Prognoza ceny OpenVPP (OVPP) (USD)

Sprawdź prognozy cen OpenVPP na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość OVPP w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę OpenVPP % Oblicz *Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika. $0.0206 $0.0206 $0.0206 -6.10% USD Rzeczywista Prognozowana Prognoza ceny OpenVPP na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny OpenVPP (OVPP) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy OpenVPP może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.0206. Prognoza ceny OpenVPP (OVPP) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy OpenVPP może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0.02163. Prognoza ceny OpenVPP (OVPP) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena OVPP na 2027 rok wyniesie $ 0.022711 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny OpenVPP (OVPP) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena OVPP na 2028 rok wyniesie $ 0.023847 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny OpenVPP (OVPP) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena OVPP w 2029 roku wyniesie $ 0.025039 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny OpenVPP (OVPP) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena OVPP w 2030 roku wyniesie $ 0.026291 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny OpenVPP (OVPP) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena OpenVPP może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.042825. Prognoza ceny OpenVPP (OVPP) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena OpenVPP może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.069758. Rok Cena Wzrost 2025 $ 0.0206 0.00%

2026 $ 0.02163 5.00%

2027 $ 0.022711 10.25%

2028 $ 0.023847 15.76%

2029 $ 0.025039 21.55%

2030 $ 0.026291 27.63%

2031 $ 0.027605 34.01%

2032 $ 0.028986 40.71% Rok Cena Wzrost 2033 $ 0.030435 47.75%

2034 $ 0.031957 55.13%

2035 $ 0.033555 62.89%

2036 $ 0.035232 71.03%

2037 $ 0.036994 79.59%

2038 $ 0.038844 88.56%

2039 $ 0.040786 97.99%

2040 $ 0.042825 107.89% Pokaż więcej Krótkoterminowa prognoza ceny OpenVPP na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni Data Prognoza ceny Wzrost November 6, 2025(Dzisiaj) $ 0.0206 0.00%

November 7, 2025(Jutro) $ 0.020602 0.01%

November 13, 2025(Ten tydzień) $ 0.020619 0.10%

December 6, 2025(30 Dni) $ 0.020684 0.41% Prognoza ceny OpenVPP (OVPP) na dziś Przewidywana cena dla OVPP w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0.0206 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny OpenVPP (OVPP) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny OVPP z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0.020602 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa OpenVPP (OVPP) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla OVPP, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0.020619 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa OpenVPP (OVPP) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena OVPP wynosi $0.020684 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen OpenVPP Aktualna cena $ 0.0206$ 0.0206 $ 0.0206 Zmiana ceny (24H) -6.10% Kapitalizacja rynkowa $ 16.37M$ 16.37M $ 16.37M Podaż w obiegu 800.00M 800.00M 800.00M Wolumen (24H) $ 879.26K$ 879.26K $ 879.26K Wolumen (24H) -- Najnowsza cena OVPP to $ 0.0206. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi -6.10%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to $ 879.26K. Ponadto OVPP ma podaż w obiegu wynoszącą 800.00M oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 16.37M. Zobacz na żywo cenę OVPP

Historyczna cena OpenVPP Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami OpenVPP, cena OpenVPP wynosi 0.02046USD. Podaż w obiegu OpenVPP (OVPP) wynosi 0.00 OVPP , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $16.37M .

Historyczna cena OpenVPP Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami OpenVPP, cena OpenVPP wynosi 0.02046USD. Podaż w obiegu OpenVPP (OVPP) wynosi 0.00 OVPP , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $16.37M . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h 0.38% $ 0.005710 $ 0.02639 $ 0.01447

7 D -0.11% $ -0.002609 $ 0.02639 $ 0.01213

30 Dni -0.72% $ -0.053669 $ 0.07937 $ 0.01213 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin OpenVPP zanotował zmianę ceny o $0.005710 , co stanowi 0.38% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs OpenVPP osiągnął maksimum na poziomie $0.02639 i minimum na poziomie $0.01213 . Zanotowano zmianę ceny o -0.11% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał OVPP do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana OpenVPP o -0.72% , co odpowiada około $-0.053669 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny OVPP. Sprawdź pełną historię cen OpenVPP, aby zobaczyć szczegółowe trendy na MEXC Zobacz pełną historię cen OVPP

Jak działa moduł przewidywania ceny OpenVPP (OVPP)? Moduł predykcji ceny OpenVPP to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu OVPP. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania OpenVPP na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów OVPP, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę OpenVPP. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość OVPP. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę OVPP, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał OpenVPP.

Dlaczego prognoaza ceny OVPP jest ważna?

Prognozy cen OVPP są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ): Czy warto teraz inwestować w OVPP? Według Twoich prognoz OVPP osiągnie -- dnia undefined , co czyni go tokenem wartym uwagi. Jaka jest prognoza ceny OVPP na przyszły miesiąc? Według narzędzia do prognozowania ceny OpenVPP (OVPP), przewidywana cena OVPP osiągnie -- w dniu undefined . Ile będzie kosztować 1 OVPP w 2026 roku? Cena 1 OpenVPP (OVPP) wynosi dziś $0.0206 . Według powyższego modułu prognoz OVPP wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2026 roku. Jaka jest prognozowana cena OVPP w 2027 roku? OpenVPP (OVPP) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 OVPP do 2027 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa OVPP w 2028 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, OpenVPP (OVPP) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa OVPP w 2029 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, OpenVPP (OVPP) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku. Ile będzie kosztować 1 OVPP w 2030 roku? Cena 1 OpenVPP (OVPP) wynosi dziś $0.0206 . Według powyższego modułu prognoz OVPP wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2030 roku. Jaka jest prognoza ceny OVPP na 2040 rok? OpenVPP (OVPP) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 OVPP do 2040 roku.