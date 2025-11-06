GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena Oracle to 248.49 USD. Śledź aktualizacje cen ORCLON do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe ORCLON łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena Oracle to 248.49 USD. Śledź aktualizacje cen ORCLON do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe ORCLON łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o ORCLON

Informacje o cenie ORCLON

Czym jest ORCLON

Oficjalna strona internetowa ORCLON

Tokenomika ORCLON

Prognoza cen ORCLON

Historia ORCLON

Przewodnik zakupowy ORCLON

Przelicznik ORCLON-fiat

ORCLON na spot

Pre-market

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo Oracle

Cena Oracle(ORCLON)

Aktualna cena 1 ORCLON do USD:

$248.5
$248.5$248.5
-0.59%1D
USD
Oracle (ORCLON) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:15:26 (UTC+8)

Informacje o cenie Oracle (ORCLON) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 243.43
$ 243.43$ 243.43
Minimum 24h
$ 252.85
$ 252.85$ 252.85
Maksimum 24h

$ 243.43
$ 243.43$ 243.43

$ 252.85
$ 252.85$ 252.85

$ 344.869728008825
$ 344.869728008825$ 344.869728008825

$ 223.2148184410282
$ 223.2148184410282$ 223.2148184410282

+0.14%

-0.59%

-9.66%

-9.66%

Aktualna cena Oracle (ORCLON) wynosi $ 248.49. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs ORCLON wahał się między $ 243.43 a $ 252.85, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs ORCLON w historii to $ 344.869728008825, a najniższy to $ 223.2148184410282.

Pod względem krótkoterminowych wyniki ORCLON zmieniły się o +0.14% w ciągu ostatniej godziny, o -0.59% w ciągu 24 godzin i o -9.66% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Oracle (ORCLON)

No.2280

$ 716.39K
$ 716.39K$ 716.39K

$ 55.81K
$ 55.81K$ 55.81K

$ 716.39K
$ 716.39K$ 716.39K

2.88K
2.88K 2.88K

2,882.98638282
2,882.98638282 2,882.98638282

ETH

Obecna kapitalizacja rynkowa Oracle wynosi $ 716.39K, przy $ 55.81K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż ORCLON w obiegu wynosi 2.88K, przy całkowitej podaży 2882.98638282. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 716.39K.

Historia ceny Oracle (ORCLON) – USD

Śledź zmiany ceny Oracle dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -1.4749-0.59%
30 Dni$ -42.59-14.64%
60 dni$ -1.51-0.61%
90 dni$ -1.51-0.61%
Dzisiejsza zmiana ceny Oracle

DziśORCLON odnotował zmianę $ -1.4749 (-0.59%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny Oracle

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -42.59 (-14.64%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny Oracle

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę ORCLON o $ -1.51(-0.61%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny Oracle

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ -1.51 (-0.61%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe Oracle (ORCLON)?

Sprawdź teraz stronę historii cen Oracle.

Co to jest Oracle (ORCLON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Oracle jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w Oracle. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu ORCLON, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące Oracle na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno Oracle będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny Oracle (w USD)

Jaka będzie wartość Oracle (ORCLON) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Oracle (ORCLON) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Oracle.

Sprawdź teraz prognozę ceny Oracle!

Tokenomika Oracle (ORCLON)

Zrozumienie tokenomiki Oracle (ORCLON) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena ORCLONjuż teraz!

Jak kupić Oracle (ORCLON)

Szukasz jak kupić Oracle? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić Oracle na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

ORCLON na lokalne waluty

1 Oracle(ORCLON) do VND
6,539,014.35
1 Oracle(ORCLON) do AUD
A$380.1897
1 Oracle(ORCLON) do GBP
188.8524
1 Oracle(ORCLON) do EUR
213.7014
1 Oracle(ORCLON) do USD
$248.49
1 Oracle(ORCLON) do MYR
RM1,038.6882
1 Oracle(ORCLON) do TRY
10,463.9139
1 Oracle(ORCLON) do JPY
¥38,018.97
1 Oracle(ORCLON) do ARS
ARS$360,650.9313
1 Oracle(ORCLON) do RUB
20,212.1766
1 Oracle(ORCLON) do INR
22,018.6989
1 Oracle(ORCLON) do IDR
Rp4,141,498.3434
1 Oracle(ORCLON) do PHP
14,598.7875
1 Oracle(ORCLON) do EGP
￡E.11,778.426
1 Oracle(ORCLON) do BRL
R$1,331.9064
1 Oracle(ORCLON) do CAD
C$350.3709
1 Oracle(ORCLON) do BDT
30,280.9914
1 Oracle(ORCLON) do NGN
358,571.07
1 Oracle(ORCLON) do COP
$955,729.8135
1 Oracle(ORCLON) do ZAR
R.4,326.2109
1 Oracle(ORCLON) do UAH
10,451.4894
1 Oracle(ORCLON) do TZS
T.Sh.610,539.93
1 Oracle(ORCLON) do VES
Bs55,413.27
1 Oracle(ORCLON) do CLP
$234,574.56
1 Oracle(ORCLON) do PKR
Rs70,233.2136
1 Oracle(ORCLON) do KZT
130,509.4329
1 Oracle(ORCLON) do THB
฿8,061.0156
1 Oracle(ORCLON) do TWD
NT$7,680.8259
1 Oracle(ORCLON) do AED
د.إ911.9583
1 Oracle(ORCLON) do CHF
Fr198.792
1 Oracle(ORCLON) do HKD
HK$1,930.7673
1 Oracle(ORCLON) do AMD
֏95,059.8495
1 Oracle(ORCLON) do MAD
.د.م2,313.4419
1 Oracle(ORCLON) do MXN
$4,621.914
1 Oracle(ORCLON) do SAR
ريال931.8375
1 Oracle(ORCLON) do ETB
Br38,098.4868
1 Oracle(ORCLON) do KES
KSh32,114.8476
1 Oracle(ORCLON) do JOD
د.أ176.17941
1 Oracle(ORCLON) do PLN
916.9281
1 Oracle(ORCLON) do RON
лв1,095.8409
1 Oracle(ORCLON) do SEK
kr2,373.0795
1 Oracle(ORCLON) do BGN
лв422.433
1 Oracle(ORCLON) do HUF
Ft83,552.2776
1 Oracle(ORCLON) do CZK
5,263.0182
1 Oracle(ORCLON) do KWD
د.ك76.28643
1 Oracle(ORCLON) do ILS
807.5925
1 Oracle(ORCLON) do BOB
Bs1,714.581
1 Oracle(ORCLON) do AZN
422.433
1 Oracle(ORCLON) do TJS
SM2,298.5325
1 Oracle(ORCLON) do GEL
673.4079
1 Oracle(ORCLON) do AOA
Kz227,554.7175
1 Oracle(ORCLON) do BHD
.د.ب93.43224
1 Oracle(ORCLON) do BMD
$248.49
1 Oracle(ORCLON) do DKK
kr1,610.2152
1 Oracle(ORCLON) do HNL
L6,550.1964
1 Oracle(ORCLON) do MUR
11,435.5098
1 Oracle(ORCLON) do NAD
$4,323.726
1 Oracle(ORCLON) do NOK
kr2,534.598
1 Oracle(ORCLON) do NZD
$437.3424
1 Oracle(ORCLON) do PAB
B/.248.49
1 Oracle(ORCLON) do PGK
K1,056.0825
1 Oracle(ORCLON) do QAR
ر.ق904.5036
1 Oracle(ORCLON) do RSD
дин.25,313.6763
1 Oracle(ORCLON) do UZS
soʻm2,958,213.8124
1 Oracle(ORCLON) do ALL
L20,883.0996
1 Oracle(ORCLON) do ANG
ƒ444.7971
1 Oracle(ORCLON) do AWG
ƒ447.282
1 Oracle(ORCLON) do BBD
$496.98
1 Oracle(ORCLON) do BAM
KM422.433
1 Oracle(ORCLON) do BIF
Fr732,797.01
1 Oracle(ORCLON) do BND
$323.037
1 Oracle(ORCLON) do BSD
$248.49
1 Oracle(ORCLON) do JMD
$39,994.4655
1 Oracle(ORCLON) do KHR
997,950.7494
1 Oracle(ORCLON) do KMF
Fr105,856.74
1 Oracle(ORCLON) do LAK
5,401,956.4137
1 Oracle(ORCLON) do LKR
රු75,687.5691
1 Oracle(ORCLON) do MDL
L4,236.7545
1 Oracle(ORCLON) do MGA
Ar1,119,323.205
1 Oracle(ORCLON) do MOP
P1,987.92
1 Oracle(ORCLON) do MVR
3,826.746
1 Oracle(ORCLON) do MWK
MK431,405.9739
1 Oracle(ORCLON) do MZN
MT15,890.9355
1 Oracle(ORCLON) do NPR
रु35,270.6706
1 Oracle(ORCLON) do PYG
1,762,291.08
1 Oracle(ORCLON) do RWF
Fr361,055.97
1 Oracle(ORCLON) do SBD
$2,042.5878
1 Oracle(ORCLON) do SCR
3,406.7979
1 Oracle(ORCLON) do SRD
$9,579.2895
1 Oracle(ORCLON) do SVC
$2,171.8026
1 Oracle(ORCLON) do SZL
L4,338.6354
1 Oracle(ORCLON) do TMT
m869.715
1 Oracle(ORCLON) do TND
د.ت736.27587
1 Oracle(ORCLON) do TTD
$1,682.2773
1 Oracle(ORCLON) do UGX
Sh868,721.04
1 Oracle(ORCLON) do XAF
Fr141,639.3
1 Oracle(ORCLON) do XCD
$670.923
1 Oracle(ORCLON) do XOF
Fr141,639.3
1 Oracle(ORCLON) do XPF
Fr25,594.47
1 Oracle(ORCLON) do BWP
P3,352.1301
1 Oracle(ORCLON) do BZD
$499.4649
1 Oracle(ORCLON) do CVE
$23,882.3739
1 Oracle(ORCLON) do DJF
Fr43,982.73
1 Oracle(ORCLON) do DOP
$15,948.0882
1 Oracle(ORCLON) do DZD
د.ج32,539.7655
1 Oracle(ORCLON) do FJD
$566.5572
1 Oracle(ORCLON) do GNF
Fr2,160,620.55
1 Oracle(ORCLON) do GTQ
Q1,903.4334
1 Oracle(ORCLON) do GYD
$51,974.1684
1 Oracle(ORCLON) do ISK
kr31,558.23

Zasoby Oracle

Aby lepiej zrozumieć Oracle, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Oficjalna strona internetowa Oracle
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące Oracle

Jaka jest dziś wartość Oracle (ORCLON)?
Aktualna cena ORCLON w USD wynosi 248.49USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena ORCLON do USD?
Aktualna cena ORCLON w USD wynosi $ 248.49. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Oracle?
Kapitalizacja rynkowa dla ORCLON wynosi $ 716.39K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż ORCLON w obiegu?
W obiegu ORCLON znajduje się 2.88K USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) ORCLON?
ORCLON osiąga ATH w wysokości 344.869728008825 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla ORCLON?
ORCLON zaliczył cenę ATL w wysokości 223.2148184410282 USD.
Jaki jest wolumen obrotu ORCLON?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla ORCLON wynosi $ 55.81K USD.
Czy w tym roku ORCLON pójdzie wyżej?
ORCLON może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny ORCLON, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:15:26 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Oracle (ORCLON)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Najświeższe informacje

Dlaczego tak wiele osób nadal traci pieniądze w okresie hossy?

October 6, 2025

Wzrost sieci Bitcoin Layer 2: Zrozumienie technologii kształtującej przyszłość Bitcoina w 2025 roku

October 6, 2025

Altcoiny w 2025 roku: Kiedy TOTAL3 osiągnie nowe szczyty, ale Twoje portfolio nie ruszy

October 5, 2025
Zobacz więcej

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

Kalkulator ORCLON do USD

Kwota

ORCLON
ORCLON
USD
USD

1 ORCLON = 248.49 USD

Handluj ORCLON

ORCLON/USDT
$248.5
$248.5$248.5
-0.72%

Dołącz do MEXC już dziś

-- – opłata maker spot, -- – opłata taker spot
-- – Opłata maker futures, -- – Opłata taker futures

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$102,974.06
$102,974.06$102,974.06

-0.72%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,399.68
$3,399.68$3,399.68

+0.03%

Logo Solana

Solana

SOL

$160.32
$160.32$160.32

-0.12%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$0.9999
$0.9999$0.9999

-0.01%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,477.85
$1,477.85$1,477.85

+0.12%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$102,974.06
$102,974.06$102,974.06

-0.72%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,399.68
$3,399.68$3,399.68

+0.03%

Logo Solana

Solana

SOL

$160.32
$160.32$160.32

-0.12%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3258
$2.3258$2.3258

+2.17%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0802
$1.0802$1.0802

-0.46%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Sentism

Sentism

SENTIS

$0.03585
$0.03585$0.03585

+43.40%

Logo MemeMarket

MemeMarket

MFUN

$0.00418
$0.00418$0.00418

-44.26%

Logo Backstage

Backstage

BKS

$0.00664
$0.00664$0.00664

+2.15%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000009222
$0.000009222$0.000009222

+388.45%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000589
$0.0000000589$0.0000000589

+290.06%

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.1949
$0.1949$0.1949

+289.80%

Logo SOON

SOON

SOON

$1.5200
$1.5200$1.5200

+87.37%

Logo PlayMindProtocol

PlayMindProtocol

PMIND

$0.01950
$0.01950$0.01950

+56.00%