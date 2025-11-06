Prognoza ceny Oracle (ORCLON) (USD)

Sprawdź prognozy cen Oracle na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość ORCLON w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę Oracle % Oblicz *Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika.

2026 $ 263.298 5.00%

2027 $ 276.4629 10.25%

2028 $ 290.2860 15.76%

2029 $ 304.8003 21.55%

2030 $ 320.0403 27.63%

2031 $ 336.0423 34.01%

2032 $ 352.8445 40.71% Rok Cena Wzrost 2033 $ 370.4867 47.75%

2034 $ 389.0110 55.13%

2035 $ 408.4616 62.89%

2036 $ 428.8846 71.03%

2037 $ 450.3289 79.59%

2038 $ 472.8453 88.56%

2039 $ 496.4876 97.99%

2040 $ 521.3120 107.89% Pokaż więcej Krótkoterminowa prognoza ceny Oracle na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni Data Prognoza ceny Wzrost November 6, 2025(Dzisiaj) $ 250.76 0.00%

November 7, 2025(Jutro) $ 250.7943 0.01%

November 13, 2025(Ten tydzień) $ 251.0004 0.10%

December 6, 2025(30 Dni) $ 251.7905 0.41% Prognoza ceny Oracle (ORCLON) na dziś Przewidywana cena dla ORCLON w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $250.76 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny Oracle (ORCLON) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny ORCLON z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $250.7943 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa Oracle (ORCLON) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla ORCLON, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $251.0004 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa Oracle (ORCLON) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena ORCLON wynosi $251.7905 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen Oracle Aktualna cena $ 250.76$ 250.76 $ 250.76 Zmiana ceny (24H) +0.31% Kapitalizacja rynkowa $ 722.15K$ 722.15K $ 722.15K Podaż w obiegu 2.88K 2.88K 2.88K Wolumen (24H) $ 56.46K$ 56.46K $ 56.46K Wolumen (24H) -- Najnowsza cena ORCLON to $ 250.76. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi +0.31%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to $ 56.46K. Ponadto ORCLON ma podaż w obiegu wynoszącą 2.88K oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 722.15K. Zobacz na żywo cenę ORCLON

Jak kupić Oracle (ORCLON) Próbujesz kupić ORCLON? Teraz możesz kupować ORCLON za pomocą karty kredytowej, przelewu bankowego, P2P i wielu innych metod płatności. Dowiedz się, jak kupić Oracle i rozpocznij już teraz na MEXC! Dowiedz się, jak kupić ORCLON teraz

Historyczna cena Oracle Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami Oracle, cena Oracle wynosi 250.75USD. Podaż w obiegu Oracle (ORCLON) wynosi 0.00 ORCLON , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $722.15K . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h 0.02% $ 4.2700 $ 252.85 $ 245.22

7 D -0.08% $ -23.5799 $ 274.84 $ 241.79

30 Dni -0.13% $ -40.6700 $ 322.11 $ 241.79 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin Oracle zanotował zmianę ceny o $4.2700 , co stanowi 0.02% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs Oracle osiągnął maksimum na poziomie $274.84 i minimum na poziomie $241.79 . Zanotowano zmianę ceny o -0.08% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał ORCLON do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana Oracle o -0.13% , co odpowiada około $-40.6700 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny ORCLON. Sprawdź pełną historię cen Oracle, aby zobaczyć szczegółowe trendy na MEXC Zobacz pełną historię cen ORCLON

Jak działa moduł przewidywania ceny Oracle (ORCLON)? Moduł predykcji ceny Oracle to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu ORCLON. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania Oracle na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów ORCLON, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę Oracle. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość ORCLON. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę ORCLON, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał Oracle.

Dlaczego prognoaza ceny ORCLON jest ważna?

Prognozy cen ORCLON są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

