Aktualna cena OpenPad AI to 0.00149 USD. Śledź aktualizacje cen OPAD do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe OPAD łatwo w MEXC już teraz.

Logo OpenPad AI

Cena OpenPad AI(OPAD)

Aktualna cena 1 OPAD do USD:

$0.00149
$0.00149
+0.26%1D
USD
OpenPad AI (OPAD) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:14:35 (UTC+8)

Informacje o cenie OpenPad AI (OPAD) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.001457
$ 0.001457
Minimum 24h
$ 0.001559
$ 0.001559
Maksimum 24h

$ 0.001457
$ 0.001457

$ 0.001559
$ 0.001559

--
--

--
--

0.00%

+0.26%

+46.94%

+46.94%

Aktualna cena OpenPad AI (OPAD) wynosi $ 0.00149. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs OPAD wahał się między $ 0.001457 a $ 0.001559, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs OPAD w historii to --, a najniższy to --.

Pod względem krótkoterminowych wyniki OPAD zmieniły się o 0.00% w ciągu ostatniej godziny, o +0.26% w ciągu 24 godzin i o +46.94% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o OpenPad AI (OPAD)

--
--

$ 27.26K
$ 27.26K

$ 1.49M
$ 1.49M

--
--

1,000,000,000
1,000,000,000

BSC

Obecna kapitalizacja rynkowa OpenPad AI wynosi --, przy $ 27.26K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż OPAD w obiegu wynosi --, przy całkowitej podaży 1000000000. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 1.49M.

Historia ceny OpenPad AI (OPAD) – USD

Śledź zmiany ceny OpenPad AI dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.00000386+0.26%
30 Dni$ -0.00149-50.00%
60 dni$ -0.01821-92.44%
90 dni$ -0.01851-92.55%
Dzisiejsza zmiana ceny OpenPad AI

DziśOPAD odnotował zmianę $ +0.00000386 (+0.26%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny OpenPad AI

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0.00149 (-50.00%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny OpenPad AI

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę OPAD o $ -0.01821(-92.44%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny OpenPad AI

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ -0.01851 (-92.55%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe OpenPad AI (OPAD)?

Sprawdź teraz stronę historii cen OpenPad AI.

Co to jest OpenPad AI (OPAD)

OPENPAD AI is a verticalized decentralized AI (deAI) stack that empowers the next generation of autonomous applications and super dApps. Our platform integrates essential components to build AI-powered decentralized innovation with high performance and cost efficiency.

OpenPad AI jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w OpenPad AI. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu OPAD, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące OpenPad AI na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno OpenPad AI będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny OpenPad AI (w USD)

Jaka będzie wartość OpenPad AI (OPAD) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w OpenPad AI (OPAD) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla OpenPad AI.

Sprawdź teraz prognozę ceny OpenPad AI!

Tokenomika OpenPad AI (OPAD)

Zrozumienie tokenomiki OpenPad AI (OPAD) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena OPADjuż teraz!

Jak kupić OpenPad AI (OPAD)

Szukasz jak kupić OpenPad AI? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić OpenPad AI na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

Zasoby OpenPad AI

Aby lepiej zrozumieć OpenPad AI, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Biała księga
Oficjalna strona internetowa OpenPad AI
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące OpenPad AI

Jaka jest dziś wartość OpenPad AI (OPAD)?
Aktualna cena OPAD w USD wynosi 0.00149USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena OPAD do USD?
Aktualna cena OPAD w USD wynosi $ 0.00149. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa OpenPad AI?
Kapitalizacja rynkowa dla OPAD wynosi -- USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż OPAD w obiegu?
W obiegu OPAD znajduje się -- USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) OPAD?
OPAD osiąga ATH w wysokości -- USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla OPAD?
OPAD zaliczył cenę ATL w wysokości -- USD.
Jaki jest wolumen obrotu OPAD?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla OPAD wynosi $ 27.26K USD.
Czy w tym roku OPAD pójdzie wyżej?
OPAD może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny OPAD, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe OpenPad AI (OPAD)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Najświeższe informacje

Dlaczego tak wiele osób nadal traci pieniądze w okresie hossy?

October 6, 2025

Wzrost sieci Bitcoin Layer 2: Zrozumienie technologii kształtującej przyszłość Bitcoina w 2025 roku

October 6, 2025

Altcoiny w 2025 roku: Kiedy TOTAL3 osiągnie nowe szczyty, ale Twoje portfolio nie ruszy

October 5, 2025
Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

Kalkulator OPAD do USD

Kwota

OPAD
OPAD
USD
USD

1 OPAD = 0.00149 USD

Handluj OPAD

OPAD/USDT
$0.00149
$0.00149
+0.26%

Dołącz do MEXC już dziś

-- – opłata maker spot, -- – opłata taker spot
-- – Opłata maker futures, -- – Opłata taker futures

