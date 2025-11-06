GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena NTHChain to 0.051 USD. Śledź aktualizacje cen NTH do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe NTH łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena NTHChain to 0.051 USD. Śledź aktualizacje cen NTH do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe NTH łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o NTH

Informacje o cenie NTH

Czym jest NTH

Biała księga NTH

Oficjalna strona internetowa NTH

Tokenomika NTH

Prognoza cen NTH

Historia NTH

Przewodnik zakupowy NTH

Przelicznik NTH-fiat

NTH na spot

Pre-market

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo NTHChain

Cena NTHChain(NTH)

Aktualna cena 1 NTH do USD:

$0.0509
$0.0509$0.0509
-0.97%1D
USD
NTHChain (NTH) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:11:51 (UTC+8)

Informacje o cenie NTHChain (NTH) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.0496
$ 0.0496$ 0.0496
Minimum 24h
$ 0.0554
$ 0.0554$ 0.0554
Maksimum 24h

$ 0.0496
$ 0.0496$ 0.0496

$ 0.0554
$ 0.0554$ 0.0554

--
----

--
----

-0.59%

-0.97%

-20.32%

-20.32%

Aktualna cena NTHChain (NTH) wynosi $ 0.051. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs NTH wahał się między $ 0.0496 a $ 0.0554, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs NTH w historii to --, a najniższy to --.

Pod względem krótkoterminowych wyniki NTH zmieniły się o -0.59% w ciągu ostatniej godziny, o -0.97% w ciągu 24 godzin i o -20.32% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o NTHChain (NTH)

--
----

$ 67.65K
$ 67.65K$ 67.65K

$ 51.00M
$ 51.00M$ 51.00M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

ETH

Obecna kapitalizacja rynkowa NTHChain wynosi --, przy $ 67.65K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż NTH w obiegu wynosi --, przy całkowitej podaży 1000000000. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 51.00M.

Historia ceny NTHChain (NTH) – USD

Śledź zmiany ceny NTHChain dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -0.000499-0.97%
30 Dni$ +0.0113+28.46%
60 dni$ -0.0452-46.99%
90 dni$ -0.009-15.00%
Dzisiejsza zmiana ceny NTHChain

DziśNTH odnotował zmianę $ -0.000499 (-0.97%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny NTHChain

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ +0.0113 (+28.46%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny NTHChain

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę NTH o $ -0.0452(-46.99%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny NTHChain

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ -0.009 (-15.00%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe NTHChain (NTH)?

Sprawdź teraz stronę historii cen NTHChain.

Co to jest NTHChain (NTH)

NTH to platforma Web3, która pozwala użytkownikom kontrolować i monetyzować swoje dane, zdobywając tokeny NTH poprzez udostępnianie danych, które są wykorzystywane do płatności w prawdziwym życiu, takich jak wypożyczanie rowerów elektrycznych we współpracy z Verywords.

NTHChain jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w NTHChain. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu NTH, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące NTHChain na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno NTHChain będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny NTHChain (w USD)

Jaka będzie wartość NTHChain (NTH) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w NTHChain (NTH) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla NTHChain.

Sprawdź teraz prognozę ceny NTHChain!

Tokenomika NTHChain (NTH)

Zrozumienie tokenomiki NTHChain (NTH) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena NTHjuż teraz!

Jak kupić NTHChain (NTH)

Szukasz jak kupić NTHChain? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić NTHChain na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

NTH na lokalne waluty

1 NTHChain(NTH) do VND
1,342.065
1 NTHChain(NTH) do AUD
A$0.07803
1 NTHChain(NTH) do GBP
0.03876
1 NTHChain(NTH) do EUR
0.04386
1 NTHChain(NTH) do USD
$0.051
1 NTHChain(NTH) do MYR
RM0.21318
1 NTHChain(NTH) do TRY
2.14761
1 NTHChain(NTH) do JPY
¥7.803
1 NTHChain(NTH) do ARS
ARS$74.01987
1 NTHChain(NTH) do RUB
4.14834
1 NTHChain(NTH) do INR
4.51911
1 NTHChain(NTH) do IDR
Rp849.99966
1 NTHChain(NTH) do PHP
2.99625
1 NTHChain(NTH) do EGP
￡E.2.4174
1 NTHChain(NTH) do BRL
R$0.27336
1 NTHChain(NTH) do CAD
C$0.07191
1 NTHChain(NTH) do BDT
6.21486
1 NTHChain(NTH) do NGN
73.593
1 NTHChain(NTH) do COP
$196.15365
1 NTHChain(NTH) do ZAR
R.0.88791
1 NTHChain(NTH) do UAH
2.14506
1 NTHChain(NTH) do TZS
T.Sh.125.307
1 NTHChain(NTH) do VES
Bs11.373
1 NTHChain(NTH) do CLP
$48.144
1 NTHChain(NTH) do PKR
Rs14.41464
1 NTHChain(NTH) do KZT
26.78571
1 NTHChain(NTH) do THB
฿1.65444
1 NTHChain(NTH) do TWD
NT$1.57641
1 NTHChain(NTH) do AED
د.إ0.18717
1 NTHChain(NTH) do CHF
Fr0.0408
1 NTHChain(NTH) do HKD
HK$0.39627
1 NTHChain(NTH) do AMD
֏19.51005
1 NTHChain(NTH) do MAD
.د.م0.47481
1 NTHChain(NTH) do MXN
$0.9486
1 NTHChain(NTH) do SAR
ريال0.19125
1 NTHChain(NTH) do ETB
Br7.81932
1 NTHChain(NTH) do KES
KSh6.59124
1 NTHChain(NTH) do JOD
د.أ0.036159
1 NTHChain(NTH) do PLN
0.18819
1 NTHChain(NTH) do RON
лв0.22491
1 NTHChain(NTH) do SEK
kr0.48705
1 NTHChain(NTH) do BGN
лв0.0867
1 NTHChain(NTH) do HUF
Ft17.14824
1 NTHChain(NTH) do CZK
1.08018
1 NTHChain(NTH) do KWD
د.ك0.015657
1 NTHChain(NTH) do ILS
0.16575
1 NTHChain(NTH) do BOB
Bs0.3519
1 NTHChain(NTH) do AZN
0.0867
1 NTHChain(NTH) do TJS
SM0.47175
1 NTHChain(NTH) do GEL
0.13821
1 NTHChain(NTH) do AOA
Kz46.70325
1 NTHChain(NTH) do BHD
.د.ب0.019176
1 NTHChain(NTH) do BMD
$0.051
1 NTHChain(NTH) do DKK
kr0.33048
1 NTHChain(NTH) do HNL
L1.34436
1 NTHChain(NTH) do MUR
2.34702
1 NTHChain(NTH) do NAD
$0.8874
1 NTHChain(NTH) do NOK
kr0.5202
1 NTHChain(NTH) do NZD
$0.08976
1 NTHChain(NTH) do PAB
B/.0.051
1 NTHChain(NTH) do PGK
K0.21675
1 NTHChain(NTH) do QAR
ر.ق0.18564
1 NTHChain(NTH) do RSD
дин.5.19537
1 NTHChain(NTH) do UZS
soʻm607.14276
1 NTHChain(NTH) do ALL
L4.28604
1 NTHChain(NTH) do ANG
ƒ0.09129
1 NTHChain(NTH) do AWG
ƒ0.0918
1 NTHChain(NTH) do BBD
$0.102
1 NTHChain(NTH) do BAM
KM0.0867
1 NTHChain(NTH) do BIF
Fr150.399
1 NTHChain(NTH) do BND
$0.0663
1 NTHChain(NTH) do BSD
$0.051
1 NTHChain(NTH) do JMD
$8.20845
1 NTHChain(NTH) do KHR
204.81906
1 NTHChain(NTH) do KMF
Fr21.726
1 NTHChain(NTH) do LAK
1,108.69563
1 NTHChain(NTH) do LKR
රු15.53409
1 NTHChain(NTH) do MDL
L0.86955
1 NTHChain(NTH) do MGA
Ar229.7295
1 NTHChain(NTH) do MOP
P0.408
1 NTHChain(NTH) do MVR
0.7854
1 NTHChain(NTH) do MWK
MK88.54161
1 NTHChain(NTH) do MZN
MT3.26145
1 NTHChain(NTH) do NPR
रु7.23894
1 NTHChain(NTH) do PYG
361.692
1 NTHChain(NTH) do RWF
Fr74.103
1 NTHChain(NTH) do SBD
$0.41922
1 NTHChain(NTH) do SCR
0.69921
1 NTHChain(NTH) do SRD
$1.96605
1 NTHChain(NTH) do SVC
$0.44574
1 NTHChain(NTH) do SZL
L0.89046
1 NTHChain(NTH) do TMT
m0.1785
1 NTHChain(NTH) do TND
د.ت0.151113
1 NTHChain(NTH) do TTD
$0.34527
1 NTHChain(NTH) do UGX
Sh178.296
1 NTHChain(NTH) do XAF
Fr29.07
1 NTHChain(NTH) do XCD
$0.1377
1 NTHChain(NTH) do XOF
Fr29.07
1 NTHChain(NTH) do XPF
Fr5.253
1 NTHChain(NTH) do BWP
P0.68799
1 NTHChain(NTH) do BZD
$0.10251
1 NTHChain(NTH) do CVE
$4.90161
1 NTHChain(NTH) do DJF
Fr9.027
1 NTHChain(NTH) do DOP
$3.27318
1 NTHChain(NTH) do DZD
د.ج6.67845
1 NTHChain(NTH) do FJD
$0.11628
1 NTHChain(NTH) do GNF
Fr443.445
1 NTHChain(NTH) do GTQ
Q0.39066
1 NTHChain(NTH) do GYD
$10.66716
1 NTHChain(NTH) do ISK
kr6.477

Zasoby NTHChain

Aby lepiej zrozumieć NTHChain, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Biała księga
Oficjalna strona internetowa NTHChain
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące NTHChain

Jaka jest dziś wartość NTHChain (NTH)?
Aktualna cena NTH w USD wynosi 0.051USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena NTH do USD?
Aktualna cena NTH w USD wynosi $ 0.051. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa NTHChain?
Kapitalizacja rynkowa dla NTH wynosi -- USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż NTH w obiegu?
W obiegu NTH znajduje się -- USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) NTH?
NTH osiąga ATH w wysokości -- USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla NTH?
NTH zaliczył cenę ATL w wysokości -- USD.
Jaki jest wolumen obrotu NTH?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla NTH wynosi $ 67.65K USD.
Czy w tym roku NTH pójdzie wyżej?
NTH może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny NTH, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:11:51 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe NTHChain (NTH)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Najświeższe informacje

Dlaczego tak wiele osób nadal traci pieniądze w okresie hossy?

October 6, 2025

Wzrost sieci Bitcoin Layer 2: Zrozumienie technologii kształtującej przyszłość Bitcoina w 2025 roku

October 6, 2025

Altcoiny w 2025 roku: Kiedy TOTAL3 osiągnie nowe szczyty, ale Twoje portfolio nie ruszy

October 5, 2025
Zobacz więcej

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

Kalkulator NTH do USD

Kwota

NTH
NTH
USD
USD

1 NTH = 0.051 USD

Handluj NTH

NTH/USDT
$0.0509
$0.0509$0.0509
-1.16%

Dołącz do MEXC już dziś

-- – opłata maker spot, -- – opłata taker spot
-- – Opłata maker futures, -- – Opłata taker futures

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,028.06
$103,028.06$103,028.06

-0.67%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,399.49
$3,399.49$3,399.49

+0.02%

Logo Solana

Solana

SOL

$160.28
$160.28$160.28

-0.14%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

0.00%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,477.84
$1,477.84$1,477.84

+0.12%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,028.06
$103,028.06$103,028.06

-0.67%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,399.49
$3,399.49$3,399.49

+0.02%

Logo Solana

Solana

SOL

$160.28
$160.28$160.28

-0.14%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3288
$2.3288$2.3288

+2.30%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0839
$1.0839$1.0839

-0.11%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Sentism

Sentism

SENTIS

$0.03585
$0.03585$0.03585

+43.40%

Logo MemeMarket

MemeMarket

MFUN

$0.00433
$0.00433$0.00433

-42.26%

Logo Backstage

Backstage

BKS

$0.00664
$0.00664$0.00664

+2.15%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000010978
$0.000010978$0.000010978

+481.46%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000601
$0.0000000601$0.0000000601

+298.01%

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.1963
$0.1963$0.1963

+292.60%

Logo SOON

SOON

SOON

$1.5113
$1.5113$1.5113

+86.30%

Logo PlayMindProtocol

PlayMindProtocol

PMIND

$0.02010
$0.02010$0.02010

+60.80%