Prognoza ceny NTHChain (NTH) (USD)

Sprawdź prognozy cen NTHChain na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość NTH w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę NTHChain % Oblicz *Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika. $0.0361 $0.0361 $0.0361 -29.76% USD Rzeczywista Prognozowana Prognoza ceny NTHChain na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny NTHChain (NTH) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy NTHChain może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.0361. Prognoza ceny NTHChain (NTH) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy NTHChain może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0.037905. Prognoza ceny NTHChain (NTH) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena NTH na 2027 rok wyniesie $ 0.039800 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny NTHChain (NTH) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena NTH na 2028 rok wyniesie $ 0.041790 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny NTHChain (NTH) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena NTH w 2029 roku wyniesie $ 0.043879 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny NTHChain (NTH) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena NTH w 2030 roku wyniesie $ 0.046073 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny NTHChain (NTH) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena NTHChain może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.075049. Prognoza ceny NTHChain (NTH) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena NTHChain może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.122247. Rok Cena Wzrost 2025 $ 0.0361 0.00%

2026 $ 0.037905 5.00%

2027 $ 0.039800 10.25%

2028 $ 0.041790 15.76%

2029 $ 0.043879 21.55%

2030 $ 0.046073 27.63%

2031 $ 0.048377 34.01%

2032 $ 0.050796 40.71% Rok Cena Wzrost 2033 $ 0.053336 47.75%

2034 $ 0.056002 55.13%

2035 $ 0.058803 62.89%

2036 $ 0.061743 71.03%

2037 $ 0.064830 79.59%

2038 $ 0.068071 88.56%

2039 $ 0.071475 97.99%

2040 $ 0.075049 107.89% Pokaż więcej Krótkoterminowa prognoza ceny NTHChain na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni Data Prognoza ceny Wzrost November 6, 2025(Dzisiaj) $ 0.0361 0.00%

November 7, 2025(Jutro) $ 0.036104 0.01%

November 13, 2025(Ten tydzień) $ 0.036134 0.10%

December 6, 2025(30 Dni) $ 0.036248 0.41% Prognoza ceny NTHChain (NTH) na dziś Przewidywana cena dla NTH w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0.0361 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny NTHChain (NTH) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny NTH z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0.036104 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa NTHChain (NTH) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla NTH, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0.036134 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa NTHChain (NTH) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena NTH wynosi $0.036248 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen NTHChain Aktualna cena $ 0.0361$ 0.0361 $ 0.0361 Zmiana ceny (24H) -29.75% Kapitalizacja rynkowa ---- -- Podaż w obiegu ---- -- Wolumen (24H) $ 63.51K$ 63.51K $ 63.51K Wolumen (24H) -- Najnowsza cena NTH to $ 0.0361. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi -29.76%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to $ 63.51K. Ponadto NTH ma podaż w obiegu wynoszącą -- oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą --. Zobacz na żywo cenę NTH

Historyczna cena NTHChain Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami NTHChain, cena NTHChain wynosi 0.0361USD. Podaż w obiegu NTHChain (NTH) wynosi 0.00 NTH , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $-- . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h -0.33% $ -0.018000 $ 0.0554 $ 0.0311

7 D -0.40% $ -0.024600 $ 0.0653 $ 0.0311

30 Dni -0.09% $ -0.003700 $ 0.0825 $ 0.0291 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin NTHChain zanotował zmianę ceny o $-0.018000 , co stanowi -0.33% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs NTHChain osiągnął maksimum na poziomie $0.0653 i minimum na poziomie $0.0311 . Zanotowano zmianę ceny o -0.40% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał NTH do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana NTHChain o -0.09% , co odpowiada około $-0.003700 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny NTH. Sprawdź pełną historię cen NTHChain, aby zobaczyć szczegółowe trendy na MEXC Zobacz pełną historię cen NTH

Jak działa moduł przewidywania ceny NTHChain (NTH)? Moduł predykcji ceny NTHChain to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu NTH. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania NTHChain na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów NTH, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę NTHChain. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość NTH. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę NTH, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał NTHChain.

Dlaczego prognoaza ceny NTH jest ważna?

Prognozy cen NTH są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ): Czy warto teraz inwestować w NTH? Według Twoich prognoz NTH osiągnie -- dnia undefined , co czyni go tokenem wartym uwagi. Jaka jest prognoza ceny NTH na przyszły miesiąc? Według narzędzia do prognozowania ceny NTHChain (NTH), przewidywana cena NTH osiągnie -- w dniu undefined . Ile będzie kosztować 1 NTH w 2026 roku? Cena 1 NTHChain (NTH) wynosi dziś $0.0361 . Według powyższego modułu prognoz NTH wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2026 roku. Jaka jest prognozowana cena NTH w 2027 roku? NTHChain (NTH) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 NTH do 2027 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa NTH w 2028 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, NTHChain (NTH) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa NTH w 2029 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, NTHChain (NTH) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku. Ile będzie kosztować 1 NTH w 2030 roku? Cena 1 NTHChain (NTH) wynosi dziś $0.0361 . Według powyższego modułu prognoz NTH wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2030 roku. Jaka jest prognoza ceny NTH na 2040 rok? NTHChain (NTH) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 NTH do 2040 roku.