Aktualna cena niggaliquid to 0.0001459 USD. Śledź aktualizacje cen NL do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe NL łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o NL

Informacje o cenie NL

Czym jest NL

Tokenomika NL

Prognoza cen NL

Historia NL

Przewodnik zakupowy NL

Przelicznik NL-fiat

NL na spot

Pre-market

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo niggaliquid

Cena niggaliquid(NL)

Aktualna cena 1 NL do USD:

$0.0001459
$0.0001459
+9.37%1D
USD
niggaliquid (NL) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:10:49 (UTC+8)

Informacje o cenie niggaliquid (NL) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.0001131
$ 0.0001131
Minimum 24h
$ 0.0001804
$ 0.0001804
Maksimum 24h

$ 0.0001131
$ 0.0001131

$ 0.0001804
$ 0.0001804

--
--

--
--

-1.09%

+9.37%

-40.01%

-40.01%

Aktualna cena niggaliquid (NL) wynosi $ 0.0001459. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs NL wahał się między $ 0.0001131 a $ 0.0001804, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs NL w historii to --, a najniższy to --.

Pod względem krótkoterminowych wyniki NL zmieniły się o -1.09% w ciągu ostatniej godziny, o +9.37% w ciągu 24 godzin i o -40.01% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o niggaliquid (NL)

--
--

$ 56.08K
$ 56.08K

$ 0.00
$ 0.00

--
--

--
--

SOL

Obecna kapitalizacja rynkowa niggaliquid wynosi --, przy $ 56.08K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż NL w obiegu wynosi --, przy całkowitej podaży --. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi --.

Historia ceny niggaliquid (NL) – USD

Śledź zmiany ceny niggaliquid dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.0000125+9.37%
30 Dni$ -0.0016901-92.06%
60 dni$ -0.0038541-96.36%
90 dni$ -0.0038541-96.36%
Dzisiejsza zmiana ceny niggaliquid

DziśNL odnotował zmianę $ +0.0000125 (+9.37%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny niggaliquid

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0.0016901 (-92.06%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny niggaliquid

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę NL o $ -0.0038541(-96.36%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny niggaliquid

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ -0.0038541 (-96.36%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe niggaliquid (NL)?

Sprawdź teraz stronę historii cen niggaliquid.

Co to jest niggaliquid (NL)

niggaliquid jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w niggaliquid. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu NL, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące niggaliquid na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno niggaliquid będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny niggaliquid (w USD)

Jaka będzie wartość niggaliquid (NL) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w niggaliquid (NL) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla niggaliquid.

Sprawdź teraz prognozę ceny niggaliquid!

Tokenomika niggaliquid (NL)

Zrozumienie tokenomiki niggaliquid (NL) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena NLjuż teraz!

Jak kupić niggaliquid (NL)

Szukasz jak kupić niggaliquid? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić niggaliquid na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

NL na lokalne waluty

1 niggaliquid(NL) do VND
3.8393585
1 niggaliquid(NL) do AUD
A$0.000223227
1 niggaliquid(NL) do GBP
0.000110884
1 niggaliquid(NL) do EUR
0.000125474
1 niggaliquid(NL) do USD
$0.0001459
1 niggaliquid(NL) do MYR
RM0.000609862
1 niggaliquid(NL) do TRY
0.006143849
1 niggaliquid(NL) do JPY
¥0.0223227
1 niggaliquid(NL) do ARS
ARS$0.211754883
1 niggaliquid(NL) do RUB
0.011867506
1 niggaliquid(NL) do INR
0.012928199
1 niggaliquid(NL) do IDR
Rp2.431665694
1 niggaliquid(NL) do PHP
0.008571625
1 niggaliquid(NL) do EGP
￡E.0.00691566
1 niggaliquid(NL) do BRL
R$0.000782024
1 niggaliquid(NL) do CAD
C$0.000205719
1 niggaliquid(NL) do BDT
0.017779374
1 niggaliquid(NL) do NGN
0.2105337
1 niggaliquid(NL) do COP
$0.561153285
1 niggaliquid(NL) do ZAR
R.0.002540119
1 niggaliquid(NL) do UAH
0.006136554
1 niggaliquid(NL) do TZS
T.Sh.0.3584763
1 niggaliquid(NL) do VES
Bs0.0325357
1 niggaliquid(NL) do CLP
$0.1377296
1 niggaliquid(NL) do PKR
Rs0.041237176
1 niggaliquid(NL) do KZT
0.076628139
1 niggaliquid(NL) do THB
฿0.004732996
1 niggaliquid(NL) do TWD
NT$0.004509769
1 niggaliquid(NL) do AED
د.إ0.000535453
1 niggaliquid(NL) do CHF
Fr0.00011672
1 niggaliquid(NL) do HKD
HK$0.001133643
1 niggaliquid(NL) do AMD
֏0.055814045
1 niggaliquid(NL) do MAD
.د.م0.001358329
1 niggaliquid(NL) do MXN
$0.00271374
1 niggaliquid(NL) do SAR
ريال0.000547125
1 niggaliquid(NL) do ETB
Br0.022369388
1 niggaliquid(NL) do KES
KSh0.018856116
1 niggaliquid(NL) do JOD
د.أ0.0001034431
1 niggaliquid(NL) do PLN
0.000538371
1 niggaliquid(NL) do RON
лв0.000643419
1 niggaliquid(NL) do SEK
kr0.001393345
1 niggaliquid(NL) do BGN
лв0.00024803
1 niggaliquid(NL) do HUF
Ft0.049057416
1 niggaliquid(NL) do CZK
0.003090162
1 niggaliquid(NL) do KWD
د.ك0.0000447913
1 niggaliquid(NL) do ILS
0.000474175
1 niggaliquid(NL) do BOB
Bs0.00100671
1 niggaliquid(NL) do AZN
0.00024803
1 niggaliquid(NL) do TJS
SM0.001349575
1 niggaliquid(NL) do GEL
0.000395389
1 niggaliquid(NL) do AOA
Kz0.133607925
1 niggaliquid(NL) do BHD
.د.ب0.0000548584
1 niggaliquid(NL) do BMD
$0.0001459
1 niggaliquid(NL) do DKK
kr0.000945432
1 niggaliquid(NL) do HNL
L0.003845924
1 niggaliquid(NL) do MUR
0.006714318
1 niggaliquid(NL) do NAD
$0.00253866
1 niggaliquid(NL) do NOK
kr0.00148818
1 niggaliquid(NL) do NZD
$0.000256784
1 niggaliquid(NL) do PAB
B/.0.0001459
1 niggaliquid(NL) do PGK
K0.000620075
1 niggaliquid(NL) do QAR
ر.ق0.000531076
1 niggaliquid(NL) do RSD
дин.0.014862833
1 niggaliquid(NL) do UZS
soʻm1.736904484
1 niggaliquid(NL) do ALL
L0.012261436
1 niggaliquid(NL) do ANG
ƒ0.000261161
1 niggaliquid(NL) do AWG
ƒ0.00026262
1 niggaliquid(NL) do BBD
$0.0002918
1 niggaliquid(NL) do BAM
KM0.00024803
1 niggaliquid(NL) do BIF
Fr0.4302591
1 niggaliquid(NL) do BND
$0.00018967
1 niggaliquid(NL) do BSD
$0.0001459
1 niggaliquid(NL) do JMD
$0.023482605
1 niggaliquid(NL) do KHR
0.585943154
1 niggaliquid(NL) do KMF
Fr0.0621534
1 niggaliquid(NL) do LAK
3.171739067
1 niggaliquid(NL) do LKR
රු0.044439681
1 niggaliquid(NL) do MDL
L0.002487595
1 niggaliquid(NL) do MGA
Ar0.65720655
1 niggaliquid(NL) do MOP
P0.0011672
1 niggaliquid(NL) do MVR
0.00224686
1 niggaliquid(NL) do MWK
MK0.253298449
1 niggaliquid(NL) do MZN
MT0.009330305
1 niggaliquid(NL) do NPR
रु0.020709046
1 niggaliquid(NL) do PYG
1.0347228
1 niggaliquid(NL) do RWF
Fr0.2119927
1 niggaliquid(NL) do SBD
$0.001199298
1 niggaliquid(NL) do SCR
0.002000289
1 niggaliquid(NL) do SRD
$0.005624445
1 niggaliquid(NL) do SVC
$0.001275166
1 niggaliquid(NL) do SZL
L0.002547414
1 niggaliquid(NL) do TMT
m0.00051065
1 niggaliquid(NL) do TND
د.ت0.0004323017
1 niggaliquid(NL) do TTD
$0.000987743
1 niggaliquid(NL) do UGX
Sh0.5100664
1 niggaliquid(NL) do XAF
Fr0.083163
1 niggaliquid(NL) do XCD
$0.00039393
1 niggaliquid(NL) do XOF
Fr0.083163
1 niggaliquid(NL) do XPF
Fr0.0150277
1 niggaliquid(NL) do BWP
P0.001968191
1 niggaliquid(NL) do BZD
$0.000293259
1 niggaliquid(NL) do CVE
$0.014022449
1 niggaliquid(NL) do DJF
Fr0.0258243
1 niggaliquid(NL) do DOP
$0.009363862
1 niggaliquid(NL) do DZD
د.ج0.019105605
1 niggaliquid(NL) do FJD
$0.000332652
1 niggaliquid(NL) do GNF
Fr1.2686005
1 niggaliquid(NL) do GTQ
Q0.001117594
1 niggaliquid(NL) do GYD
$0.030516444
1 niggaliquid(NL) do ISK
kr0.0185293

Zasoby niggaliquid

Aby lepiej zrozumieć niggaliquid, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące niggaliquid

Jaka jest dziś wartość niggaliquid (NL)?
Aktualna cena NL w USD wynosi 0.0001459USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena NL do USD?
Aktualna cena NL w USD wynosi $ 0.0001459. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa niggaliquid?
Kapitalizacja rynkowa dla NL wynosi -- USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż NL w obiegu?
W obiegu NL znajduje się -- USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) NL?
NL osiąga ATH w wysokości -- USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla NL?
NL zaliczył cenę ATL w wysokości -- USD.
Jaki jest wolumen obrotu NL?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla NL wynosi $ 56.08K USD.
Czy w tym roku NL pójdzie wyżej?
NL może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny NL, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:10:49 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe niggaliquid (NL)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Najświeższe informacje

Dlaczego tak wiele osób nadal traci pieniądze w okresie hossy?

October 6, 2025

Wzrost sieci Bitcoin Layer 2: Zrozumienie technologii kształtującej przyszłość Bitcoina w 2025 roku

October 6, 2025

Altcoiny w 2025 roku: Kiedy TOTAL3 osiągnie nowe szczyty, ale Twoje portfolio nie ruszy

October 5, 2025
Zobacz więcej

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

Kalkulator NL do USD

Kwota

NL
NL
USD
USD

1 NL = 0.0001459 USD

Handluj NL

NL/USDT
$0.0001459
$0.0001459
+9.61%

$103,151.97

$3,406.38

$160.71

$1.0000

$1,477.83

$103,151.97

$3,406.38

$160.71

$2.3334

$1.0889

$0.00000

$0.00000

$0.03592

$0.00433

$0.00664

$0.000010926

$0.0000000601

$0.1963

$1.5055

$0.02010

