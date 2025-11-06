GiełdaDEX+
Aktualna cena Mavryk Network to 0.0228 USD. Śledź aktualizacje cen MVRK do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe MVRK łatwo w MEXC już teraz.

Aktualna cena 1 MVRK do USD:

$0.0228
-4.60%1D
USD
Mavryk Network (MVRK) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:08:45 (UTC+8)

Informacje o cenie Mavryk Network (MVRK) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.0215
Minimum 24h
$ 0.0389
Maksimum 24h

$ 0.0215
$ 0.0389
--
--
-5.00%

-4.60%

-10.59%

-10.59%

Aktualna cena Mavryk Network (MVRK) wynosi $ 0.0228. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs MVRK wahał się między $ 0.0215 a $ 0.0389, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs MVRK w historii to --, a najniższy to --.

Pod względem krótkoterminowych wyniki MVRK zmieniły się o -5.00% w ciągu ostatniej godziny, o -4.60% w ciągu 24 godzin i o -10.59% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Mavryk Network (MVRK)

--
----

$ 11.10K
$ 22.80M
--
1,000,000,000
MAVRYK

Obecna kapitalizacja rynkowa Mavryk Network wynosi --, przy $ 11.10K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż MVRK w obiegu wynosi --, przy całkowitej podaży 1000000000. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 22.80M.

Historia ceny Mavryk Network (MVRK) – USD

Śledź zmiany ceny Mavryk Network dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -0.001099-4.60%
30 Dni$ -0.0666-74.50%
60 dni$ -0.0022-8.80%
90 dni$ -0.0022-8.80%
Dzisiejsza zmiana ceny Mavryk Network

DziśMVRK odnotował zmianę $ -0.001099 (-4.60%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny Mavryk Network

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0.0666 (-74.50%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny Mavryk Network

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę MVRK o $ -0.0022(-8.80%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny Mavryk Network

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ -0.0022 (-8.80%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe Mavryk Network (MVRK)?

Sprawdź teraz stronę historii cen Mavryk Network.

Co to jest Mavryk Network (MVRK)

Mavryk Network is a next-generation Layer-1 blockchain powering the tokenization of over $10 billion in real-world assets (RWA), with its native token $MVRK at the core of the ecosystem.

Mavryk Network jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w Mavryk Network. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu MVRK, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące Mavryk Network na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno Mavryk Network będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny Mavryk Network (w USD)

Jaka będzie wartość Mavryk Network (MVRK) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Mavryk Network (MVRK) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Mavryk Network.

Sprawdź teraz prognozę ceny Mavryk Network!

Tokenomika Mavryk Network (MVRK)

Zrozumienie tokenomiki Mavryk Network (MVRK) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena MVRKjuż teraz!

Jak kupić Mavryk Network (MVRK)

Szukasz jak kupić Mavryk Network? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić Mavryk Network na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

MVRK na lokalne waluty

1 Mavryk Network(MVRK) do VND
599.982
A$0.034884
0.017328
0.019608
$0.0228
RM0.095304
0.960108
¥3.4884
ARS$33.091236
1.854552
2.020308
Rp379.999848
1.3395
￡E.1.08072
R$0.122208
C$0.032148
2.778408
32.9004
$87.69222
R.0.396948
0.958968
T.Sh.56.0196
Bs5.0844
$21.5232
Rs6.444192
11.974788
฿0.739632
NT$0.704748
د.إ0.083676
Fr0.01824
HK$0.177156
֏8.72214
.د.م0.212268
$0.42408
ريال0.0855
Br3.495696
KSh2.946672
د.أ0.0161652
0.084132
лв0.100548
kr0.21774
лв0.03876
Ft7.666272
0.482904
د.ك0.0069996
0.0741
Bs0.15732
0.03876
SM0.2109
0.061788
Kz20.8791
.د.ب0.0085728
$0.0228
kr0.147744
L0.601008
1.049256
$0.39672
kr0.23256
$0.040128
B/.0.0228
K0.0969
ر.ق0.082992
дин.2.322636
soʻm271.428528
L1.916112
ƒ0.040812
ƒ0.04104
$0.0456
KM0.03876
Fr67.2372
$0.02964
$0.0228
$3.66966
91.566168
Fr9.7128
495.652164
රු6.944652
L0.38874
Ar102.7026
P0.1824
0.35112
MK39.583308
MT1.45806
रु3.236232
161.6976
Fr33.1284
$0.187416
0.312588
$0.87894
$0.199272
L0.398088
m0.0798
د.ت0.0675564
$0.154356
Sh79.7088
Fr12.996
$0.06156
Fr12.996
Fr2.3484
P0.307572
$0.045828
$2.191308
Fr4.0356
$1.463304
د.ج2.98566
$0.051984
Fr198.246
Q0.174648
$4.768848
kr2.8956

Zasoby Mavryk Network

Aby lepiej zrozumieć Mavryk Network, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Biała księga
Oficjalna strona internetowa Mavryk Network
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące Mavryk Network

Jaka jest dziś wartość Mavryk Network (MVRK)?
Aktualna cena MVRK w USD wynosi 0.0228USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena MVRK do USD?
Aktualna cena MVRK w USD wynosi $ 0.0228. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Mavryk Network?
Kapitalizacja rynkowa dla MVRK wynosi -- USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż MVRK w obiegu?
W obiegu MVRK znajduje się -- USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) MVRK?
MVRK osiąga ATH w wysokości -- USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla MVRK?
MVRK zaliczył cenę ATL w wysokości -- USD.
Jaki jest wolumen obrotu MVRK?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla MVRK wynosi $ 11.10K USD.
Czy w tym roku MVRK pójdzie wyżej?
MVRK może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny MVRK, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe Mavryk Network (MVRK)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Najświeższe informacje

Dlaczego tak wiele osób nadal traci pieniądze w okresie hossy?

October 6, 2025

Wzrost sieci Bitcoin Layer 2: Zrozumienie technologii kształtującej przyszłość Bitcoina w 2025 roku

October 6, 2025

Altcoiny w 2025 roku: Kiedy TOTAL3 osiągnie nowe szczyty, ale Twoje portfolio nie ruszy

October 5, 2025
Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

