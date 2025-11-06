Prognoza ceny Mavryk Network (MVRK) (USD)

Sprawdź prognozy cen Mavryk Network na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość MVRK w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę Mavryk Network % Oblicz *Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika. $0.024 $0.024 $0.024 +0.41% USD Rzeczywista Prognozowana Prognoza ceny Mavryk Network na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny Mavryk Network (MVRK) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy Mavryk Network może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.024. Prognoza ceny Mavryk Network (MVRK) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy Mavryk Network może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0.0252. Prognoza ceny Mavryk Network (MVRK) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena MVRK na 2027 rok wyniesie $ 0.02646 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny Mavryk Network (MVRK) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena MVRK na 2028 rok wyniesie $ 0.027783 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny Mavryk Network (MVRK) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena MVRK w 2029 roku wyniesie $ 0.029172 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny Mavryk Network (MVRK) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena MVRK w 2030 roku wyniesie $ 0.030630 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny Mavryk Network (MVRK) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena Mavryk Network może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.049894. Prognoza ceny Mavryk Network (MVRK) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena Mavryk Network może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.081272. Rok Cena Wzrost 2025 $ 0.024 0.00%

Bieżące statystyki cen Mavryk Network Aktualna cena $ 0.024$ 0.024 $ 0.024 Zmiana ceny (24H) +0.41% Kapitalizacja rynkowa ---- -- Podaż w obiegu ---- -- Wolumen (24H) $ 10.96K$ 10.96K $ 10.96K Wolumen (24H) -- Najnowsza cena MVRK to $ 0.024. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi +0.41%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to $ 10.96K. Ponadto MVRK ma podaż w obiegu wynoszącą -- oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą --. Zobacz na żywo cenę MVRK

Jak kupić Mavryk Network (MVRK) Próbujesz kupić MVRK? Teraz możesz kupować MVRK za pomocą karty kredytowej, przelewu bankowego, P2P i wielu innych metod płatności. Dowiedz się, jak kupić Mavryk Network i rozpocznij już teraz na MEXC! Dowiedz się, jak kupić MVRK teraz

Historyczna cena Mavryk Network Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami Mavryk Network, cena Mavryk Network wynosi 0.024USD. Podaż w obiegu Mavryk Network (MVRK) wynosi 0.00 MVRK , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $-- . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h -0.02% $ -0.000599 $ 0.0389 $ 0.0215

7 D -0.05% $ -0.001299 $ 0.0389 $ 0.0215

30 Dni -0.70% $ -0.057600 $ 0.083 $ 0.0215 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin Mavryk Network zanotował zmianę ceny o $-0.000599 , co stanowi -0.02% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs Mavryk Network osiągnął maksimum na poziomie $0.0389 i minimum na poziomie $0.0215 . Zanotowano zmianę ceny o -0.05% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał MVRK do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana Mavryk Network o -0.70% , co odpowiada około $-0.057600 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny MVRK. Sprawdź pełną historię cen Mavryk Network, aby zobaczyć szczegółowe trendy na MEXC Zobacz pełną historię cen MVRK

Jak działa moduł przewidywania ceny Mavryk Network (MVRK)? Moduł predykcji ceny Mavryk Network to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu MVRK. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania Mavryk Network na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów MVRK, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę Mavryk Network. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość MVRK. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę MVRK, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał Mavryk Network.

Dlaczego prognoaza ceny MVRK jest ważna?

Prognozy cen MVRK są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

