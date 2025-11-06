GiełdaDEX+
Aktualna cena MicroStrategy to 252.99 USD. Śledź aktualizacje cen MSTRON do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe MSTRON łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena MicroStrategy to 252.99 USD. Śledź aktualizacje cen MSTRON do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe MSTRON łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o MSTRON

Informacje o cenie MSTRON

Czym jest MSTRON

Oficjalna strona internetowa MSTRON

Tokenomika MSTRON

Prognoza cen MSTRON

Historia MSTRON

Przewodnik zakupowy MSTRON

Przelicznik MSTRON-fiat

MSTRON na spot

Earn

Logo MicroStrategy

Cena MicroStrategy(MSTRON)

Aktualna cena 1 MSTRON do USD:

$252.99
$252.99$252.99
+0.76%1D
USD
MicroStrategy (MSTRON) Wykres Ceny na Żywo
Informacje o cenie MicroStrategy (MSTRON) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 246.04
$ 246.04$ 246.04
Minimum 24h
$ 256.63
$ 256.63$ 256.63
Maksimum 24h

$ 246.04
$ 246.04$ 246.04

$ 256.63
$ 256.63$ 256.63

$ 363.23027862767054
$ 363.23027862767054$ 363.23027862767054

$ 253.26355947540102
$ 253.26355947540102$ 253.26355947540102

-0.23%

+0.76%

-8.87%

-8.87%

Aktualna cena MicroStrategy (MSTRON) wynosi $ 252.99. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs MSTRON wahał się między $ 246.04 a $ 256.63, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs MSTRON w historii to $ 363.23027862767054, a najniższy to $ 253.26355947540102.

Pod względem krótkoterminowych wyniki MSTRON zmieniły się o -0.23% w ciągu ostatniej godziny, o +0.76% w ciągu 24 godzin i o -8.87% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o MicroStrategy (MSTRON)

No.2582

$ 386.75K
$ 386.75K$ 386.75K

$ 56.90K
$ 56.90K$ 56.90K

$ 399.05K
$ 399.05K$ 399.05K

1.53K
1.53K 1.53K

1,577.32527022
1,577.32527022 1,577.32527022

ETH

Obecna kapitalizacja rynkowa MicroStrategy wynosi $ 386.75K, przy $ 56.90K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż MSTRON w obiegu wynosi 1.53K, przy całkowitej podaży 1577.32527022. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 399.05K.

Historia ceny MicroStrategy (MSTRON) – USD

Śledź zmiany ceny MicroStrategy dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +1.9082+0.76%
30 Dni$ -103.97-29.13%
60 dni$ -27.01-9.65%
90 dni$ -27.01-9.65%
Dzisiejsza zmiana ceny MicroStrategy

DziśMSTRON odnotował zmianę $ +1.9082 (+0.76%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny MicroStrategy

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -103.97 (-29.13%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny MicroStrategy

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę MSTRON o $ -27.01(-9.65%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny MicroStrategy

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ -27.01 (-9.65%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe MicroStrategy (MSTRON)?

Sprawdź teraz stronę historii cen MicroStrategy.

Co to jest MicroStrategy (MSTRON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

MicroStrategy jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w MicroStrategy. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu MSTRON, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące MicroStrategy na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno MicroStrategy będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny MicroStrategy (w USD)

Jaka będzie wartość MicroStrategy (MSTRON) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w MicroStrategy (MSTRON) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla MicroStrategy.

Sprawdź teraz prognozę ceny MicroStrategy!

Tokenomika MicroStrategy (MSTRON)

Zrozumienie tokenomiki MicroStrategy (MSTRON) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena MSTRONjuż teraz!

Jak kupić MicroStrategy (MSTRON)

Szukasz jak kupić MicroStrategy? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić MicroStrategy na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

MSTRON na lokalne waluty

1 MicroStrategy(MSTRON) do VND
6,657,431.85
1 MicroStrategy(MSTRON) do AUD
A$387.0747
1 MicroStrategy(MSTRON) do GBP
192.2724
1 MicroStrategy(MSTRON) do EUR
217.5714
1 MicroStrategy(MSTRON) do USD
$252.99
1 MicroStrategy(MSTRON) do MYR
RM1,057.4982
1 MicroStrategy(MSTRON) do TRY
10,653.4089
1 MicroStrategy(MSTRON) do JPY
¥38,707.47
1 MicroStrategy(MSTRON) do ARS
ARS$367,182.0963
1 MicroStrategy(MSTRON) do RUB
20,578.2066
1 MicroStrategy(MSTRON) do INR
22,417.4439
1 MicroStrategy(MSTRON) do IDR
Rp4,216,498.3134
1 MicroStrategy(MSTRON) do PHP
14,863.1625
1 MicroStrategy(MSTRON) do EGP
￡E.11,991.726
1 MicroStrategy(MSTRON) do BRL
R$1,356.0264
1 MicroStrategy(MSTRON) do CAD
C$356.7159
1 MicroStrategy(MSTRON) do BDT
30,829.3614
1 MicroStrategy(MSTRON) do NGN
365,064.57
1 MicroStrategy(MSTRON) do COP
$973,037.4885
1 MicroStrategy(MSTRON) do ZAR
R.4,404.5559
1 MicroStrategy(MSTRON) do UAH
10,640.7594
1 MicroStrategy(MSTRON) do TZS
T.Sh.621,596.43
1 MicroStrategy(MSTRON) do VES
Bs56,416.77
1 MicroStrategy(MSTRON) do CLP
$238,822.56
1 MicroStrategy(MSTRON) do PKR
Rs71,505.0936
1 MicroStrategy(MSTRON) do KZT
132,872.8779
1 MicroStrategy(MSTRON) do THB
฿8,206.9956
1 MicroStrategy(MSTRON) do TWD
NT$7,819.9209
1 MicroStrategy(MSTRON) do AED
د.إ928.4733
1 MicroStrategy(MSTRON) do CHF
Fr202.392
1 MicroStrategy(MSTRON) do HKD
HK$1,965.7323
1 MicroStrategy(MSTRON) do AMD
֏96,781.3245
1 MicroStrategy(MSTRON) do MAD
.د.م2,355.3369
1 MicroStrategy(MSTRON) do MXN
$4,705.614
1 MicroStrategy(MSTRON) do SAR
ريال948.7125
1 MicroStrategy(MSTRON) do ETB
Br38,788.4268
1 MicroStrategy(MSTRON) do KES
KSh32,696.4276
1 MicroStrategy(MSTRON) do JOD
د.أ179.36991
1 MicroStrategy(MSTRON) do PLN
933.5331
1 MicroStrategy(MSTRON) do RON
лв1,115.6859
1 MicroStrategy(MSTRON) do SEK
kr2,416.0545
1 MicroStrategy(MSTRON) do BGN
лв430.083
1 MicroStrategy(MSTRON) do HUF
Ft85,065.3576
1 MicroStrategy(MSTRON) do CZK
5,358.3282
1 MicroStrategy(MSTRON) do KWD
د.ك77.66793
1 MicroStrategy(MSTRON) do ILS
822.2175
1 MicroStrategy(MSTRON) do BOB
Bs1,745.631
1 MicroStrategy(MSTRON) do AZN
430.083
1 MicroStrategy(MSTRON) do TJS
SM2,340.1575
1 MicroStrategy(MSTRON) do GEL
685.6029
1 MicroStrategy(MSTRON) do AOA
Kz231,675.5925
1 MicroStrategy(MSTRON) do BHD
.د.ب95.12424
1 MicroStrategy(MSTRON) do BMD
$252.99
1 MicroStrategy(MSTRON) do DKK
kr1,639.3752
1 MicroStrategy(MSTRON) do HNL
L6,668.8164
1 MicroStrategy(MSTRON) do MUR
11,642.5998
1 MicroStrategy(MSTRON) do NAD
$4,402.026
1 MicroStrategy(MSTRON) do NOK
kr2,580.498
1 MicroStrategy(MSTRON) do NZD
$445.2624
1 MicroStrategy(MSTRON) do PAB
B/.252.99
1 MicroStrategy(MSTRON) do PGK
K1,075.2075
1 MicroStrategy(MSTRON) do QAR
ر.ق920.8836
1 MicroStrategy(MSTRON) do RSD
дин.25,772.0913
1 MicroStrategy(MSTRON) do UZS
soʻm3,011,785.2324
1 MicroStrategy(MSTRON) do ALL
L21,261.2796
1 MicroStrategy(MSTRON) do ANG
ƒ452.8521
1 MicroStrategy(MSTRON) do AWG
ƒ455.382
1 MicroStrategy(MSTRON) do BBD
$505.98
1 MicroStrategy(MSTRON) do BAM
KM430.083
1 MicroStrategy(MSTRON) do BIF
Fr746,067.51
1 MicroStrategy(MSTRON) do BND
$328.887
1 MicroStrategy(MSTRON) do BSD
$252.99
1 MicroStrategy(MSTRON) do JMD
$40,718.7405
1 MicroStrategy(MSTRON) do KHR
1,016,023.0194
1 MicroStrategy(MSTRON) do KMF
Fr107,773.74
1 MicroStrategy(MSTRON) do LAK
5,499,782.4987
1 MicroStrategy(MSTRON) do LKR
රු77,058.2241
1 MicroStrategy(MSTRON) do MDL
L4,313.4795
1 MicroStrategy(MSTRON) do MGA
Ar1,139,593.455
1 MicroStrategy(MSTRON) do MOP
P2,023.92
1 MicroStrategy(MSTRON) do MVR
3,896.046
1 MicroStrategy(MSTRON) do MWK
MK439,218.4689
1 MicroStrategy(MSTRON) do MZN
MT16,178.7105
1 MicroStrategy(MSTRON) do NPR
रु35,909.4006
1 MicroStrategy(MSTRON) do PYG
1,794,205.08
1 MicroStrategy(MSTRON) do RWF
Fr367,594.47
1 MicroStrategy(MSTRON) do SBD
$2,079.5778
1 MicroStrategy(MSTRON) do SCR
3,468.4929
1 MicroStrategy(MSTRON) do SRD
$9,752.7645
1 MicroStrategy(MSTRON) do SVC
$2,211.1326
1 MicroStrategy(MSTRON) do SZL
L4,417.2054
1 MicroStrategy(MSTRON) do TMT
m885.465
1 MicroStrategy(MSTRON) do TND
د.ت749.60937
1 MicroStrategy(MSTRON) do TTD
$1,712.7423
1 MicroStrategy(MSTRON) do UGX
Sh884,453.04
1 MicroStrategy(MSTRON) do XAF
Fr144,204.3
1 MicroStrategy(MSTRON) do XCD
$683.073
1 MicroStrategy(MSTRON) do XOF
Fr144,204.3
1 MicroStrategy(MSTRON) do XPF
Fr26,057.97
1 MicroStrategy(MSTRON) do BWP
P3,412.8351
1 MicroStrategy(MSTRON) do BZD
$508.5099
1 MicroStrategy(MSTRON) do CVE
$24,314.8689
1 MicroStrategy(MSTRON) do DJF
Fr44,779.23
1 MicroStrategy(MSTRON) do DOP
$16,236.8982
1 MicroStrategy(MSTRON) do DZD
د.ج33,129.0405
1 MicroStrategy(MSTRON) do FJD
$576.8172
1 MicroStrategy(MSTRON) do GNF
Fr2,199,748.05
1 MicroStrategy(MSTRON) do GTQ
Q1,937.9034
1 MicroStrategy(MSTRON) do GYD
$52,915.3884
1 MicroStrategy(MSTRON) do ISK
kr32,129.73

Zasoby MicroStrategy

Aby lepiej zrozumieć MicroStrategy, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Oficjalna strona internetowa MicroStrategy
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące MicroStrategy

Jaka jest dziś wartość MicroStrategy (MSTRON)?
Aktualna cena MSTRON w USD wynosi 252.99USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena MSTRON do USD?
Aktualna cena MSTRON w USD wynosi $ 252.99. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa MicroStrategy?
Kapitalizacja rynkowa dla MSTRON wynosi $ 386.75K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż MSTRON w obiegu?
W obiegu MSTRON znajduje się 1.53K USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) MSTRON?
MSTRON osiąga ATH w wysokości 363.23027862767054 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla MSTRON?
MSTRON zaliczył cenę ATL w wysokości 253.26355947540102 USD.
Jaki jest wolumen obrotu MSTRON?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla MSTRON wynosi $ 56.90K USD.
Czy w tym roku MSTRON pójdzie wyżej?
MSTRON może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny MSTRON, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe MicroStrategy (MSTRON)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Najświeższe informacje

Dlaczego tak wiele osób nadal traci pieniądze w okresie hossy?

October 6, 2025

Wzrost sieci Bitcoin Layer 2: Zrozumienie technologii kształtującej przyszłość Bitcoina w 2025 roku

October 6, 2025

Altcoiny w 2025 roku: Kiedy TOTAL3 osiągnie nowe szczyty, ale Twoje portfolio nie ruszy

October 5, 2025
Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

