GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena MORI COIN to 0.0344 USD. Śledź aktualizacje cen MORI do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe MORI łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena MORI COIN to 0.0344 USD. Śledź aktualizacje cen MORI do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe MORI łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o MORI

Informacje o cenie MORI

Czym jest MORI

Oficjalna strona internetowa MORI

Tokenomika MORI

Prognoza cen MORI

Historia MORI

Przewodnik zakupowy MORI

Przelicznik MORI-fiat

MORI na spot

USDT-M Futures MORI

Pre-market

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo MORI COIN

Cena MORI COIN(MORI)

Aktualna cena 1 MORI do USD:

$0.03441
$0.03441$0.03441
+7.80%1D
USD
MORI COIN (MORI) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:06:52 (UTC+8)

Informacje o cenie MORI COIN (MORI) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.02651
$ 0.02651$ 0.02651
Minimum 24h
$ 0.042
$ 0.042$ 0.042
Maksimum 24h

$ 0.02651
$ 0.02651$ 0.02651

$ 0.042
$ 0.042$ 0.042

$ 0.20062000753120068
$ 0.20062000753120068$ 0.20062000753120068

$ 0.02241657164171012
$ 0.02241657164171012$ 0.02241657164171012

+1.50%

+7.80%

-7.33%

-7.33%

Aktualna cena MORI COIN (MORI) wynosi $ 0.0344. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs MORI wahał się między $ 0.02651 a $ 0.042, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs MORI w historii to $ 0.20062000753120068, a najniższy to $ 0.02241657164171012.

Pod względem krótkoterminowych wyniki MORI zmieniły się o +1.50% w ciągu ostatniej godziny, o +7.80% w ciągu 24 godzin i o -7.33% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o MORI COIN (MORI)

No.747

$ 27.52M
$ 27.52M$ 27.52M

$ 354.80K
$ 354.80K$ 354.80K

$ 34.40M
$ 34.40M$ 34.40M

800.01M
800.01M 800.01M

999,999,999
999,999,999 999,999,999

999,998,186
999,998,186 999,998,186

80.00%

SOL

Obecna kapitalizacja rynkowa MORI COIN wynosi $ 27.52M, przy $ 354.80K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż MORI w obiegu wynosi 800.01M, przy całkowitej podaży 999998186. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 34.40M.

Historia ceny MORI COIN (MORI) – USD

Śledź zmiany ceny MORI COIN dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.0024898+7.80%
30 Dni$ -0.00608-15.02%
60 dni$ -0.00604-14.94%
90 dni$ -0.03175-48.00%
Dzisiejsza zmiana ceny MORI COIN

DziśMORI odnotował zmianę $ +0.0024898 (+7.80%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny MORI COIN

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0.00608 (-15.02%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny MORI COIN

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę MORI o $ -0.00604(-14.94%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny MORI COIN

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ -0.03175 (-48.00%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe MORI COIN (MORI)?

Sprawdź teraz stronę historii cen MORI COIN.

Co to jest MORI COIN (MORI)

The meme coin of Professor Moriarty. The ultimate villain and genius of the internet.

MORI COIN jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w MORI COIN. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu MORI, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące MORI COIN na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno MORI COIN będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny MORI COIN (w USD)

Jaka będzie wartość MORI COIN (MORI) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w MORI COIN (MORI) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla MORI COIN.

Sprawdź teraz prognozę ceny MORI COIN!

Tokenomika MORI COIN (MORI)

Zrozumienie tokenomiki MORI COIN (MORI) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena MORIjuż teraz!

Jak kupić MORI COIN (MORI)

Szukasz jak kupić MORI COIN? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić MORI COIN na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

MORI na lokalne waluty

1 MORI COIN(MORI) do VND
905.236
1 MORI COIN(MORI) do AUD
A$0.052632
1 MORI COIN(MORI) do GBP
0.026144
1 MORI COIN(MORI) do EUR
0.029584
1 MORI COIN(MORI) do USD
$0.0344
1 MORI COIN(MORI) do MYR
RM0.143792
1 MORI COIN(MORI) do TRY
1.448584
1 MORI COIN(MORI) do JPY
¥5.2632
1 MORI COIN(MORI) do ARS
ARS$49.927128
1 MORI COIN(MORI) do RUB
2.798096
1 MORI COIN(MORI) do INR
3.048184
1 MORI COIN(MORI) do IDR
Rp573.333104
1 MORI COIN(MORI) do PHP
2.021
1 MORI COIN(MORI) do EGP
￡E.1.63056
1 MORI COIN(MORI) do BRL
R$0.184384
1 MORI COIN(MORI) do CAD
C$0.048504
1 MORI COIN(MORI) do BDT
4.191984
1 MORI COIN(MORI) do NGN
49.6392
1 MORI COIN(MORI) do COP
$132.30756
1 MORI COIN(MORI) do ZAR
R.0.598904
1 MORI COIN(MORI) do UAH
1.446864
1 MORI COIN(MORI) do TZS
T.Sh.84.5208
1 MORI COIN(MORI) do VES
Bs7.6712
1 MORI COIN(MORI) do CLP
$32.4736
1 MORI COIN(MORI) do PKR
Rs9.722816
1 MORI COIN(MORI) do KZT
18.067224
1 MORI COIN(MORI) do THB
฿1.115936
1 MORI COIN(MORI) do TWD
NT$1.063304
1 MORI COIN(MORI) do AED
د.إ0.126248
1 MORI COIN(MORI) do CHF
Fr0.02752
1 MORI COIN(MORI) do HKD
HK$0.267288
1 MORI COIN(MORI) do AMD
֏13.15972
1 MORI COIN(MORI) do MAD
.د.م0.320264
1 MORI COIN(MORI) do MXN
$0.63984
1 MORI COIN(MORI) do SAR
ريال0.129
1 MORI COIN(MORI) do ETB
Br5.274208
1 MORI COIN(MORI) do KES
KSh4.445856
1 MORI COIN(MORI) do JOD
د.أ0.0243896
1 MORI COIN(MORI) do PLN
0.126936
1 MORI COIN(MORI) do RON
лв0.151704
1 MORI COIN(MORI) do SEK
kr0.32852
1 MORI COIN(MORI) do BGN
лв0.05848
1 MORI COIN(MORI) do HUF
Ft11.566656
1 MORI COIN(MORI) do CZK
0.728592
1 MORI COIN(MORI) do KWD
د.ك0.0105608
1 MORI COIN(MORI) do ILS
0.1118
1 MORI COIN(MORI) do BOB
Bs0.23736
1 MORI COIN(MORI) do AZN
0.05848
1 MORI COIN(MORI) do TJS
SM0.3182
1 MORI COIN(MORI) do GEL
0.093224
1 MORI COIN(MORI) do AOA
Kz31.5018
1 MORI COIN(MORI) do BHD
.د.ب0.0129344
1 MORI COIN(MORI) do BMD
$0.0344
1 MORI COIN(MORI) do DKK
kr0.222912
1 MORI COIN(MORI) do HNL
L0.906784
1 MORI COIN(MORI) do MUR
1.583088
1 MORI COIN(MORI) do NAD
$0.59856
1 MORI COIN(MORI) do NOK
kr0.35088
1 MORI COIN(MORI) do NZD
$0.060544
1 MORI COIN(MORI) do PAB
B/.0.0344
1 MORI COIN(MORI) do PGK
K0.1462
1 MORI COIN(MORI) do QAR
ر.ق0.125216
1 MORI COIN(MORI) do RSD
дин.3.504328
1 MORI COIN(MORI) do UZS
soʻm409.523744
1 MORI COIN(MORI) do ALL
L2.890976
1 MORI COIN(MORI) do ANG
ƒ0.061576
1 MORI COIN(MORI) do AWG
ƒ0.06192
1 MORI COIN(MORI) do BBD
$0.0688
1 MORI COIN(MORI) do BAM
KM0.05848
1 MORI COIN(MORI) do BIF
Fr101.4456
1 MORI COIN(MORI) do BND
$0.04472
1 MORI COIN(MORI) do BSD
$0.0344
1 MORI COIN(MORI) do JMD
$5.53668
1 MORI COIN(MORI) do KHR
138.152464
1 MORI COIN(MORI) do KMF
Fr14.6544
1 MORI COIN(MORI) do LAK
747.826072
1 MORI COIN(MORI) do LKR
රු10.477896
1 MORI COIN(MORI) do MDL
L0.58652
1 MORI COIN(MORI) do MGA
Ar154.9548
1 MORI COIN(MORI) do MOP
P0.2752
1 MORI COIN(MORI) do MVR
0.52976
1 MORI COIN(MORI) do MWK
MK59.722184
1 MORI COIN(MORI) do MZN
MT2.19988
1 MORI COIN(MORI) do NPR
रु4.882736
1 MORI COIN(MORI) do PYG
243.9648
1 MORI COIN(MORI) do RWF
Fr49.9832
1 MORI COIN(MORI) do SBD
$0.282768
1 MORI COIN(MORI) do SCR
0.471624
1 MORI COIN(MORI) do SRD
$1.32612
1 MORI COIN(MORI) do SVC
$0.300656
1 MORI COIN(MORI) do SZL
L0.600624
1 MORI COIN(MORI) do TMT
m0.1204
1 MORI COIN(MORI) do TND
د.ت0.1019272
1 MORI COIN(MORI) do TTD
$0.232888
1 MORI COIN(MORI) do UGX
Sh120.2624
1 MORI COIN(MORI) do XAF
Fr19.608
1 MORI COIN(MORI) do XCD
$0.09288
1 MORI COIN(MORI) do XOF
Fr19.608
1 MORI COIN(MORI) do XPF
Fr3.5432
1 MORI COIN(MORI) do BWP
P0.464056
1 MORI COIN(MORI) do BZD
$0.069144
1 MORI COIN(MORI) do CVE
$3.306184
1 MORI COIN(MORI) do DJF
Fr6.0888
1 MORI COIN(MORI) do DOP
$2.207792
1 MORI COIN(MORI) do DZD
د.ج4.50468
1 MORI COIN(MORI) do FJD
$0.078432
1 MORI COIN(MORI) do GNF
Fr299.108
1 MORI COIN(MORI) do GTQ
Q0.263504
1 MORI COIN(MORI) do GYD
$7.195104
1 MORI COIN(MORI) do ISK
kr4.3688

Zasoby MORI COIN

Aby lepiej zrozumieć MORI COIN, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Oficjalna strona internetowa MORI COIN
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące MORI COIN

Jaka jest dziś wartość MORI COIN (MORI)?
Aktualna cena MORI w USD wynosi 0.0344USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena MORI do USD?
Aktualna cena MORI w USD wynosi $ 0.0344. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa MORI COIN?
Kapitalizacja rynkowa dla MORI wynosi $ 27.52M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż MORI w obiegu?
W obiegu MORI znajduje się 800.01M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) MORI?
MORI osiąga ATH w wysokości 0.20062000753120068 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla MORI?
MORI zaliczył cenę ATL w wysokości 0.02241657164171012 USD.
Jaki jest wolumen obrotu MORI?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla MORI wynosi $ 354.80K USD.
Czy w tym roku MORI pójdzie wyżej?
MORI może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny MORI, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:06:52 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe MORI COIN (MORI)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Najświeższe informacje

Dlaczego tak wiele osób nadal traci pieniądze w okresie hossy?

October 6, 2025

Wzrost sieci Bitcoin Layer 2: Zrozumienie technologii kształtującej przyszłość Bitcoina w 2025 roku

October 6, 2025

Altcoiny w 2025 roku: Kiedy TOTAL3 osiągnie nowe szczyty, ale Twoje portfolio nie ruszy

October 5, 2025
Zobacz więcej

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

Kalkulator MORI do USD

Kwota

MORI
MORI
USD
USD

1 MORI = 0.0344 USD

Handluj MORI

MORI/USDT
$0.03441
$0.03441$0.03441
+7.80%

Dołącz do MEXC już dziś

-- – opłata maker spot, -- – opłata taker spot
-- – Opłata maker futures, -- – Opłata taker futures

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,220.30
$103,220.30$103,220.30

-0.48%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,405.61
$3,405.61$3,405.61

+0.20%

Logo Solana

Solana

SOL

$160.86
$160.86$160.86

+0.21%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

0.00%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,477.82
$1,477.82$1,477.82

+0.12%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,220.30
$103,220.30$103,220.30

-0.48%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,405.61
$3,405.61$3,405.61

+0.20%

Logo Solana

Solana

SOL

$160.86
$160.86$160.86

+0.21%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3365
$2.3365$2.3365

+2.64%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0912
$1.0912$1.0912

+0.55%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Sentism

Sentism

SENTIS

$0.03592
$0.03592$0.03592

+43.68%

Logo MemeMarket

MemeMarket

MFUN

$0.00433
$0.00433$0.00433

-42.26%

Logo Backstage

Backstage

BKS

$0.00664
$0.00664$0.00664

+2.15%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000011000
$0.000011000$0.000011000

+482.62%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000601
$0.0000000601$0.0000000601

+298.01%

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.1945
$0.1945$0.1945

+289.00%

Logo SOON

SOON

SOON

$1.5239
$1.5239$1.5239

+87.85%

Logo PlayMindProtocol

PlayMindProtocol

PMIND

$0.01952
$0.01952$0.01952

+56.16%