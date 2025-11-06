Prognoza ceny MORI COIN (MORI) (USD)

Sprawdź prognozy cen MORI COIN na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość MORI w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Kup MORI

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę MORI COIN % Oblicz *Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika. $0.03559 $0.03559 $0.03559 +11.49% USD Rzeczywista Prognozowana Prognoza ceny MORI COIN na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny MORI COIN (MORI) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy MORI COIN może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.03559. Prognoza ceny MORI COIN (MORI) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy MORI COIN może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0.037369. Prognoza ceny MORI COIN (MORI) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena MORI na 2027 rok wyniesie $ 0.039237 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny MORI COIN (MORI) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena MORI na 2028 rok wyniesie $ 0.041199 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny MORI COIN (MORI) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena MORI w 2029 roku wyniesie $ 0.043259 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny MORI COIN (MORI) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena MORI w 2030 roku wyniesie $ 0.045422 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny MORI COIN (MORI) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena MORI COIN może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.073989. Prognoza ceny MORI COIN (MORI) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena MORI COIN może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.120520. Rok Cena Wzrost 2025 $ 0.03559 0.00%

2026 $ 0.037369 5.00%

2027 $ 0.039237 10.25%

2028 $ 0.041199 15.76%

2029 $ 0.043259 21.55%

2030 $ 0.045422 27.63%

2031 $ 0.047694 34.01%

2032 $ 0.050078 40.71% Rok Cena Wzrost 2033 $ 0.052582 47.75%

2034 $ 0.055211 55.13%

2035 $ 0.057972 62.89%

2036 $ 0.060870 71.03%

2037 $ 0.063914 79.59%

2038 $ 0.067110 88.56%

2039 $ 0.070465 97.99%

2040 $ 0.073989 107.89% Pokaż więcej Krótkoterminowa prognoza ceny MORI COIN na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni Data Prognoza ceny Wzrost November 6, 2025(Dzisiaj) $ 0.03559 0.00%

November 7, 2025(Jutro) $ 0.035594 0.01%

November 13, 2025(Ten tydzień) $ 0.035624 0.10%

December 6, 2025(30 Dni) $ 0.035736 0.41% Prognoza ceny MORI COIN (MORI) na dziś Przewidywana cena dla MORI w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0.03559 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny MORI COIN (MORI) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny MORI z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0.035594 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa MORI COIN (MORI) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla MORI, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0.035624 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa MORI COIN (MORI) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena MORI wynosi $0.035736 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen MORI COIN Aktualna cena $ 0.03559$ 0.03559 $ 0.03559 Zmiana ceny (24H) +11.49% Kapitalizacja rynkowa $ 28.43M$ 28.43M $ 28.43M Podaż w obiegu 800.01M 800.01M 800.01M Wolumen (24H) $ 191.71K$ 191.71K $ 191.71K Wolumen (24H) -- Najnowsza cena MORI to $ 0.03559. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi +11.49%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to $ 191.71K. Ponadto MORI ma podaż w obiegu wynoszącą 800.01M oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 28.43M. Zobacz na żywo cenę MORI

Jak kupić MORI COIN (MORI) Próbujesz kupić MORI? Teraz możesz kupować MORI za pomocą karty kredytowej, przelewu bankowego, P2P i wielu innych metod płatności. Dowiedz się, jak kupić MORI COIN i rozpocznij już teraz na MEXC! Dowiedz się, jak kupić MORI teraz

Historyczna cena MORI COIN Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami MORI COIN, cena MORI COIN wynosi 0.03554USD. Podaż w obiegu MORI COIN (MORI) wynosi 0.00 MORI , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $28.43M . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h 0.13% $ 0.004069 $ 0.03858 $ 0.03057

7 D 0.01% $ 0.000259 $ 0.042 $ 0.02491

30 Dni -0.13% $ -0.005350 $ 0.04243 $ 0.02447 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin MORI COIN zanotował zmianę ceny o $0.004069 , co stanowi 0.13% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs MORI COIN osiągnął maksimum na poziomie $0.042 i minimum na poziomie $0.02491 . Zanotowano zmianę ceny o 0.01% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał MORI do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana MORI COIN o -0.13% , co odpowiada około $-0.005350 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny MORI. Sprawdź pełną historię cen MORI COIN, aby zobaczyć szczegółowe trendy na MEXC Zobacz pełną historię cen MORI

Jak działa moduł przewidywania ceny MORI COIN (MORI)? Moduł predykcji ceny MORI COIN to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu MORI. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania MORI COIN na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów MORI, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę MORI COIN. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość MORI. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę MORI, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał MORI COIN.

Dlaczego prognoaza ceny MORI jest ważna?

Prognozy cen MORI są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ): Czy warto teraz inwestować w MORI? Według Twoich prognoz MORI osiągnie -- dnia undefined , co czyni go tokenem wartym uwagi. Jaka jest prognoza ceny MORI na przyszły miesiąc? Według narzędzia do prognozowania ceny MORI COIN (MORI), przewidywana cena MORI osiągnie -- w dniu undefined . Ile będzie kosztować 1 MORI w 2026 roku? Cena 1 MORI COIN (MORI) wynosi dziś $0.03559 . Według powyższego modułu prognoz MORI wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2026 roku. Jaka jest prognozowana cena MORI w 2027 roku? MORI COIN (MORI) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 MORI do 2027 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa MORI w 2028 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, MORI COIN (MORI) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa MORI w 2029 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, MORI COIN (MORI) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku. Ile będzie kosztować 1 MORI w 2030 roku? Cena 1 MORI COIN (MORI) wynosi dziś $0.03559 . Według powyższego modułu prognoz MORI wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2030 roku. Jaka jest prognoza ceny MORI na 2040 rok? MORI COIN (MORI) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 MORI do 2040 roku. Zarejestruj się teraz