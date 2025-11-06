Co to jest Marinade Finance (MNDE)

Marinade Finance (marinade.finance) is the leading non-custodial staking protocol on Solana, offering both liquid staking and native staking solutions. With over +$2B in TVL, Marinade helps users maximize yield, and participate in Solana DeFi with mSOL while supporting decentralization across hundreds of validators.

Tokenomika Marinade Finance (MNDE)

Zrozumienie tokenomiki Marinade Finance (MNDE) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena MNDEjuż teraz!

Zasoby Marinade Finance

Aby lepiej zrozumieć Marinade Finance, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące Marinade Finance Jaka jest dziś wartość Marinade Finance (MNDE)? Aktualna cena MNDE w USD wynosi 0.07965USD , jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi. Jaka jest aktualna cena MNDE do USD? $ 0.07965 . Sprawdź Aktualna cena MNDE w USD wynosi. Sprawdź Konwerter MEXC , aby poznać dokładną konwersję tokenów. Jaka jest kapitalizacja rynkowa Marinade Finance? Kapitalizacja rynkowa dla MNDE wynosi $ 0.00 USD . Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu. Jaka jest podaż MNDE w obiegu? W obiegu MNDE znajduje się 0.00 USD . Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) MNDE? MNDE osiąga ATH w wysokości 0.6674570026607753 USD . Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla MNDE? MNDE zaliczył cenę ATL w wysokości 0.028223705314342616 USD . Jaki jest wolumen obrotu MNDE? Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla MNDE wynosi $ 62.71K USD . Czy w tym roku MNDE pójdzie wyżej? MNDE może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny MNDE , aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.

