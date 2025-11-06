GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena Marinade Finance to 0.07965 USD. Śledź aktualizacje cen MNDE do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe MNDE łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena Marinade Finance to 0.07965 USD. Śledź aktualizacje cen MNDE do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe MNDE łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o MNDE

Informacje o cenie MNDE

Czym jest MNDE

Biała księga MNDE

Oficjalna strona internetowa MNDE

Tokenomika MNDE

Prognoza cen MNDE

Historia MNDE

Przewodnik zakupowy MNDE

Przelicznik MNDE-fiat

MNDE na spot

USDT-M Futures MNDE

Pre-market

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo Marinade Finance

Cena Marinade Finance(MNDE)

Aktualna cena 1 MNDE do USD:

$0.07965
$0.07965$0.07965
+1.46%1D
USD
Marinade Finance (MNDE) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:05:23 (UTC+8)

Informacje o cenie Marinade Finance (MNDE) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.07503
$ 0.07503$ 0.07503
Minimum 24h
$ 0.0853
$ 0.0853$ 0.0853
Maksimum 24h

$ 0.07503
$ 0.07503$ 0.07503

$ 0.0853
$ 0.0853$ 0.0853

$ 0.6674570026607753
$ 0.6674570026607753$ 0.6674570026607753

$ 0.028223705314342616
$ 0.028223705314342616$ 0.028223705314342616

-0.09%

+1.46%

-27.40%

-27.40%

Aktualna cena Marinade Finance (MNDE) wynosi $ 0.07965. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs MNDE wahał się między $ 0.07503 a $ 0.0853, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs MNDE w historii to $ 0.6674570026607753, a najniższy to $ 0.028223705314342616.

Pod względem krótkoterminowych wyniki MNDE zmieniły się o -0.09% w ciągu ostatniej godziny, o +1.46% w ciągu 24 godzin i o -27.40% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Marinade Finance (MNDE)

No.3704

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 62.71K
$ 62.71K$ 62.71K

$ 55.76M
$ 55.76M$ 55.76M

0.00
0.00 0.00

700,000,000
700,000,000 700,000,000

SOL

Obecna kapitalizacja rynkowa Marinade Finance wynosi $ 0.00, przy $ 62.71K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż MNDE w obiegu wynosi 0.00, przy całkowitej podaży 700000000. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 55.76M.

Historia ceny Marinade Finance (MNDE) – USD

Śledź zmiany ceny Marinade Finance dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.0011462+1.46%
30 Dni$ -0.05665-41.57%
60 dni$ -0.01035-11.50%
90 dni$ -0.01035-11.50%
Dzisiejsza zmiana ceny Marinade Finance

DziśMNDE odnotował zmianę $ +0.0011462 (+1.46%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny Marinade Finance

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0.05665 (-41.57%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny Marinade Finance

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę MNDE o $ -0.01035(-11.50%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny Marinade Finance

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ -0.01035 (-11.50%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe Marinade Finance (MNDE)?

Sprawdź teraz stronę historii cen Marinade Finance.

Co to jest Marinade Finance (MNDE)

Marinade Finance (marinade.finance) is the leading non-custodial staking protocol on Solana, offering both liquid staking and native staking solutions. With over +$2B in TVL, Marinade helps users maximize yield, and participate in Solana DeFi with mSOL while supporting decentralization across hundreds of validators.

Marinade Finance jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w Marinade Finance. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu MNDE, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące Marinade Finance na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno Marinade Finance będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny Marinade Finance (w USD)

Jaka będzie wartość Marinade Finance (MNDE) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Marinade Finance (MNDE) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Marinade Finance.

Sprawdź teraz prognozę ceny Marinade Finance!

Tokenomika Marinade Finance (MNDE)

Zrozumienie tokenomiki Marinade Finance (MNDE) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena MNDEjuż teraz!

Jak kupić Marinade Finance (MNDE)

Szukasz jak kupić Marinade Finance? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić Marinade Finance na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

MNDE na lokalne waluty

1 Marinade Finance(MNDE) do VND
2,095.98975
1 Marinade Finance(MNDE) do AUD
A$0.1218645
1 Marinade Finance(MNDE) do GBP
0.060534
1 Marinade Finance(MNDE) do EUR
0.068499
1 Marinade Finance(MNDE) do USD
$0.07965
1 Marinade Finance(MNDE) do MYR
RM0.332937
1 Marinade Finance(MNDE) do TRY
3.3540615
1 Marinade Finance(MNDE) do JPY
¥12.18645
1 Marinade Finance(MNDE) do ARS
ARS$115.6016205
1 Marinade Finance(MNDE) do RUB
6.478731
1 Marinade Finance(MNDE) do INR
7.0577865
1 Marinade Finance(MNDE) do IDR
Rp1,327.499469
1 Marinade Finance(MNDE) do PHP
4.6794375
1 Marinade Finance(MNDE) do EGP
￡E.3.77541
1 Marinade Finance(MNDE) do BRL
R$0.426924
1 Marinade Finance(MNDE) do CAD
C$0.1123065
1 Marinade Finance(MNDE) do BDT
9.706149
1 Marinade Finance(MNDE) do NGN
114.93495
1 Marinade Finance(MNDE) do COP
$306.3458475
1 Marinade Finance(MNDE) do ZAR
R.1.3867065
1 Marinade Finance(MNDE) do UAH
3.350079
1 Marinade Finance(MNDE) do TZS
T.Sh.195.70005
1 Marinade Finance(MNDE) do VES
Bs17.76195
1 Marinade Finance(MNDE) do CLP
$75.1896
1 Marinade Finance(MNDE) do PKR
Rs22.512276
1 Marinade Finance(MNDE) do KZT
41.8329765
1 Marinade Finance(MNDE) do THB
฿2.583846
1 Marinade Finance(MNDE) do TWD
NT$2.4619815
1 Marinade Finance(MNDE) do AED
د.إ0.2923155
1 Marinade Finance(MNDE) do CHF
Fr0.06372
1 Marinade Finance(MNDE) do HKD
HK$0.6188805
1 Marinade Finance(MNDE) do AMD
֏30.4701075
1 Marinade Finance(MNDE) do MAD
.د.م0.7415415
1 Marinade Finance(MNDE) do MXN
$1.48149
1 Marinade Finance(MNDE) do SAR
ريال0.2986875
1 Marinade Finance(MNDE) do ETB
Br12.211938
1 Marinade Finance(MNDE) do KES
KSh10.293966
1 Marinade Finance(MNDE) do JOD
د.أ0.05647185
1 Marinade Finance(MNDE) do PLN
0.2939085
1 Marinade Finance(MNDE) do RON
лв0.3512565
1 Marinade Finance(MNDE) do SEK
kr0.7606575
1 Marinade Finance(MNDE) do BGN
лв0.135405
1 Marinade Finance(MNDE) do HUF
Ft26.781516
1 Marinade Finance(MNDE) do CZK
1.686987
1 Marinade Finance(MNDE) do KWD
د.ك0.02445255
1 Marinade Finance(MNDE) do ILS
0.2588625
1 Marinade Finance(MNDE) do BOB
Bs0.549585
1 Marinade Finance(MNDE) do AZN
0.135405
1 Marinade Finance(MNDE) do TJS
SM0.7367625
1 Marinade Finance(MNDE) do GEL
0.2158515
1 Marinade Finance(MNDE) do AOA
Kz72.9394875
1 Marinade Finance(MNDE) do BHD
.د.ب0.0299484
1 Marinade Finance(MNDE) do BMD
$0.07965
1 Marinade Finance(MNDE) do DKK
kr0.516132
1 Marinade Finance(MNDE) do HNL
L2.099574
1 Marinade Finance(MNDE) do MUR
3.665493
1 Marinade Finance(MNDE) do NAD
$1.38591
1 Marinade Finance(MNDE) do NOK
kr0.81243
1 Marinade Finance(MNDE) do NZD
$0.140184
1 Marinade Finance(MNDE) do PAB
B/.0.07965
1 Marinade Finance(MNDE) do PGK
K0.3385125
1 Marinade Finance(MNDE) do QAR
ر.ق0.289926
1 Marinade Finance(MNDE) do RSD
дин.8.1139455
1 Marinade Finance(MNDE) do UZS
soʻm948.214134
1 Marinade Finance(MNDE) do ALL
L6.693786
1 Marinade Finance(MNDE) do ANG
ƒ0.1425735
1 Marinade Finance(MNDE) do AWG
ƒ0.14337
1 Marinade Finance(MNDE) do BBD
$0.1593
1 Marinade Finance(MNDE) do BAM
KM0.135405
1 Marinade Finance(MNDE) do BIF
Fr234.88785
1 Marinade Finance(MNDE) do BND
$0.103545
1 Marinade Finance(MNDE) do BSD
$0.07965
1 Marinade Finance(MNDE) do JMD
$12.8196675
1 Marinade Finance(MNDE) do KHR
319.879179
1 Marinade Finance(MNDE) do KMF
Fr33.9309
1 Marinade Finance(MNDE) do LAK
1,731.5217045
1 Marinade Finance(MNDE) do LKR
රු24.2605935
1 Marinade Finance(MNDE) do MDL
L1.3580325
1 Marinade Finance(MNDE) do MGA
Ar358.783425
1 Marinade Finance(MNDE) do MOP
P0.6372
1 Marinade Finance(MNDE) do MVR
1.22661
1 Marinade Finance(MNDE) do MWK
MK138.2811615
1 Marinade Finance(MNDE) do MZN
MT5.0936175
1 Marinade Finance(MNDE) do NPR
रु11.305521
1 Marinade Finance(MNDE) do PYG
564.8778
1 Marinade Finance(MNDE) do RWF
Fr115.73145
1 Marinade Finance(MNDE) do SBD
$0.654723
1 Marinade Finance(MNDE) do SCR
1.0920015
1 Marinade Finance(MNDE) do SRD
$3.0705075
1 Marinade Finance(MNDE) do SVC
$0.696141
1 Marinade Finance(MNDE) do SZL
L1.390689
1 Marinade Finance(MNDE) do TMT
m0.278775
1 Marinade Finance(MNDE) do TND
د.ت0.23600295
1 Marinade Finance(MNDE) do TTD
$0.5392305
1 Marinade Finance(MNDE) do UGX
Sh278.4564
1 Marinade Finance(MNDE) do XAF
Fr45.4005
1 Marinade Finance(MNDE) do XCD
$0.215055
1 Marinade Finance(MNDE) do XOF
Fr45.4005
1 Marinade Finance(MNDE) do XPF
Fr8.20395
1 Marinade Finance(MNDE) do BWP
P1.0744785
1 Marinade Finance(MNDE) do BZD
$0.1600965
1 Marinade Finance(MNDE) do CVE
$7.6551615
1 Marinade Finance(MNDE) do DJF
Fr14.09805
1 Marinade Finance(MNDE) do DOP
$5.111937
1 Marinade Finance(MNDE) do DZD
د.ج10.4301675
1 Marinade Finance(MNDE) do FJD
$0.181602
1 Marinade Finance(MNDE) do GNF
Fr692.55675
1 Marinade Finance(MNDE) do GTQ
Q0.610119
1 Marinade Finance(MNDE) do GYD
$16.659594
1 Marinade Finance(MNDE) do ISK
kr10.11555

Zasoby Marinade Finance

Aby lepiej zrozumieć Marinade Finance, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Biała księga
Oficjalna strona internetowa Marinade Finance
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące Marinade Finance

Jaka jest dziś wartość Marinade Finance (MNDE)?
Aktualna cena MNDE w USD wynosi 0.07965USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena MNDE do USD?
Aktualna cena MNDE w USD wynosi $ 0.07965. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Marinade Finance?
Kapitalizacja rynkowa dla MNDE wynosi $ 0.00 USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż MNDE w obiegu?
W obiegu MNDE znajduje się 0.00 USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) MNDE?
MNDE osiąga ATH w wysokości 0.6674570026607753 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla MNDE?
MNDE zaliczył cenę ATL w wysokości 0.028223705314342616 USD.
Jaki jest wolumen obrotu MNDE?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla MNDE wynosi $ 62.71K USD.
Czy w tym roku MNDE pójdzie wyżej?
MNDE może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny MNDE, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:05:23 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Marinade Finance (MNDE)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Najświeższe informacje

Dlaczego tak wiele osób nadal traci pieniądze w okresie hossy?

October 6, 2025

Wzrost sieci Bitcoin Layer 2: Zrozumienie technologii kształtującej przyszłość Bitcoina w 2025 roku

October 6, 2025

Altcoiny w 2025 roku: Kiedy TOTAL3 osiągnie nowe szczyty, ale Twoje portfolio nie ruszy

October 5, 2025
Zobacz więcej

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

Kalkulator MNDE do USD

Kwota

MNDE
MNDE
USD
USD

1 MNDE = 0.07965 USD

Handluj MNDE

MNDE/USDT
$0.07965
$0.07965$0.07965
+1.52%

Dołącz do MEXC już dziś

-- – opłata maker spot, -- – opłata taker spot
-- – Opłata maker futures, -- – Opłata taker futures

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,285.76
$103,285.76$103,285.76

-0.42%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,406.00
$3,406.00$3,406.00

+0.22%

Logo Solana

Solana

SOL

$161.06
$161.06$161.06

+0.33%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$0.9999
$0.9999$0.9999

-0.01%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,477.78
$1,477.78$1,477.78

+0.12%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,285.76
$103,285.76$103,285.76

-0.42%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,406.00
$3,406.00$3,406.00

+0.22%

Logo Solana

Solana

SOL

$161.06
$161.06$161.06

+0.33%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3383
$2.3383$2.3383

+2.71%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0927
$1.0927$1.0927

+0.69%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Sentism

Sentism

SENTIS

$0.03592
$0.03592$0.03592

+43.68%

Logo MemeMarket

MemeMarket

MFUN

$0.00433
$0.00433$0.00433

-42.26%

Logo Backstage

Backstage

BKS

$0.00664
$0.00664$0.00664

+2.15%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000011700
$0.000011700$0.000011700

+519.70%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000605
$0.0000000605$0.0000000605

+300.66%

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.1958
$0.1958$0.1958

+291.60%

Logo SOON

SOON

SOON

$1.4794
$1.4794$1.4794

+82.37%

Logo PlayMindProtocol

PlayMindProtocol

PMIND

$0.01952
$0.01952$0.01952

+56.16%