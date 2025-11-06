Prognoza ceny Marinade Finance (MNDE) (USD)
Sprawdź prognozy cen Marinade Finance na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość MNDE w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.
*Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika.
Prognoza ceny Marinade Finance na lata 2025-2050 (USD)
Na podstawie Twojej prognozy Marinade Finance może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.07936.Prognoza ceny Marinade Finance (MNDE) na 2026 r. (następny rok)
Na podstawie Twojej prognozy Marinade Finance może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0.083328.Prognoza ceny Marinade Finance (MNDE) na 2027 r. (za 2 lata)
Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena MNDE na 2027 rok wyniesie $ 0.087494 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%.Prognoza ceny Marinade Finance (MNDE) na 2028 r. (za 3 lata)
Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena MNDE na 2028 rok wyniesie $ 0.091869 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%.Prognoza ceny Marinade Finance (MNDE) na 2029 r. (za 4 lata)
Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena MNDE w 2029 roku wyniesie $ 0.096462 przy stopie wzrostu 21.55%.Prognoza ceny Marinade Finance (MNDE) na 2030 r. (za 5 lat)
Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena MNDE w 2030 roku wyniesie $ 0.101285 przy stopie wzrostu 27.63%.Prognoza ceny Marinade Finance (MNDE) na 2040 r. (za 15 lat)
W 2040 cena Marinade Finance może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.164983.Prognoza ceny Marinade Finance (MNDE) na 2050 r. (za 25 lat)
W 2050 cena Marinade Finance może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.268741.
- 2025$ 0.079360.00%
- 2026$ 0.0833285.00%
- 2027$ 0.08749410.25%
- 2028$ 0.09186915.76%
- 2029$ 0.09646221.55%
- 2030$ 0.10128527.63%
- 2031$ 0.10634934.01%
- 2032$ 0.11166740.71%
- 2033$ 0.11725047.75%
- 2034$ 0.12311355.13%
- 2035$ 0.12926962.89%
- 2036$ 0.13573271.03%
- 2037$ 0.14251979.59%
- 2038$ 0.14964588.56%
- 2039$ 0.15712797.99%
- 2040$ 0.164983107.89%
Krótkoterminowa prognoza ceny Marinade Finance na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni
- November 6, 2025(Dzisiaj)$ 0.079360.00%
- November 7, 2025(Jutro)$ 0.0793700.01%
- November 13, 2025(Ten tydzień)$ 0.0794360.10%
- December 6, 2025(30 Dni)$ 0.0796860.41%
Przewidywana cena dla MNDE w dniu
Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny MNDE z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu
Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla MNDE, przy użyciu
Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena MNDE wynosi
Bieżące statystyki cen Marinade Finance
+1.09%
--
Historyczna cena Marinade Finance
Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami Marinade Finance, cena Marinade Finance wynosi 0.07936USD. Podaż w obiegu Marinade Finance (MNDE) wynosi
- 24 h0.04%$ 0.002890$ 0.0853$ 0.07517
- 7 D-0.28%$ -0.030919$ 0.1111$ 0.075
- 30 Dni-0.41%$ -0.057019$ 0.1365$ 0.075
W ciągu ostatnich 24 godzin Marinade Finance zanotował zmianę ceny o
W ciągu ostatnich 7 dni kurs Marinade Finance osiągnął maksimum na poziomie
W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana Marinade Finance o
Sprawdź pełną historię cen Marinade Finance, aby zobaczyć szczegółowe trendy na MEXCZobacz pełną historię cen MNDE
Jak działa moduł przewidywania ceny Marinade Finance (MNDE)?
Moduł predykcji ceny Marinade Finance to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu MNDE. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena.
Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania Marinade Finance na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady.
Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów MNDE, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie.
Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę Marinade Finance. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji.
Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość MNDE.
wskaźniki techniczne do przewidywania cen
Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one:
Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu.
Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania.
Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę MNDE, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej.
Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał Marinade Finance.
Dlaczego prognoaza ceny MNDE jest ważna?
Prognozy cen MNDE są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:
Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.
Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.
Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.
Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.
Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.
Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.
Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.
Często zadawane pytania (FAQ):
Zastrzeżenie
Treść publikowana na naszych stronach z prognozami cen kryptowalut opiera się na informacjach i opiniach dostarczonych nam przez użytkowników MEXC i/lub inne źródła zewnętrzne. Są przedstawione na zasadzie „tak jak jest” wyłącznie w celach informacyjnych i poglądowych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Należy pamiętać, że przedstawione prognozy cenowe mogą nie być dokładne i nie należy ich tak traktować. Przyszłe ceny mogą znacząco różnić się od przedstawionych prognoz i nie należy opierać na nich decyzji inwestycyjnych.
Ponadto treści tych nie należy traktować jako porad finansowych ani rekomendacji zakupu jakiegokolwiek konkretnego produktu lub usługi. MEXC nie ponosi wobec ciebie żadnej odpowiedzialności za straty, które możesz ponieść w wyniku odwoływania się, korzystania i/lub polegania na jakichkolwiek treściach opublikowanych na naszych stronach z prognozami cen kryptowalut. Należy pamiętać, że ceny aktywów cyfrowych podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spaść, jak i wzrosnąć, i nie ma gwarancji odzyskania początkowo zainwestowanej kwoty. Ostatecznie to Ty ponosisz pełną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne, a MEXC nie odpowiada za żadne straty, które możesz ponieść. Pamiętaj, że wyniki historyczne nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. Należy inwestować wyłącznie w produkty, które znasz i rozumiesz związane z nimi ryzyko. Dokładnie przemyśl swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko, a także skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.
