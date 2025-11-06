Prognoza ceny Marinade Finance (MNDE) (USD)

Sprawdź prognozy cen Marinade Finance na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość MNDE w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę Marinade Finance % Oblicz *Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika. $0.07936 $0.07936 $0.07936 +1.09% USD Rzeczywista Prognozowana Prognoza ceny Marinade Finance na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny Marinade Finance (MNDE) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy Marinade Finance może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.07936. Prognoza ceny Marinade Finance (MNDE) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy Marinade Finance może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0.083328. Prognoza ceny Marinade Finance (MNDE) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena MNDE na 2027 rok wyniesie $ 0.087494 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny Marinade Finance (MNDE) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena MNDE na 2028 rok wyniesie $ 0.091869 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny Marinade Finance (MNDE) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena MNDE w 2029 roku wyniesie $ 0.096462 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny Marinade Finance (MNDE) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena MNDE w 2030 roku wyniesie $ 0.101285 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny Marinade Finance (MNDE) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena Marinade Finance może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.164983. Prognoza ceny Marinade Finance (MNDE) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena Marinade Finance może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.268741. Rok Cena Wzrost 2025 $ 0.07936 0.00%

Bieżące statystyki cen Marinade Finance Aktualna cena $ 0.07936$ 0.07936 $ 0.07936 Zmiana ceny (24H) +1.09% Kapitalizacja rynkowa $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Podaż w obiegu 0.00 0.00 0.00 Wolumen (24H) $ 62.81K$ 62.81K $ 62.81K Wolumen (24H) -- Najnowsza cena MNDE to $ 0.07936. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi +1.09%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to $ 62.81K. Ponadto MNDE ma podaż w obiegu wynoszącą 0.00 oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 0.00. Zobacz na żywo cenę MNDE

Jak kupić Marinade Finance (MNDE) Próbujesz kupić MNDE? Teraz możesz kupować MNDE za pomocą karty kredytowej, przelewu bankowego, P2P i wielu innych metod płatności. Dowiedz się, jak kupić Marinade Finance i rozpocznij już teraz na MEXC! Dowiedz się, jak kupić MNDE teraz

Historyczna cena Marinade Finance Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami Marinade Finance, cena Marinade Finance wynosi 0.07936USD. Podaż w obiegu Marinade Finance (MNDE) wynosi 0.00 MNDE , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $0.00 . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h 0.04% $ 0.002890 $ 0.0853 $ 0.07517

7 D -0.28% $ -0.030919 $ 0.1111 $ 0.075

30 Dni -0.41% $ -0.057019 $ 0.1365 $ 0.075 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin Marinade Finance zanotował zmianę ceny o $0.002890 , co stanowi 0.04% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs Marinade Finance osiągnął maksimum na poziomie $0.1111 i minimum na poziomie $0.075 . Zanotowano zmianę ceny o -0.28% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał MNDE do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana Marinade Finance o -0.41% , co odpowiada około $-0.057019 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny MNDE. Sprawdź pełną historię cen Marinade Finance, aby zobaczyć szczegółowe trendy na MEXC Zobacz pełną historię cen MNDE

Jak działa moduł przewidywania ceny Marinade Finance (MNDE)? Moduł predykcji ceny Marinade Finance to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu MNDE. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania Marinade Finance na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów MNDE, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę Marinade Finance. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość MNDE. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę MNDE, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał Marinade Finance.

Dlaczego prognoaza ceny MNDE jest ważna?

Prognozy cen MNDE są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ): Czy warto teraz inwestować w MNDE? Według Twoich prognoz MNDE osiągnie -- dnia undefined , co czyni go tokenem wartym uwagi. Jaka jest prognoza ceny MNDE na przyszły miesiąc? Według narzędzia do prognozowania ceny Marinade Finance (MNDE), przewidywana cena MNDE osiągnie -- w dniu undefined . Ile będzie kosztować 1 MNDE w 2026 roku? Cena 1 Marinade Finance (MNDE) wynosi dziś $0.07936 . Według powyższego modułu prognoz MNDE wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2026 roku. Jaka jest prognozowana cena MNDE w 2027 roku? Marinade Finance (MNDE) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 MNDE do 2027 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa MNDE w 2028 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Marinade Finance (MNDE) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa MNDE w 2029 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Marinade Finance (MNDE) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku. Ile będzie kosztować 1 MNDE w 2030 roku? Cena 1 Marinade Finance (MNDE) wynosi dziś $0.07936 . Według powyższego modułu prognoz MNDE wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2030 roku. Jaka jest prognoza ceny MNDE na 2040 rok? Marinade Finance (MNDE) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 MNDE do 2040 roku.