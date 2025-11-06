GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena MULTIVERSE MONKEY to 0.00239 USD. Śledź aktualizacje cen MMON do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe MMON łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena MULTIVERSE MONKEY to 0.00239 USD. Śledź aktualizacje cen MMON do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe MMON łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o MMON

Informacje o cenie MMON

Czym jest MMON

Biała księga MMON

Oficjalna strona internetowa MMON

Tokenomika MMON

Prognoza cen MMON

Historia MMON

Przewodnik zakupowy MMON

Przelicznik MMON-fiat

MMON na spot

Pre-market

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo MULTIVERSE MONKEY

Cena MULTIVERSE MONKEY(MMON)

Aktualna cena 1 MMON do USD:

$0.00239
$0.00239$0.00239
+6.22%1D
USD
MULTIVERSE MONKEY (MMON) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:05:08 (UTC+8)

Informacje o cenie MULTIVERSE MONKEY (MMON) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.00213
$ 0.00213$ 0.00213
Minimum 24h
$ 0.00324
$ 0.00324$ 0.00324
Maksimum 24h

$ 0.00213
$ 0.00213$ 0.00213

$ 0.00324
$ 0.00324$ 0.00324

$ 0.042695293829316555
$ 0.042695293829316555$ 0.042695293829316555

$ 0.001606689268571319
$ 0.001606689268571319$ 0.001606689268571319

0.00%

+6.22%

-39.35%

-39.35%

Aktualna cena MULTIVERSE MONKEY (MMON) wynosi $ 0.00239. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs MMON wahał się między $ 0.00213 a $ 0.00324, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs MMON w historii to $ 0.042695293829316555, a najniższy to $ 0.001606689268571319.

Pod względem krótkoterminowych wyniki MMON zmieniły się o 0.00% w ciągu ostatniej godziny, o +6.22% w ciągu 24 godzin i o -39.35% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o MULTIVERSE MONKEY (MMON)

No.4673

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 21.51K
$ 21.51K$ 21.51K

$ 14.34M
$ 14.34M$ 14.34M

0.00
0.00 0.00

5,999,999,999.5
5,999,999,999.5 5,999,999,999.5

5,999,999,999.5
5,999,999,999.5 5,999,999,999.5

0.00%

ETH

Obecna kapitalizacja rynkowa MULTIVERSE MONKEY wynosi $ 0.00, przy $ 21.51K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż MMON w obiegu wynosi 0.00, przy całkowitej podaży 5999999999.5. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 14.34M.

Historia ceny MULTIVERSE MONKEY (MMON) – USD

Śledź zmiany ceny MULTIVERSE MONKEY dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.00014+6.22%
30 Dni$ -0.00981-80.41%
60 dni$ -0.02014-89.40%
90 dni$ -0.01561-86.73%
Dzisiejsza zmiana ceny MULTIVERSE MONKEY

DziśMMON odnotował zmianę $ +0.00014 (+6.22%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny MULTIVERSE MONKEY

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0.00981 (-80.41%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny MULTIVERSE MONKEY

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę MMON o $ -0.02014(-89.40%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny MULTIVERSE MONKEY

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ -0.01561 (-86.73%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe MULTIVERSE MONKEY (MMON)?

Sprawdź teraz stronę historii cen MULTIVERSE MONKEY.

Co to jest MULTIVERSE MONKEY (MMON)

MMON is a utility-driven ERC-20 token at the core of a growing Web3 gaming ecosystem that combines casual online games, meme culture, and blockchain-based incentives. The token is natively integrated into its own gaming platform, where MMON is used as both an access token and a reward mechanism. All games are powered by transparent smart contract systems, ensuring fairness and reliability.

MULTIVERSE MONKEY jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w MULTIVERSE MONKEY. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu MMON, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące MULTIVERSE MONKEY na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno MULTIVERSE MONKEY będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny MULTIVERSE MONKEY (w USD)

Jaka będzie wartość MULTIVERSE MONKEY (MMON) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w MULTIVERSE MONKEY (MMON) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla MULTIVERSE MONKEY.

Sprawdź teraz prognozę ceny MULTIVERSE MONKEY!

Tokenomika MULTIVERSE MONKEY (MMON)

Zrozumienie tokenomiki MULTIVERSE MONKEY (MMON) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena MMONjuż teraz!

Jak kupić MULTIVERSE MONKEY (MMON)

Szukasz jak kupić MULTIVERSE MONKEY? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić MULTIVERSE MONKEY na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

MMON na lokalne waluty

1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) do VND
62.89285
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) do AUD
A$0.0036567
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) do GBP
0.0018164
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) do EUR
0.0020554
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) do USD
$0.00239
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) do MYR
RM0.0099902
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) do TRY
0.1006429
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) do JPY
¥0.36567
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) do ARS
ARS$3.4687743
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) do RUB
0.1944026
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) do INR
0.2117779
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) do IDR
Rp39.8333174
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) do PHP
0.1404125
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) do EGP
￡E.0.113286
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) do BRL
R$0.0128104
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) do CAD
C$0.0033699
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) do BDT
0.2912454
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) do NGN
3.44877
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) do COP
$9.1922985
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) do ZAR
R.0.0416099
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) do UAH
0.1005234
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) do TZS
T.Sh.5.87223
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) do VES
Bs0.53297
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) do CLP
$2.25616
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) do PKR
Rs0.6755096
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) do KZT
1.2552519
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) do THB
฿0.0775316
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) do TWD
NT$0.0738749
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) do AED
د.إ0.0087713
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) do CHF
Fr0.001912
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) do HKD
HK$0.0185703
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) do AMD
֏0.9142945
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) do MAD
.د.م0.0222509
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) do MXN
$0.044454
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) do SAR
ريال0.0089625
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) do ETB
Br0.3664348
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) do KES
KSh0.3088836
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) do JOD
د.أ0.00169451
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) do PLN
0.0088191
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) do RON
лв0.0105399
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) do SEK
kr0.0228245
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) do BGN
лв0.004063
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) do HUF
Ft0.8036136
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) do CZK
0.0506202
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) do KWD
د.ك0.00073373
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) do ILS
0.0077675
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) do BOB
Bs0.016491
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) do AZN
0.004063
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) do TJS
SM0.0221075
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) do GEL
0.0064769
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) do AOA
Kz2.1886425
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) do BHD
.د.ب0.00089864
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) do BMD
$0.00239
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) do DKK
kr0.0154872
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) do HNL
L0.0630004
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) do MUR
0.1099878
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) do NAD
$0.041586
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) do NOK
kr0.024378
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) do NZD
$0.0042064
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) do PAB
B/.0.00239
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) do PGK
K0.0101575
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) do QAR
ر.ق0.0086996
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) do RSD
дин.0.2434693
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) do UZS
soʻm28.4523764
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) do ALL
L0.2008556
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) do ANG
ƒ0.0042781
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) do AWG
ƒ0.004302
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) do BBD
$0.00478
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) do BAM
KM0.004063
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) do BIF
Fr7.04811
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) do BND
$0.003107
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) do BSD
$0.00239
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) do JMD
$0.3846705
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) do KHR
9.5983834
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) do KMF
Fr1.01814
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) do LAK
51.9565207
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) do LKR
රු0.7279701
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) do MDL
L0.0407495
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) do MGA
Ar10.765755
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) do MOP
P0.01912
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) do MVR
0.036806
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) do MWK
MK4.1493029
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) do MZN
MT0.1528405
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) do NPR
रु0.3392366
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) do PYG
16.94988
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) do RWF
Fr3.47267
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) do SBD
$0.0196458
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) do SCR
0.0327669
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) do SRD
$0.0921345
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) do SVC
$0.0208886
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) do SZL
L0.0417294
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) do TMT
m0.008365
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) do TND
د.ت0.00708157
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) do TTD
$0.0161803
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) do UGX
Sh8.35544
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) do XAF
Fr1.3623
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) do XCD
$0.006453
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) do XOF
Fr1.3623
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) do XPF
Fr0.24617
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) do BWP
P0.0322411
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) do BZD
$0.0048039
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) do CVE
$0.2297029
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) do DJF
Fr0.42303
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) do DOP
$0.1533902
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) do DZD
د.ج0.3129705
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) do FJD
$0.0054492
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) do GNF
Fr20.78105
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) do GTQ
Q0.0183074
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) do GYD
$0.4998924
1 MULTIVERSE MONKEY(MMON) do ISK
kr0.30353

Zasoby MULTIVERSE MONKEY

Aby lepiej zrozumieć MULTIVERSE MONKEY, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Biała księga
Oficjalna strona internetowa MULTIVERSE MONKEY
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące MULTIVERSE MONKEY

Jaka jest dziś wartość MULTIVERSE MONKEY (MMON)?
Aktualna cena MMON w USD wynosi 0.00239USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena MMON do USD?
Aktualna cena MMON w USD wynosi $ 0.00239. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa MULTIVERSE MONKEY?
Kapitalizacja rynkowa dla MMON wynosi $ 0.00 USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż MMON w obiegu?
W obiegu MMON znajduje się 0.00 USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) MMON?
MMON osiąga ATH w wysokości 0.042695293829316555 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla MMON?
MMON zaliczył cenę ATL w wysokości 0.001606689268571319 USD.
Jaki jest wolumen obrotu MMON?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla MMON wynosi $ 21.51K USD.
Czy w tym roku MMON pójdzie wyżej?
MMON może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny MMON, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:05:08 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe MULTIVERSE MONKEY (MMON)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Najświeższe informacje

Dlaczego tak wiele osób nadal traci pieniądze w okresie hossy?

October 6, 2025

Wzrost sieci Bitcoin Layer 2: Zrozumienie technologii kształtującej przyszłość Bitcoina w 2025 roku

October 6, 2025

Altcoiny w 2025 roku: Kiedy TOTAL3 osiągnie nowe szczyty, ale Twoje portfolio nie ruszy

October 5, 2025
Zobacz więcej

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

Kalkulator MMON do USD

Kwota

MMON
MMON
USD
USD

1 MMON = 0.00239 USD

Handluj MMON

MMON/USDT
$0.00239
$0.00239$0.00239
+6.22%

Dołącz do MEXC już dziś

-- – opłata maker spot, -- – opłata taker spot
-- – Opłata maker futures, -- – Opłata taker futures

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,221.38
$103,221.38$103,221.38

-0.48%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,402.57
$3,402.57$3,402.57

+0.11%

Logo Solana

Solana

SOL

$160.90
$160.90$160.90

+0.23%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

0.00%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,477.78
$1,477.78$1,477.78

+0.12%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,221.38
$103,221.38$103,221.38

-0.48%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,402.57
$3,402.57$3,402.57

+0.11%

Logo Solana

Solana

SOL

$160.90
$160.90$160.90

+0.23%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3365
$2.3365$2.3365

+2.64%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0919
$1.0919$1.0919

+0.61%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Sentism

Sentism

SENTIS

$0.03581
$0.03581$0.03581

+43.24%

Logo MemeMarket

MemeMarket

MFUN

$0.00433
$0.00433$0.00433

-42.26%

Logo Backstage

Backstage

BKS

$0.00664
$0.00664$0.00664

+2.15%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000011718
$0.000011718$0.000011718

+520.65%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000605
$0.0000000605$0.0000000605

+300.66%

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.1958
$0.1958$0.1958

+291.60%

Logo SOON

SOON

SOON

$1.4665
$1.4665$1.4665

+80.78%

Logo PlayMindProtocol

PlayMindProtocol

PMIND

$0.01946
$0.01946$0.01946

+55.68%