Prognoza ceny MULTIVERSE MONKEY (MMON) (USD)

Sprawdź prognozy cen MULTIVERSE MONKEY na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość MMON w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Kup MMON

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę MULTIVERSE MONKEY % Oblicz *Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika. $0.00235 $0.00235 $0.00235 +4.44% USD Rzeczywista Prognozowana Prognoza ceny MULTIVERSE MONKEY na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny MULTIVERSE MONKEY (MMON) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy MULTIVERSE MONKEY może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.00235. Prognoza ceny MULTIVERSE MONKEY (MMON) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy MULTIVERSE MONKEY może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0.002467. Prognoza ceny MULTIVERSE MONKEY (MMON) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena MMON na 2027 rok wyniesie $ 0.002590 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny MULTIVERSE MONKEY (MMON) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena MMON na 2028 rok wyniesie $ 0.002720 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny MULTIVERSE MONKEY (MMON) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena MMON w 2029 roku wyniesie $ 0.002856 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny MULTIVERSE MONKEY (MMON) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena MMON w 2030 roku wyniesie $ 0.002999 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny MULTIVERSE MONKEY (MMON) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena MULTIVERSE MONKEY może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.004885. Prognoza ceny MULTIVERSE MONKEY (MMON) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena MULTIVERSE MONKEY może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.007957. Rok Cena Wzrost 2025 $ 0.00235 0.00%

2026 $ 0.002467 5.00%

2027 $ 0.002590 10.25%

2028 $ 0.002720 15.76%

2029 $ 0.002856 21.55%

2030 $ 0.002999 27.63%

2031 $ 0.003149 34.01%

2032 $ 0.003306 40.71% Rok Cena Wzrost 2033 $ 0.003472 47.75%

2034 $ 0.003645 55.13%

2035 $ 0.003827 62.89%

2036 $ 0.004019 71.03%

2037 $ 0.004220 79.59%

2038 $ 0.004431 88.56%

2039 $ 0.004652 97.99%

2040 $ 0.004885 107.89% Pokaż więcej Krótkoterminowa prognoza ceny MULTIVERSE MONKEY na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni Data Prognoza ceny Wzrost November 6, 2025(Dzisiaj) $ 0.00235 0.00%

November 7, 2025(Jutro) $ 0.002350 0.01%

November 13, 2025(Ten tydzień) $ 0.002352 0.10%

December 6, 2025(30 Dni) $ 0.002359 0.41% Prognoza ceny MULTIVERSE MONKEY (MMON) na dziś Przewidywana cena dla MMON w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0.00235 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny MULTIVERSE MONKEY (MMON) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny MMON z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0.002350 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa MULTIVERSE MONKEY (MMON) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla MMON, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0.002352 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa MULTIVERSE MONKEY (MMON) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena MMON wynosi $0.002359 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen MULTIVERSE MONKEY Aktualna cena $ 0.00235$ 0.00235 $ 0.00235 Zmiana ceny (24H) +4.44% Kapitalizacja rynkowa $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Podaż w obiegu 0.00 0.00 0.00 Wolumen (24H) $ 21.63K$ 21.63K $ 21.63K Wolumen (24H) -- Najnowsza cena MMON to $ 0.00235. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi +4.44%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to $ 21.63K. Ponadto MMON ma podaż w obiegu wynoszącą 0.00 oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 0.00. Zobacz na żywo cenę MMON

Jak kupić MULTIVERSE MONKEY (MMON) Próbujesz kupić MMON? Teraz możesz kupować MMON za pomocą karty kredytowej, przelewu bankowego, P2P i wielu innych metod płatności. Dowiedz się, jak kupić MULTIVERSE MONKEY i rozpocznij już teraz na MEXC! Dowiedz się, jak kupić MMON teraz

Historyczna cena MULTIVERSE MONKEY Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami MULTIVERSE MONKEY, cena MULTIVERSE MONKEY wynosi 0.00235USD. Podaż w obiegu MULTIVERSE MONKEY (MMON) wynosi 0.00 MMON , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $0.00 . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h -0.22% $ -0.000700 $ 0.00306 $ 0.00213

7 D -0.36% $ -0.00133 $ 0.00675 $ 0.00166

30 Dni -0.80% $ -0.009510 $ 0.01214 $ 0.00166 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin MULTIVERSE MONKEY zanotował zmianę ceny o $-0.000700 , co stanowi -0.22% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs MULTIVERSE MONKEY osiągnął maksimum na poziomie $0.00675 i minimum na poziomie $0.00166 . Zanotowano zmianę ceny o -0.36% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał MMON do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana MULTIVERSE MONKEY o -0.80% , co odpowiada około $-0.009510 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny MMON. Sprawdź pełną historię cen MULTIVERSE MONKEY, aby zobaczyć szczegółowe trendy na MEXC Zobacz pełną historię cen MMON

Jak działa moduł przewidywania ceny MULTIVERSE MONKEY (MMON)? Moduł predykcji ceny MULTIVERSE MONKEY to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu MMON. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania MULTIVERSE MONKEY na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów MMON, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę MULTIVERSE MONKEY. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość MMON. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę MMON, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał MULTIVERSE MONKEY.

Dlaczego prognoaza ceny MMON jest ważna?

Prognozy cen MMON są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ): Czy warto teraz inwestować w MMON? Według Twoich prognoz MMON osiągnie -- dnia undefined , co czyni go tokenem wartym uwagi. Jaka jest prognoza ceny MMON na przyszły miesiąc? Według narzędzia do prognozowania ceny MULTIVERSE MONKEY (MMON), przewidywana cena MMON osiągnie -- w dniu undefined . Ile będzie kosztować 1 MMON w 2026 roku? Cena 1 MULTIVERSE MONKEY (MMON) wynosi dziś $0.00235 . Według powyższego modułu prognoz MMON wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2026 roku. Jaka jest prognozowana cena MMON w 2027 roku? MULTIVERSE MONKEY (MMON) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 MMON do 2027 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa MMON w 2028 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, MULTIVERSE MONKEY (MMON) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa MMON w 2029 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, MULTIVERSE MONKEY (MMON) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku. Ile będzie kosztować 1 MMON w 2030 roku? Cena 1 MULTIVERSE MONKEY (MMON) wynosi dziś $0.00235 . Według powyższego modułu prognoz MMON wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2030 roku. Jaka jest prognoza ceny MMON na 2040 rok? MULTIVERSE MONKEY (MMON) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 MMON do 2040 roku. Zarejestruj się teraz