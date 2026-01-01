Cena Mia Ko na dziś

Cena bieżąca Mia Ko (MIA) wynosi dziś $ 0.002713, z 8.81% zmianą w ciągu ostatnich 24 godzin. Aktualny współczynnik konwersji MIA na USD wynosi $ 0.002713 za MIA.

Mia Ko zajmuje obecnie pozycję - pod względem kapitalizacji rynkowej, która wynosi --, przy podaży w obiegu -- MIA. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs MIA oscylował między $ 0.0026 (minimum) a $ 0.003676 (maksimum). Jego historyczne maksimum wynosi --, podczas gdy historyczne minimum to --.

W krótkim terminie MIA przesunął się o -1.39% w ciągu ostatniej godziny i o -16.37% w ciągu ostatnich 7 dni. W ciągu ostatniej doby całkowity wolumen obrotu osiągnął $ 53.48K.

Informacje rynkowe o Mia Ko (MIA)

Kapitalizacja rynkowa ---- -- Wolumen (24H) $ 53.48K$ 53.48K $ 53.48K W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Podaż w obiegu ---- -- Całkowita podaż ---- -- Publiczny blockchain SOL

Obecna kapitalizacja rynkowa Mia Ko wynosi --, przy $ 53.48K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż MIA w obiegu wynosi --, przy całkowitej podaży --. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi --.