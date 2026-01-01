Aktualna cena Mia Ko wynosi 0.002713 USD. Kapitalizacja rynkowa MIA to -- USD. Śledź aktualizacje cen MIA do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i wiele więcej!Aktualna cena Mia Ko wynosi 0.002713 USD. Kapitalizacja rynkowa MIA to -- USD. Śledź aktualizacje cen MIA do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i wiele więcej!
Cena bieżąca Mia Ko (MIA) wynosi dziś $ 0.002713, z 8.81% zmianą w ciągu ostatnich 24 godzin. Aktualny współczynnik konwersji MIA na USD wynosi $ 0.002713 za MIA.
Mia Ko zajmuje obecnie pozycję - pod względem kapitalizacji rynkowej, która wynosi --, przy podaży w obiegu -- MIA. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs MIA oscylował między $ 0.0026 (minimum) a $ 0.003676 (maksimum). Jego historyczne maksimum wynosi --, podczas gdy historyczne minimum to --.
W krótkim terminie MIA przesunął się o -1.39% w ciągu ostatniej godziny i o -16.37% w ciągu ostatnich 7 dni. W ciągu ostatniej doby całkowity wolumen obrotu osiągnął $ 53.48K.
Informacje rynkowe o Mia Ko (MIA)
$ 53.48K
$ 53.48K
$ 0.00
$ 0.00
SOL
Obecna kapitalizacja rynkowa Mia Ko wynosi --, przy $ 53.48K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż MIA w obiegu wynosi --, przy całkowitej podaży --. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi --.
Historia ceny Mia Ko w USD
24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.0026
$ 0.0026
Minimum 24h
$ 0.003676
$ 0.003676
Maksimum 24h
$ 0.0026
$ 0.0026
$ 0.003676
$ 0.003676
-1.39%
-8.81%
-16.37%
-16.37%
Historia ceny Mia Ko (MIA) – USD
Śledź zmiany ceny Mia Ko dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:
Okres
Zmień (USD)
Zmień (%)
Dzisiaj
$ -0.00026278
-8.81%
30 Dni
$ +0.001713
+171.30%
60 dni
$ +0.001713
+171.30%
90 dni
$ +0.001713
+171.30%
Dzisiejsza zmiana ceny Mia Ko
DziśMIA odnotował zmianę $ -0.00026278 (-8.81%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.
30-dniowa zmiana ceny Mia Ko
W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ +0.001713 (+171.30%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.
60-dniowa zmiana ceny Mia Ko
Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę MIA o $ +0.001713(+171.30%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.
90-dniowa zmiana ceny Mia Ko
Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ +0.001713 (+171.30%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.
Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe Mia Ko (MIA)?
Analizy oparte na sztucznej inteligencji badają najnowsze zmiany cen Mia Ko, trendy wolumenu obrotu i wskaźniki nastrojów rynkowych, dostarczając aktualizacje w czasie rzeczywistym w celu identyfikacji okazji handlowych i wspierania świadomego podejmowania decyzji.
Jakie czynniki wpływają na cenę Mia Ko?
Ceny tokenów MIA są wpływane przez kilka kluczowych czynników:
Nastroje rynkowe: Ogólne trendy na rynku kryptowalut oraz zaufanie inwestorów znacząco wpływają na zmiany cen MIA.
Podaż i popyt: Obieg tokenów, wolumen handlu oraz zachowanie posiadaczy bezpośrednio wpływają na dynamikę cen.
Rozwój projektu: Aktualizacje, partnerstwa, postęp w realizacji roadmapu oraz ulepszenia techniczne przyciągają zainteresowanie inwestorów.
Wiadomości regulacyjne: Polityki rządowe i zmiany regulacyjne na rynkach kryptowalut powodują wahanie cen.
Aktywność społecznościowa: Zaangażowanie w mediach społecznościowych, wzrost liczby członków społeczności oraz wskaźniki adopcji wpływają na postrzeganie rynku.
Listy na giełdy: Nowe partnerstwa z giełdami zwiększają dostępność i wolumen handlu.
Czynniki makroekonomiczne: Ogólne warunki gospodarcze, inflacja oraz trendy w inwestycjach instytucjonalnych wpływają na szeroki rynek kryptowalut.
Dlaczego ludzie chcą znać dzisiejszą cenę Mia Ko?
Ludzie chcą znać cenę Mii Ko (MIA) dzisiaj z kilku ważnych powodów: podejmowanie świadomych decyzji handlowych, śledzenie wyników portfela inwestycyjnego, identyfikacja trendów rynkowych, odpowiednie planowanie zakupów i sprzedaży, ocena możliwości inwestycyjnych oraz zarządzanie ryzykiem w niestabilnych rynkach kryptowalut.
Przewidywana cena Mia Ko
Prognoza ceny Mia Ko (MIA) na 2030 r. (za 4 lat)
Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena MIA w 2030 roku wyniesie $ -- przy stopie wzrostu 0.00%.
Prognoza ceny Mia Ko (MIA) na rok 2040 (za 14 lat)
W 2040 cena Mia Ko może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ --.
Narzędzia MEXC Aby uzyskać prognozy scenariuszy w czasie rzeczywistym i bardziej spersonalizowane analizy, użytkownicy mogą skorzystać z narzędzia do prognozowania cen MEXC oraz AI Market Insights.
Zastrzeżenie: Scenariusze te mają charakter ilustracyjny i edukacyjny; ceny kryptowalut są niestabilne. Przed podjęciem decyzji należy przeprowadzić własne badania (DYOR). Chcesz wiedzieć, jaką cenę osiągnie Mia Ko w latach 2026–2027? Odwiedź naszą stronę Prognoza ceny, aby zapoznać się z prognozami cen MIA na lata 2026–2027, klikając Prognoza ceny Mia Ko.
Jak kupować i inwestować w Mia Ko
Gotowy na zakupy Mia Ko? Zakup MIA na MEXC jest szybki i przyjazny dla początkujących. Po dokonaniu pierwszego zakupu możesz natychmiast rozpocząć handel. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z naszym poradnikiem zakupu Mia Ko. Poniżej znajdziesz krótki 5-etapowy skrót, który pomoże Ci rozpocząć proces zakupu Mia Ko (MIA).
Krok 1
Załóż konto i przeprowadź KYC
Najpierw załóż konto i przeprowadź KYC na MEXC. Możesz to zrobić na oficjalnej stronie MEXC lub w aplikacji MEXC, używając swojego numeru telefonu lub adresu e-mail.
Na stronie MEXC kliknij Spot na górnym pasku i wyszukaj preferowane tokeny.
Krok 4
Wybierz swoje tokeny
Dzięki dostępności ponad -- tokenów, możesz z łatwością kupić Bitcoina, Ethereum i popularne tokeny.
Krok 5
Dokończ zakup
Wpisz liczbę tokenów lub równowartość w Twojej lokalnej walucie. Kliknij przycisk Kup, a Mia Ko zostaną natychmiast przelane do Twojego portfela.
Co można zrobić z Mia Ko
Posiadanie Mia Ko pozwala na więcej niż samo przechowywanie. Możesz handlować BTC na setkach rynków, zarabiać pasywne nagrody dzięki Elastycznemu stakowaniu i produktach oszczędnościowych, lub wykorzystać profesjonalne narzędzia handlowe, aby pomnażać swoje aktywa. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalnym, doświadczonym inwestorem, MEXC ułatwia maksymalizację potencjału kryptowalut. Poniżej przedstawiamy cztery najlepsze sposoby na maksymalne wykorzystanie Bitcoin
Poznaj rynek spot MEXC
Handluj ponad 2,800 tokenami z bardzo niskimi opłatami.
Handel kontraktami futures
Handluj z dźwignią do 500x i wysoką płynnością.
MEXC Launchpool
Stakuj tokeny i zdobywaj niesamowite airdropy.
MEXC Pre-Market
Kupuj i sprzedawaj nowe tokeny, zanim zostaną oficjalnie wprowadzone do obrotu.
Handel z wyjątkowo niskimi opłatami na MEXC
Kupowanie Mia Ko (MIA) na MEXC oznacza większą wartość za Twoje pieniądze. Jako jedna z platform kryptowalutowych o najniższych opłatach na rynku, MEXC pomaga obniżyć koszty już od pierwszej transakcji.
Mia to emocjonalna AI VTuberka oparta na API xAI, zbudowana wokół spersonifikowanej postaci z pamięcią i interakcją głosową, pozycjonowana jako token memowy wykorzystujący trend narracji o sztucznej inteligencji przypominającej człowieka.
Zasoby Mia Ko
Aby lepiej zrozumieć Mia Ko, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:
Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące Mia Ko
Ile będzie wart 1 Mia Ko w 2030 roku?
Jeśli wzrost Mia Ko wynosiłby 5% rocznie, szacowana wartość mogłaby osiągnąć około $-- do 2027 roku, $-- do 2030 roku, -- do 2035 roku i $-- do 2040 roku. Liczby te ilustrują scenariusz stałego wzrostu, choć rzeczywiste przyszłe ceny będą zależeć od przyjęcia na rynku, zmian regulacyjnych i warunków makroekonomicznych. Pełną tabelę projekcji z dokładną analizą potencjalnych cen Mia Ko i oczekiwanego ROI dla poszczególnych lat znajdziesz poniżej.
Ile Mia Ko wart jest dzisiaj?
Dzisiejsza cena Mia Ko to $ 0.002713. Sprawdź naszą sekcję Historii Cen, aby poznać historię cen z dzisiaj, ostatnich 30, 60 i 90 dni.
Czy Mia Ko to nadal dobra inwestycja?
Mia Ko pozostaje aktywnie handlowaną kryptowalutą z ciągłym udziałem w rynku i rozwojem ekosystemu. Jednak inwestycje w kryptowaluty, takie jak inwestowanie w MIA, są z natury zmienne i powinny odpowiadać Twojej osobistej tolerancji ryzyka. Zawsze przeprowadzaj niezależne badania (DYOR) i uwzględniaj warunki rynkowe przed podjęciem decyzji finansowych i inwestycji.
Jaki jest dzienny wolumen obrotu Mia Ko?
Na MXEXC w ciągu 24 godzin wymieniono Mia Ko o wartości --.
Jaka jest aktualna cena Mia Ko?
Cena MIA na żywo jest aktualizowana w czasie rzeczywistym na podstawie globalnej aktywności handlowej na głównych giełdach, w tym MEXC. Ceny rynkowe zmieniają się nieustannie ze względu na wahania płynności, wolumenu obrotu i ogólnego sentymentu. Aby zobaczyć najnowszą cenę Mia Ko w preferowanej walucie, odwiedź Cena MIA, gdzie znajdziesz więcej informacji.
Co wpływa na cenę Mia Ko?
Cena MIA jest uzależniona od kilku kluczowych czynników, w tym ogólnych nastrojów rynkowych, wolumenu obrotu, rozwoju technologicznego oraz trendów w adopcji przez użytkowników. Szersze warunki makroekonomiczne, takie jak zmiany stóp procentowych, cykle płynności i sygnały regulacyjne, również odgrywają istotną rolę w kształtowaniu cen.
Aby być na bieżąco z rynkowymi zmianami i aktualizacjami projektów, odwiedź MEXC News, gdzie znajdziesz najnowsze analizy i informacje o kryptowalutach.
Który token ma najwyższy wolumen obrotu na MEXC?
Jak złożyć zlecenie stop-loss lub take-profit MIA na MEXC?
MEXC obsługuje zlecenia stop-loss i take-profit, które pomagają automatycznie zarządzać ryzykiem.
1. Przejdź do sekcji handlu Spot lub Futures i wybierz parę MIA/USDT.
2. Wybierz „Stop-Limit” lub „Zlecenie warunkowe” z menu typu zlecenia.
3. Ustaw cenę aktywacji (poziom, który aktywuje zlecenie) i cenę wykonania (cenę, po której zlecenie zostanie zrealizowane).
4. Potwierdź szczegóły zlecenia i prześlij je.
Twoje zlecenie stop-loss zostanie aktywowane, jeśli cena Mia Ko spadnie w stosunku do Twojej pozycji, podczas gdy zlecenie take-profit zostanie zrealizowane automatycznie, gdy osiągnie docelowy poziom zysku.
Szczegółowe przykłady i samouczki znajdziesz w przewodniku po handlu spot MEXC
Czy cena Mia Ko wzrośnie w tym roku?
Cena Mia Ko może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź Mia Ko (MIA) prognozę ceny, aby uzyskać bardziej dogłębną analizę.
Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku.
Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.