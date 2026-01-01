GiełdaDEX+
Aktualna cena Mia Ko wynosi 0.002713 USD. Kapitalizacja rynkowa MIA to -- USD. Śledź aktualizacje cen MIA do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i wiele więcej!

Więcej informacji o MIA

Informacje o cenie MIA

Czym jest MIA

Tokenomika MIA

Prognoza cen MIA

Historia MIA

Przewodnik zakupowy MIA

Przelicznik MIA-fiat

MIA na spot

Logo Mia Ko

Cena Mia Ko(MIA)

Aktualna cena 1 MIA do USD:

Mia Ko (MIA) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2026-01-23 04:26:41 (UTC+8)

Cena Mia Ko na dziś

Cena bieżąca Mia Ko (MIA) wynosi dziś $ 0.002713, z 8.81% zmianą w ciągu ostatnich 24 godzin. Aktualny współczynnik konwersji MIA na USD wynosi $ 0.002713 za MIA.

Mia Ko zajmuje obecnie pozycję - pod względem kapitalizacji rynkowej, która wynosi --, przy podaży w obiegu -- MIA. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs MIA oscylował między $ 0.0026 (minimum) a $ 0.003676 (maksimum). Jego historyczne maksimum wynosi --, podczas gdy historyczne minimum to --.

W krótkim terminie MIA przesunął się o -1.39% w ciągu ostatniej godziny i o -16.37% w ciągu ostatnich 7 dni. W ciągu ostatniej doby całkowity wolumen obrotu osiągnął $ 53.48K.

Informacje rynkowe o Mia Ko (MIA)

$ 53.48K
$ 53.48K$ 53.48K

SOL

Obecna kapitalizacja rynkowa Mia Ko wynosi --, przy $ 53.48K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż MIA w obiegu wynosi --, przy całkowitej podaży --. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi --.

Historia ceny Mia Ko w USD

24-godzinny zakres zmian cen:
-1.39%

-8.81%

-16.37%

-16.37%

Historia ceny Mia Ko (MIA) – USD

Śledź zmiany ceny Mia Ko dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -0.00026278-8.81%
30 Dni$ +0.001713+171.30%
60 dni$ +0.001713+171.30%
90 dni$ +0.001713+171.30%
Dzisiejsza zmiana ceny Mia Ko

DziśMIA odnotował zmianę $ -0.00026278 (-8.81%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny Mia Ko

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ +0.001713 (+171.30%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny Mia Ko

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę MIA o $ +0.001713(+171.30%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny Mia Ko

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ +0.001713 (+171.30%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe Mia Ko (MIA)?

Sprawdź teraz stronę historii cen Mia Ko.

Analiza AI dla Mia Ko

Analizy oparte na sztucznej inteligencji badają najnowsze zmiany cen Mia Ko, trendy wolumenu obrotu i wskaźniki nastrojów rynkowych, dostarczając aktualizacje w czasie rzeczywistym w celu identyfikacji okazji handlowych i wspierania świadomego podejmowania decyzji.

Jakie czynniki wpływają na cenę Mia Ko?

Ceny tokenów MIA są wpływane przez kilka kluczowych czynników:

Nastroje rynkowe: Ogólne trendy na rynku kryptowalut oraz zaufanie inwestorów znacząco wpływają na zmiany cen MIA.

Podaż i popyt: Obieg tokenów, wolumen handlu oraz zachowanie posiadaczy bezpośrednio wpływają na dynamikę cen.

Rozwój projektu: Aktualizacje, partnerstwa, postęp w realizacji roadmapu oraz ulepszenia techniczne przyciągają zainteresowanie inwestorów.

Wiadomości regulacyjne: Polityki rządowe i zmiany regulacyjne na rynkach kryptowalut powodują wahanie cen.

Aktywność społecznościowa: Zaangażowanie w mediach społecznościowych, wzrost liczby członków społeczności oraz wskaźniki adopcji wpływają na postrzeganie rynku.

Listy na giełdy: Nowe partnerstwa z giełdami zwiększają dostępność i wolumen handlu.

Czynniki makroekonomiczne: Ogólne warunki gospodarcze, inflacja oraz trendy w inwestycjach instytucjonalnych wpływają na szeroki rynek kryptowalut.

Dlaczego ludzie chcą znać dzisiejszą cenę Mia Ko?

Ludzie chcą znać cenę Mii Ko (MIA) dzisiaj z kilku ważnych powodów: podejmowanie świadomych decyzji handlowych, śledzenie wyników portfela inwestycyjnego, identyfikacja trendów rynkowych, odpowiednie planowanie zakupów i sprzedaży, ocena możliwości inwestycyjnych oraz zarządzanie ryzykiem w niestabilnych rynkach kryptowalut.

Przewidywana cena Mia Ko

Prognoza ceny Mia Ko (MIA) na 2030 r. (za 4 lat)
Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena MIA w 2030 roku wyniesie $ -- przy stopie wzrostu 0.00%.
Prognoza ceny Mia Ko (MIA) na rok 2040 (za 14 lat)

W 2040 cena Mia Ko może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ --.

Zastrzeżenie: Scenariusze te mają charakter ilustracyjny i edukacyjny; ceny kryptowalut są niestabilne. Przed podjęciem decyzji należy przeprowadzić własne badania (DYOR).
Chcesz wiedzieć, jaką cenę osiągnie Mia Ko w latach 2026–2027? Odwiedź naszą stronę Prognoza ceny, aby zapoznać się z prognozami cen MIA na lata 2026–2027, klikając Prognoza ceny Mia Ko.

Jak kupować i inwestować w Mia Ko

Gotowy na zakupy Mia Ko? Zakup MIA na MEXC jest szybki i przyjazny dla początkujących. Po dokonaniu pierwszego zakupu możesz natychmiast rozpocząć handel. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z naszym poradnikiem zakupu Mia Ko. Poniżej znajdziesz krótki 5-etapowy skrót, który pomoże Ci rozpocząć proces zakupu Mia Ko (MIA).

Krok 1

Załóż konto i przeprowadź KYC

Najpierw załóż konto i przeprowadź KYC na MEXC. Możesz to zrobić na oficjalnej stronie MEXC lub w aplikacji MEXC, używając swojego numeru telefonu lub adresu e-mail.
Krok 2

Dodaj USDT, USDC lub USDE do swojego portfela

USDT, USDC i USDE ułatwiają handel na MEXC. USDT, USDC i USDE można kupić za pośrednictwem przelewu bankowego, transakcji OTC lub P2P.
Krok 3

Przejdź do strony handlu spot

Na stronie MEXC kliknij Spot na górnym pasku i wyszukaj preferowane tokeny.
Krok 4

Wybierz swoje tokeny

Dzięki dostępności ponad -- tokenów, możesz z łatwością kupić Bitcoina, Ethereum i popularne tokeny.
Krok 5

Dokończ zakup

Wpisz liczbę tokenów lub równowartość w Twojej lokalnej walucie. Kliknij przycisk Kup, a Mia Ko zostaną natychmiast przelane do Twojego portfela.
Jak kupić Mia Ko (MIA) - przewodnik

Co można zrobić z Mia Ko

Posiadanie Mia Ko pozwala na więcej niż samo przechowywanie. Możesz handlować BTC na setkach rynków, zarabiać pasywne nagrody dzięki Elastycznemu stakowaniu i produktach oszczędnościowych, lub wykorzystać profesjonalne narzędzia handlowe, aby pomnażać swoje aktywa. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalnym, doświadczonym inwestorem, MEXC ułatwia maksymalizację potencjału kryptowalut. Poniżej przedstawiamy cztery najlepsze sposoby na maksymalne wykorzystanie Bitcoin

  • Poznaj rynek spot MEXC

    Poznaj rynek spot MEXC

    Handluj ponad 2,800 tokenami z bardzo niskimi opłatami.

    Handel kontraktami futures

    Handel kontraktami futures

    Handluj z dźwignią do 500x i wysoką płynnością.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    Stakuj tokeny i zdobywaj niesamowite airdropy.

    MEXC Pre-Market

    MEXC Pre-Market

    Kupuj i sprzedawaj nowe tokeny, zanim zostaną oficjalnie wprowadzone do obrotu.

Handel z wyjątkowo niskimi opłatami na MEXC

Kupowanie Mia Ko (MIA) na MEXC oznacza większą wartość za Twoje pieniądze. Jako jedna z platform kryptowalutowych o najniższych opłatach na rynku, MEXC pomaga obniżyć koszty już od pierwszej transakcji.

Opłaty za transakcje spot:
Sprawdź konkurencyjne opłaty transakcyjne MEXC

Ponadto możesz handlować wybranymi tokenami spot całkowicie bez opłat dzięki Zero Fee Fest od MEXC.

Co to jest Mia Ko (MIA)

Mia to emocjonalna AI VTuberka oparta na API xAI, zbudowana wokół spersonifikowanej postaci z pamięcią i interakcją głosową, pozycjonowana jako token memowy wykorzystujący trend narracji o sztucznej inteligencji przypominającej człowieka.

Zasoby Mia Ko

Aby lepiej zrozumieć Mia Ko, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące Mia Ko

Ostatnia aktualizacja strony: 2026-01-23 04:26:41 (UTC+8)

Mia Ko Najświeższe informacje

Japoński szok obligacyjny uderza w rynek kryptowalut

Japoński szok obligacyjny uderza w rynek kryptowalut

December 2, 2025
Bitcoin i supercykl 2025: kapitulacja czy początek hossy?

Bitcoin i supercykl 2025: kapitulacja czy początek hossy?

December 2, 2025
Dane USA i ich wpływ na Bitcoina w grudniu 2025

Dane USA i ich wpływ na Bitcoina w grudniu 2025

December 2, 2025
Dowiedz się więcej o Mia Ko

MIA USDT (handel kontraktami futures)

Długie lub krótkie pozycje MIA z dźwignią. Odkryj handel kontraktami futures MIA USDT na MEXC i wykorzystaj wahania rynkowe.

Handluj Mia Ko (MIA) na MEXC

Przeglądaj rynki spot i kontraktów futures, sprawdzaj aktualne ceny Mia Ko, wolumen i handluj bezpośrednio.

Pary
Cena
Zmiana 24H
Wolumen 24H
MIA/USDT
$0.00272
$0.00272$0.00272
-8.66%
0.00% (USDT)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

Kalkulator MIA do USD

Kwota

MIA
MIA
USD
USD

1 MIA = 0.002713 USD