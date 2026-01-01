Prognoza ceny Mia Ko (MIA) (USD)

Otrzymaj prognozy cen Mia Ko dla roku 2027, 2028, 2029, 2030 i kolejnych. Przewiduj, jak bardzo MIA może wzrosnąć w ciągu najbliższych pięciu lat lub dłużej, dzięki natychmiastowym prognozom opartym na trendach rynkowych i nastrojach.

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę Mia Ko
%

*Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika.

Prognoza ceny Mia Ko
$0.002719
-8.85%
USD
Rzeczywista
Prognozowana
Przewidywana cena Mia Ko na lata 2026–2050 (USD)

Prognoza ceny Mia Ko (MIA) na rok 2026 (ten rok)

Na podstawie Twojej prognozy Mia Ko może wzrosnąć o 0.00%. Może osiągnąć cenę handlową $ 0.002719 w 2026 roku.

Prognoza ceny Mia Ko (MIA) na rok 2027 (następny rok)

Na podstawie Twojej prognozy Mia Ko może wzrosnąć o 5.00%. Może osiągnąć cenę handlową $ 0.002854 w 2027 roku.

Prognoza ceny Mia Ko (MIA) na rok 2028 (za 2 lata)

Według modelu prognozowania cen przewiduje się, że MIA osiągnie $ 0.002997 w 2028, co oznacza wzrost o 10.25%.

Prognoza ceny Mia Ko (MIA) na rok 2029 (za 3 lata)

Według modelu prognozowania cen przewiduje się, że MIA osiągnie $ 0.003147 w 2029, co oznacza wzrost o 15.76%.

Prognoza ceny Mia Ko (MIA) na rok 2030 (za 4 lata)

Według powyższego modelu prognozy cen, docelowa cena MIA w 2030 wynosi $ 0.003304, przy szacowanym wzroście na poziomie 21.55%.

Prognoza ceny Mia Ko (MIA) na rok 2040 (za 14 lat)

W 2040 cena Mia Ko może potencjalnie wzrosnąć o 97.99%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.005383.

Prognoza ceny Mia Ko (MIA) na rok 2050 (za 24 lat)

W 2050 cena Mia Ko może potencjalnie wzrosnąć o 222.51%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.008769.

Rok
Cena
Wzrost
  • 2026
    $ 0.002719
    0.00%
  • 2027
    $ 0.002854
    5.00%
  • 2028
    $ 0.002997
    10.25%
  • 2029
    $ 0.003147
    15.76%
  • 2030
    $ 0.003304
    21.55%
  • 2031
    $ 0.003470
    27.63%
  • 2032
    $ 0.003643
    34.01%
  • 2033
    $ 0.003825
    40.71%
Rok
Cena
Wzrost
  • 2034
    $ 0.004017
    47.75%
  • 2035
    $ 0.004218
    55.13%
  • 2036
    $ 0.004428
    62.89%
  • 2037
    $ 0.004650
    71.03%
  • 2038
    $ 0.004882
    79.59%
  • 2039
    $ 0.005127
    88.56%
  • 2040
    $ 0.005383
    97.99%
  • 2050
    $ 0.008769
    222.51%

Krótkoterminowa prognoza ceny Mia Ko na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni

Data
Prognoza ceny
Wzrost
  • January 23, 2026(Dzisiaj)
    $ 0.002719
    0.00%
  • January 24, 2026(Jutro)
    $ 0.002719
    0.01%
  • January 30, 2026(Ten tydzień)
    $ 0.002721
    0.10%
  • February 22, 2026(30 Dni)
    $ 0.002730
    0.41%
Prognoza ceny Mia Ko (MIA) na dziś

Przewidywana cena dla MIA w dniu January 23, 2026(Dzisiaj) wynosi $0.002719. Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj.

Prognoza ceny Mia Ko (MIA) na jutro

Na January 24, 2026(Jutro) prognoza ceny MIA z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0.002719. Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena.

Prognoza cenowa Mia Ko (MIA) na ten tydzień

Do January 30, 2026(Ten tydzień) prognozowana cena dla MIA, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0.002721. Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach.

Prognoza cenowa Mia Ko (MIA) na 30 dni

Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena MIA wynosi $0.002730. Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen Mia Ko

$ 0.002719
-8.85%

--
----

--
----

$ 53.58K
--

Najnowsza cena MIA to $ 0.002719. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi -8.85%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to $ 53.58K.
Ponadto MIA ma podaż w obiegu wynoszącą -- oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą --.

Jak kupić Mia Ko (MIA)

Próbujesz kupić MIA? Teraz możesz kupować MIA za pomocą karty kredytowej, przelewu bankowego, P2P i wielu innych metod płatności. Dowiedz się, jak kupić Mia Ko i rozpocznij już teraz na MEXC!

Dowiedz się, jak kupić MIA teraz

Historyczna cena Mia Ko

Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami Mia Ko, cena Mia Ko wynosi 0.002719USD. Podaż w obiegu Mia Ko (MIA) wynosi 0.00 MIA, co daje kapitalizację rynkową w wysokości $--.

Okres
Zmień(%)
Zmień(USD)
Wysoki
Niski
  • 24 h
    -0.18%
    $ -0.000608
    $ 0.003676
    $ 0.0026
  • 7 D
    -0.11%
    $ -0.000350
    $ 0.004573
    $ 0.001853
  • 30 Dni
    1.72%
    $ 0.001719
    $ 0.007025
    $ 0.001
24-godzinne wyniki

W ciągu ostatnich 24 godzin Mia Ko zanotował zmianę ceny o $-0.000608, co stanowi -0.18% zmiany wartości.

7-dniowe wyniki

W ciągu ostatnich 7 dni kurs Mia Ko osiągnął maksimum na poziomie $0.004573 i minimum na poziomie $0.001853. Zanotowano zmianę ceny o -0.11%. Ten ostatni trend pokazuje potencjał MIA do dalszych ruchów na rynku.

30-dniowe wyniki

W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana Mia Ko o 1.72%, co odpowiada około $0.001719 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny MIA.

Sprawdź pełną historię cen Mia Ko, aby zobaczyć szczegółowe trendy na MEXC

Zobacz pełną historię cen MIA

Jak działa moduł przewidywania ceny Mia Ko (MIA)?

Moduł predykcji ceny Mia Ko to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu MIA. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena.

1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu

Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania Mia Ko na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady.

2. Obliczanie przyszłej ceny

Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów MIA, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie.

3. Sprawdź różne scenariusze

Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę Mia Ko. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji.

4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności

Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość MIA.

wskaźniki techniczne do przewidywania cen

Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one:

Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu.

Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania.

Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę MIA, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej.

Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał Mia Ko.

Dlaczego prognoaza ceny MIA jest ważna?

Prognozy cen MIA są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ):

Czy warto teraz inwestować w MIA?
Według Twoich prognoz MIA osiągnie -- dnia undefined, co czyni go tokenem wartym uwagi.
Jaka jest prognoza ceny MIA na przyszły miesiąc?
Według narzędzia do prognozowania ceny Mia Ko (MIA), przewidywana cena MIA osiągnie -- w dniu undefined.
Ile 1 MIA będzie kosztować w 2027?
Aktualna cena 1 Mia Ko w MIA wynosi $0.002719. Na podstawie powyższego modelu predykcyjnego oczekuje się wzrostu MIA o 0.00%, osiągając --w 2027.
Jaka jest prognozowana cena MIA w 2028?
Przewiduje się, że Mia Ko (MIA) wzrośnie o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za MIA do roku 2028.
Jaka jest szacowana cena docelowa MIA w roku 2029?
Na podstawie Twojej prognozy ceny Mia Ko (MIA) ma wzrosnąć o 0.00%, osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029.
Jaka jest szacowana cena docelowa MIA w roku 2030?
Na podstawie Twojej prognozy ceny Mia Ko (MIA) ma wzrosnąć o 0.00%, osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2030.
Jaka jest prognoza ceny MIA na 2040 rok?
Mia Ko (MIA) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 MIA do 2040 roku.
Ostatnia aktualizacja strony: 2026-01-23 04:40:28 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Treść publikowana na naszych stronach z prognozami cen kryptowalut opiera się na informacjach i opiniach dostarczonych nam przez użytkowników MEXC i/lub inne źródła zewnętrzne. Są przedstawione na zasadzie „tak jak jest” wyłącznie w celach informacyjnych i poglądowych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Należy pamiętać, że przedstawione prognozy cenowe mogą nie być dokładne i nie należy ich tak traktować. Przyszłe ceny mogą znacząco różnić się od przedstawionych prognoz i nie należy opierać na nich decyzji inwestycyjnych.

Ponadto treści tych nie należy traktować jako porad finansowych ani rekomendacji zakupu jakiegokolwiek konkretnego produktu lub usługi. MEXC nie ponosi wobec ciebie żadnej odpowiedzialności za straty, które możesz ponieść w wyniku odwoływania się, korzystania i/lub polegania na jakichkolwiek treściach opublikowanych na naszych stronach z prognozami cen kryptowalut. Należy pamiętać, że ceny aktywów cyfrowych podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spaść, jak i wzrosnąć, i nie ma gwarancji odzyskania początkowo zainwestowanej kwoty. Ostatecznie to Ty ponosisz pełną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne, a MEXC nie odpowiada za żadne straty, które możesz ponieść. Pamiętaj, że wyniki historyczne nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. Należy inwestować wyłącznie w produkty, które znasz i rozumiesz związane z nimi ryzyko. Dokładnie przemyśl swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko, a także skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.