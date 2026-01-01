Na podstawie Twojej prognozy Mia Ko może wzrosnąć o 0.00%. Może osiągnąć cenę handlową $ 0.002719 w 2026 roku.

Na podstawie Twojej prognozy Mia Ko może wzrosnąć o 5.00%. Może osiągnąć cenę handlową $ 0.002854 w 2027 roku.

Według modelu prognozowania cen przewiduje się, że MIA osiągnie $ 0.002997 w 2028, co oznacza wzrost o 10.25%.

Według modelu prognozowania cen przewiduje się, że MIA osiągnie $ 0.003147 w 2029, co oznacza wzrost o 15.76%.

Według powyższego modelu prognozy cen, docelowa cena MIA w 2030 wynosi $ 0.003304, przy szacowanym wzroście na poziomie 21.55%.

W 2040 cena Mia Ko może potencjalnie wzrosnąć o 97.99%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.005383.

W 2050 cena Mia Ko może potencjalnie wzrosnąć o 222.51%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.008769.