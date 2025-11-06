GiełdaDEX+
Aktualna cena McDonalds to 306.56 USD. Śledź aktualizacje cen MCDON do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe MCDON łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o MCDON

Informacje o cenie MCDON

Czym jest MCDON

Oficjalna strona internetowa MCDON

Tokenomika MCDON

Prognoza cen MCDON

Historia MCDON

Przewodnik zakupowy MCDON

Przelicznik MCDON-fiat

MCDON na spot

Logo McDonalds

Cena McDonalds(MCDON)

Aktualna cena 1 MCDON do USD:

$306.56
-0.01%1D
USD
McDonalds (MCDON) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:00:47 (UTC+8)

Informacje o cenie McDonalds (MCDON) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 294.45
Minimum 24h
$ 311.11
Maksimum 24h

$ 294.45
$ 311.11
$ 323.00794651626467
$ 290.77283731780426
+0.12%

-0.01%

+0.93%

+0.93%

Aktualna cena McDonalds (MCDON) wynosi $ 306.56. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs MCDON wahał się między $ 294.45 a $ 311.11, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs MCDON w historii to $ 323.00794651626467, a najniższy to $ 290.77283731780426.

Pod względem krótkoterminowych wyniki MCDON zmieniły się o +0.12% w ciągu ostatniej godziny, o -0.01% w ciągu 24 godzin i o +0.93% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o McDonalds (MCDON)

No.1653

$ 2.69M
$ 58.49K
$ 2.69M
8.76K
8,759.0940549
ETH

Obecna kapitalizacja rynkowa McDonalds wynosi $ 2.69M, przy $ 58.49K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż MCDON w obiegu wynosi 8.76K, przy całkowitej podaży 8759.0940549. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 2.69M.

Historia ceny McDonalds (MCDON) – USD

Śledź zmiany ceny McDonalds dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -0.0307-0.01%
30 Dni$ +9.37+3.15%
60 dni$ -13.86-4.33%
90 dni$ +26.56+9.48%
Dzisiejsza zmiana ceny McDonalds

DziśMCDON odnotował zmianę $ -0.0307 (-0.01%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny McDonalds

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ +9.37 (+3.15%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny McDonalds

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę MCDON o $ -13.86(-4.33%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny McDonalds

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ +26.56 (+9.48%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe McDonalds (MCDON)?

Sprawdź teraz stronę historii cen McDonalds.

Co to jest McDonalds (MCDON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

McDonalds jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w McDonalds. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu MCDON, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące McDonalds na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno McDonalds będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny McDonalds (w USD)

Jaka będzie wartość McDonalds (MCDON) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w McDonalds (MCDON) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla McDonalds.

Sprawdź teraz prognozę ceny McDonalds!

Tokenomika McDonalds (MCDON)

Zrozumienie tokenomiki McDonalds (MCDON) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena MCDONjuż teraz!

Jak kupić McDonalds (MCDON)

Szukasz jak kupić McDonalds? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić McDonalds na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

MCDON na lokalne waluty

1 McDonalds(MCDON) do VND
8,067,126.4
1 McDonalds(MCDON) do AUD
A$469.0368
1 McDonalds(MCDON) do GBP
232.9856
1 McDonalds(MCDON) do EUR
263.6416
1 McDonalds(MCDON) do USD
$306.56
1 McDonalds(MCDON) do MYR
RM1,281.4208
1 McDonalds(MCDON) do TRY
12,909.2416
1 McDonalds(MCDON) do JPY
¥46,903.68
1 McDonalds(MCDON) do ARS
ARS$444,931.9872
1 McDonalds(MCDON) do RUB
24,935.5904
1 McDonalds(MCDON) do INR
27,164.2816
1 McDonalds(MCDON) do IDR
Rp5,109,331.2896
1 McDonalds(MCDON) do PHP
18,010.4
1 McDonalds(MCDON) do EGP
￡E.14,530.944
1 McDonalds(MCDON) do BRL
R$1,643.1616
1 McDonalds(MCDON) do CAD
C$432.2496
1 McDonalds(MCDON) do BDT
37,357.4016
1 McDonalds(MCDON) do NGN
442,366.08
1 McDonalds(MCDON) do COP
$1,179,075.744
1 McDonalds(MCDON) do ZAR
R.5,337.2096
1 McDonalds(MCDON) do UAH
12,893.9136
1 McDonalds(MCDON) do TZS
T.Sh.753,217.92
1 McDonalds(MCDON) do VES
Bs68,362.88
1 McDonalds(MCDON) do CLP
$289,392.64
1 McDonalds(MCDON) do PKR
Rs86,646.1184
1 McDonalds(MCDON) do KZT
161,008.3776
1 McDonalds(MCDON) do THB
฿9,944.8064
1 McDonalds(MCDON) do TWD
NT$9,475.7696
1 McDonalds(MCDON) do AED
د.إ1,125.0752
1 McDonalds(MCDON) do CHF
Fr245.248
1 McDonalds(MCDON) do HKD
HK$2,381.9712
1 McDonalds(MCDON) do AMD
֏117,274.528
1 McDonalds(MCDON) do MAD
.د.م2,854.0736
1 McDonalds(MCDON) do MXN
$5,702.016
1 McDonalds(MCDON) do SAR
ريال1,149.6
1 McDonalds(MCDON) do ETB
Br47,001.7792
1 McDonalds(MCDON) do KES
KSh39,619.8144
1 McDonalds(MCDON) do JOD
د.أ217.35104
1 McDonalds(MCDON) do PLN
1,131.2064
1 McDonalds(MCDON) do RON
лв1,351.9296
1 McDonalds(MCDON) do SEK
kr2,927.648
1 McDonalds(MCDON) do BGN
лв521.152
1 McDonalds(MCDON) do HUF
Ft103,077.7344
1 McDonalds(MCDON) do CZK
6,492.9408
1 McDonalds(MCDON) do KWD
د.ك94.11392
1 McDonalds(MCDON) do ILS
996.32
1 McDonalds(MCDON) do BOB
Bs2,115.264
1 McDonalds(MCDON) do AZN
521.152
1 McDonalds(MCDON) do TJS
SM2,835.68
1 McDonalds(MCDON) do GEL
830.7776
1 McDonalds(MCDON) do AOA
Kz280,732.32
1 McDonalds(MCDON) do BHD
.د.ب115.26656
1 McDonalds(MCDON) do BMD
$306.56
1 McDonalds(MCDON) do DKK
kr1,986.5088
1 McDonalds(MCDON) do HNL
L8,080.9216
1 McDonalds(MCDON) do MUR
14,107.8912
1 McDonalds(MCDON) do NAD
$5,334.144
1 McDonalds(MCDON) do NOK
kr3,126.912
1 McDonalds(MCDON) do NZD
$539.5456
1 McDonalds(MCDON) do PAB
B/.306.56
1 McDonalds(MCDON) do PGK
K1,302.88
1 McDonalds(MCDON) do QAR
ر.ق1,115.8784
1 McDonalds(MCDON) do RSD
дин.31,229.2672
1 McDonalds(MCDON) do UZS
soʻm3,649,523.2256
1 McDonalds(MCDON) do ALL
L25,763.3024
1 McDonalds(MCDON) do ANG
ƒ548.7424
1 McDonalds(MCDON) do AWG
ƒ551.808
1 McDonalds(MCDON) do BBD
$613.12
1 McDonalds(MCDON) do BAM
KM521.152
1 McDonalds(MCDON) do BIF
Fr904,045.44
1 McDonalds(MCDON) do BND
$398.528
1 McDonalds(MCDON) do BSD
$306.56
1 McDonalds(MCDON) do JMD
$49,340.832
1 McDonalds(MCDON) do KHR
1,231,163.3536
1 McDonalds(MCDON) do KMF
Fr130,594.56
1 McDonalds(MCDON) do LAK
6,664,347.6928
1 McDonalds(MCDON) do LKR
රු93,375.1104
1 McDonalds(MCDON) do MDL
L5,226.848
1 McDonalds(MCDON) do MGA
Ar1,380,899.52
1 McDonalds(MCDON) do MOP
P2,452.48
1 McDonalds(MCDON) do MVR
4,721.024
1 McDonalds(MCDON) do MWK
MK532,221.8816
1 McDonalds(MCDON) do MZN
MT19,604.512
1 McDonalds(MCDON) do NPR
रु43,513.1264
1 McDonalds(MCDON) do PYG
2,174,123.52
1 McDonalds(MCDON) do RWF
Fr445,431.68
1 McDonalds(MCDON) do SBD
$2,519.9232
1 McDonalds(MCDON) do SCR
4,202.9376
1 McDonalds(MCDON) do SRD
$11,817.888
1 McDonalds(MCDON) do SVC
$2,679.3344
1 McDonalds(MCDON) do SZL
L5,352.5376
1 McDonalds(MCDON) do TMT
m1,072.96
1 McDonalds(MCDON) do TND
د.ت908.33728
1 McDonalds(MCDON) do TTD
$2,075.4112
1 McDonalds(MCDON) do UGX
Sh1,071,733.76
1 McDonalds(MCDON) do XAF
Fr174,739.2
1 McDonalds(MCDON) do XCD
$827.712
1 McDonalds(MCDON) do XOF
Fr174,739.2
1 McDonalds(MCDON) do XPF
Fr31,575.68
1 McDonalds(MCDON) do BWP
P4,135.4944
1 McDonalds(MCDON) do BZD
$616.1856
1 McDonalds(MCDON) do CVE
$29,463.4816
1 McDonalds(MCDON) do DJF
Fr54,261.12
1 McDonalds(MCDON) do DOP
$19,675.0208
1 McDonalds(MCDON) do DZD
د.ج40,144.032
1 McDonalds(MCDON) do FJD
$698.9568
1 McDonalds(MCDON) do GNF
Fr2,665,539.2
1 McDonalds(MCDON) do GTQ
Q2,348.2496
1 McDonalds(MCDON) do GYD
$64,120.0896
1 McDonalds(MCDON) do ISK
kr38,933.12

Zasoby McDonalds

Aby lepiej zrozumieć McDonalds, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Oficjalna strona internetowa McDonalds
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące McDonalds

Jaka jest dziś wartość McDonalds (MCDON)?
Aktualna cena MCDON w USD wynosi 306.56USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena MCDON do USD?
Aktualna cena MCDON w USD wynosi $ 306.56. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa McDonalds?
Kapitalizacja rynkowa dla MCDON wynosi $ 2.69M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż MCDON w obiegu?
W obiegu MCDON znajduje się 8.76K USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) MCDON?
MCDON osiąga ATH w wysokości 323.00794651626467 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla MCDON?
MCDON zaliczył cenę ATL w wysokości 290.77283731780426 USD.
Jaki jest wolumen obrotu MCDON?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla MCDON wynosi $ 58.49K USD.
Czy w tym roku MCDON pójdzie wyżej?
MCDON może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny MCDON, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:00:47 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe McDonalds (MCDON)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Najświeższe informacje

Dlaczego tak wiele osób nadal traci pieniądze w okresie hossy?

October 6, 2025

Wzrost sieci Bitcoin Layer 2: Zrozumienie technologii kształtującej przyszłość Bitcoina w 2025 roku

October 6, 2025

Altcoiny w 2025 roku: Kiedy TOTAL3 osiągnie nowe szczyty, ale Twoje portfolio nie ruszy

October 5, 2025
Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

Kalkulator MCDON do USD

Kwota

MCDON
MCDON
USD
USD

1 MCDON = 306.56 USD

