Aktualna cena Lucidai to 0.000013 USD. Śledź aktualizacje cen LUCI do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe LUCI łatwo w MEXC już teraz.

Aktualna cena 1 LUCI do USD:

$0.000013
$0.000013
+44.44%1D
USD
Lucidai (LUCI) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:58:03 (UTC+8)

Informacje o cenie Lucidai (LUCI) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.000009
$ 0.000009
Minimum 24h
$ 0.000014
$ 0.000014
Maksimum 24h

$ 0.000009
$ 0.000009

$ 0.000014
$ 0.000014

--
--

--
--

0.00%

+44.44%

-13.34%

-13.34%

Aktualna cena Lucidai (LUCI) wynosi $ 0.000013. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs LUCI wahał się między $ 0.000009 a $ 0.000014, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs LUCI w historii to --, a najniższy to --.

Pod względem krótkoterminowych wyniki LUCI zmieniły się o 0.00% w ciągu ostatniej godziny, o +44.44% w ciągu 24 godzin i o -13.34% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Lucidai (LUCI)

--
--

$ 401.19
$ 401.19

$ 130.00K
$ 130.00K

--
--

10,000,000,000
10,000,000,000

SOL

Obecna kapitalizacja rynkowa Lucidai wynosi --, przy $ 401.19 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż LUCI w obiegu wynosi --, przy całkowitej podaży 10000000000. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 130.00K.

Historia ceny Lucidai (LUCI) – USD

Śledź zmiany ceny Lucidai dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.000004+44.44%
30 Dni$ -0.000016-55.18%
60 dni$ -0.000987-98.70%
90 dni$ -0.000987-98.70%
Dzisiejsza zmiana ceny Lucidai

DziśLUCI odnotował zmianę $ +0.000004 (+44.44%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny Lucidai

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0.000016 (-55.18%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny Lucidai

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę LUCI o $ -0.000987(-98.70%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny Lucidai

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ -0.000987 (-98.70%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe Lucidai (LUCI)?

Sprawdź teraz stronę historii cen Lucidai.

Co to jest Lucidai (LUCI)

Lucidai was born to bridge human emotion and decentralized technology. By interpreting the most personal expressions of the subconscious — dreams — and connecting them to curated crypto opportunities, Lucidai creates a new, emotional on-ramp into Web3.

Lucidai jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w Lucidai. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu LUCI, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące Lucidai na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno Lucidai będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny Lucidai (w USD)

Jaka będzie wartość Lucidai (LUCI) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Lucidai (LUCI) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Lucidai.

Sprawdź teraz prognozę ceny Lucidai!

Tokenomika Lucidai (LUCI)

Zrozumienie tokenomiki Lucidai (LUCI) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena LUCIjuż teraz!

Jak kupić Lucidai (LUCI)

Szukasz jak kupić Lucidai? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić Lucidai na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

Zasoby Lucidai

Aby lepiej zrozumieć Lucidai, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Biała księga
Oficjalna strona internetowa Lucidai
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące Lucidai

Jaka jest dziś wartość Lucidai (LUCI)?
Aktualna cena LUCI w USD wynosi 0.000013USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena LUCI do USD?
Aktualna cena LUCI w USD wynosi $ 0.000013. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Lucidai?
Kapitalizacja rynkowa dla LUCI wynosi -- USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż LUCI w obiegu?
W obiegu LUCI znajduje się -- USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) LUCI?
LUCI osiąga ATH w wysokości -- USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla LUCI?
LUCI zaliczył cenę ATL w wysokości -- USD.
Jaki jest wolumen obrotu LUCI?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla LUCI wynosi $ 401.19 USD.
Czy w tym roku LUCI pójdzie wyżej?
LUCI może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny LUCI, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:58:03 (UTC+8)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Dlaczego tak wiele osób nadal traci pieniądze w okresie hossy?

October 6, 2025

Wzrost sieci Bitcoin Layer 2: Zrozumienie technologii kształtującej przyszłość Bitcoina w 2025 roku

October 6, 2025

Altcoiny w 2025 roku: Kiedy TOTAL3 osiągnie nowe szczyty, ale Twoje portfolio nie ruszy

October 5, 2025
Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

