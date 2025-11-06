GiełdaDEX+
Aktualna cena LOOK to 0.05277 USD. Śledź aktualizacje cen LOOK do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe LOOK łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o LOOK

Informacje o cenie LOOK

Czym jest LOOK

Oficjalna strona internetowa LOOK

Tokenomika LOOK

Prognoza cen LOOK

Historia LOOK

Przewodnik zakupowy LOOK

Przelicznik LOOK-fiat

LOOK na spot

Logo LOOK

Cena LOOK(LOOK)

Aktualna cena 1 LOOK do USD:

$0.05281
-23.25%1D
USD
LOOK (LOOK) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:57:48 (UTC+8)

Informacje o cenie LOOK (LOOK) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.04914
Minimum 24h
$ 0.07326
Maksimum 24h

$ 0.04914
$ 0.07326
$ 0.15508520063103612
$ 0.000165344904285249
+1.77%

-23.25%

+6.28%

+6.28%

Aktualna cena LOOK (LOOK) wynosi $ 0.05277. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs LOOK wahał się między $ 0.04914 a $ 0.07326, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs LOOK w historii to $ 0.15508520063103612, a najniższy to $ 0.000165344904285249.

Pod względem krótkoterminowych wyniki LOOK zmieniły się o +1.77% w ciągu ostatniej godziny, o -23.25% w ciągu 24 godzin i o +6.28% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o LOOK (LOOK)

No.445

$ 48.67M
$ 223.65K
$ 48.67M
922.38M
922,375,851
922,375,851
100.00%

SOL

Obecna kapitalizacja rynkowa LOOK wynosi $ 48.67M, przy $ 223.65K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż LOOK w obiegu wynosi 922.38M, przy całkowitej podaży 922375851. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 48.67M.

Historia ceny LOOK (LOOK) – USD

Śledź zmiany ceny LOOK dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -0.0159978-23.25%
30 Dni$ -0.02904-35.50%
60 dni$ +0.03277+163.85%
90 dni$ +0.03277+163.85%
Dzisiejsza zmiana ceny LOOK

DziśLOOK odnotował zmianę $ -0.0159978 (-23.25%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny LOOK

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0.02904 (-35.50%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny LOOK

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę LOOK o $ +0.03277(+163.85%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny LOOK

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ +0.03277 (+163.85%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe LOOK (LOOK)?

Sprawdź teraz stronę historii cen LOOK.

Co to jest LOOK (LOOK)

All it takes is just one LOOK.

LOOK jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w LOOK. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu LOOK, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące LOOK na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno LOOK będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny LOOK (w USD)

Jaka będzie wartość LOOK (LOOK) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w LOOK (LOOK) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla LOOK.

Sprawdź teraz prognozę ceny LOOK!

Tokenomika LOOK (LOOK)

Zrozumienie tokenomiki LOOK (LOOK) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena LOOKjuż teraz!

Jak kupić LOOK (LOOK)

Szukasz jak kupić LOOK? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić LOOK na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

LOOK na lokalne waluty

1 LOOK(LOOK) do VND
Zasoby LOOK

Aby lepiej zrozumieć LOOK, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Oficjalna strona internetowa LOOK
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące LOOK

Jaka jest dziś wartość LOOK (LOOK)?
Aktualna cena LOOK w USD wynosi 0.05277USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena LOOK do USD?
Aktualna cena LOOK w USD wynosi $ 0.05277. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa LOOK?
Kapitalizacja rynkowa dla LOOK wynosi $ 48.67M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż LOOK w obiegu?
W obiegu LOOK znajduje się 922.38M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) LOOK?
LOOK osiąga ATH w wysokości 0.15508520063103612 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla LOOK?
LOOK zaliczył cenę ATL w wysokości 0.000165344904285249 USD.
Jaki jest wolumen obrotu LOOK?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla LOOK wynosi $ 223.65K USD.
Czy w tym roku LOOK pójdzie wyżej?
LOOK może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny LOOK, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:57:48 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe LOOK (LOOK)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Najświeższe informacje

Dlaczego tak wiele osób nadal traci pieniądze w okresie hossy?

October 6, 2025

Wzrost sieci Bitcoin Layer 2: Zrozumienie technologii kształtującej przyszłość Bitcoina w 2025 roku

October 6, 2025

Altcoiny w 2025 roku: Kiedy TOTAL3 osiągnie nowe szczyty, ale Twoje portfolio nie ruszy

October 5, 2025
Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

