Prognoza ceny LOOK (LOOK) (USD)

Sprawdź prognozy cen LOOK na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość LOOK w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Kup LOOK

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę LOOK % Oblicz *Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika. $0.04691 $0.04691 $0.04691 -31.82% USD Rzeczywista Prognozowana Prognoza ceny LOOK na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny LOOK (LOOK) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy LOOK może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.04691. Prognoza ceny LOOK (LOOK) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy LOOK może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0.049255. Prognoza ceny LOOK (LOOK) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena LOOK na 2027 rok wyniesie $ 0.051718 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny LOOK (LOOK) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena LOOK na 2028 rok wyniesie $ 0.054304 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny LOOK (LOOK) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena LOOK w 2029 roku wyniesie $ 0.057019 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny LOOK (LOOK) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena LOOK w 2030 roku wyniesie $ 0.059870 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny LOOK (LOOK) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena LOOK może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.097522. Prognoza ceny LOOK (LOOK) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena LOOK może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.158853. Rok Cena Wzrost 2025 $ 0.04691 0.00%

2026 $ 0.049255 5.00%

2027 $ 0.051718 10.25%

2028 $ 0.054304 15.76%

2029 $ 0.057019 21.55%

2030 $ 0.059870 27.63%

2031 $ 0.062863 34.01%

2032 $ 0.066007 40.71% Rok Cena Wzrost 2033 $ 0.069307 47.75%

2034 $ 0.072772 55.13%

2035 $ 0.076411 62.89%

2036 $ 0.080232 71.03%

2037 $ 0.084243 79.59%

2038 $ 0.088455 88.56%

2039 $ 0.092878 97.99%

2040 $ 0.097522 107.89% Pokaż więcej Krótkoterminowa prognoza ceny LOOK na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni Data Prognoza ceny Wzrost November 6, 2025(Dzisiaj) $ 0.04691 0.00%

November 7, 2025(Jutro) $ 0.046916 0.01%

November 13, 2025(Ten tydzień) $ 0.046954 0.10%

December 6, 2025(30 Dni) $ 0.047102 0.41% Prognoza ceny LOOK (LOOK) na dziś Przewidywana cena dla LOOK w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0.04691 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny LOOK (LOOK) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny LOOK z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0.046916 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa LOOK (LOOK) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla LOOK, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0.046954 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa LOOK (LOOK) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena LOOK wynosi $0.047102 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen LOOK Aktualna cena $ 0.04691$ 0.04691 $ 0.04691 Zmiana ceny (24H) -31.81% Kapitalizacja rynkowa $ 43.26M$ 43.26M $ 43.26M Podaż w obiegu 922.38M 922.38M 922.38M Wolumen (24H) $ 196.31K$ 196.31K $ 196.31K Wolumen (24H) -- Najnowsza cena LOOK to $ 0.04691. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi -31.82%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to $ 196.31K. Ponadto LOOK ma podaż w obiegu wynoszącą 922.38M oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 43.26M. Zobacz na żywo cenę LOOK

Jak kupić LOOK (LOOK) Próbujesz kupić LOOK? Teraz możesz kupować LOOK za pomocą karty kredytowej, przelewu bankowego, P2P i wielu innych metod płatności. Dowiedz się, jak kupić LOOK i rozpocznij już teraz na MEXC! Dowiedz się, jak kupić LOOK teraz

Historyczna cena LOOK Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami LOOK, cena LOOK wynosi 0.0469USD. Podaż w obiegu LOOK (LOOK) wynosi 0.00 LOOK , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $43.26M . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h -0.21% $ -0.013060 $ 0.07326 $ 0.04633

7 D -0.06% $ -0.003500 $ 0.14753 $ 0.04069

30 Dni -0.41% $ -0.033090 $ 0.14753 $ 0.02939 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin LOOK zanotował zmianę ceny o $-0.013060 , co stanowi -0.21% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs LOOK osiągnął maksimum na poziomie $0.14753 i minimum na poziomie $0.04069 . Zanotowano zmianę ceny o -0.06% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał LOOK do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana LOOK o -0.41% , co odpowiada około $-0.033090 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny LOOK. Sprawdź pełną historię cen LOOK, aby zobaczyć szczegółowe trendy na MEXC Zobacz pełną historię cen LOOK

Jak działa moduł przewidywania ceny LOOK (LOOK)? Moduł predykcji ceny LOOK to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu LOOK. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania LOOK na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów LOOK, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę LOOK. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość LOOK. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę LOOK, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał LOOK.

Dlaczego prognoaza ceny LOOK jest ważna?

Prognozy cen LOOK są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ): Czy warto teraz inwestować w LOOK? Według Twoich prognoz LOOK osiągnie -- dnia undefined , co czyni go tokenem wartym uwagi. Jaka jest prognoza ceny LOOK na przyszły miesiąc? Według narzędzia do prognozowania ceny LOOK (LOOK), przewidywana cena LOOK osiągnie -- w dniu undefined . Ile będzie kosztować 1 LOOK w 2026 roku? Cena 1 LOOK (LOOK) wynosi dziś $0.04691 . Według powyższego modułu prognoz LOOK wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2026 roku. Jaka jest prognozowana cena LOOK w 2027 roku? LOOK (LOOK) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 LOOK do 2027 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa LOOK w 2028 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, LOOK (LOOK) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa LOOK w 2029 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, LOOK (LOOK) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku. Ile będzie kosztować 1 LOOK w 2030 roku? Cena 1 LOOK (LOOK) wynosi dziś $0.04691 . Według powyższego modułu prognoz LOOK wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2030 roku. Jaka jest prognoza ceny LOOK na 2040 rok? LOOK (LOOK) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 LOOK do 2040 roku. Zarejestruj się teraz