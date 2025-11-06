GiełdaDEX+
Aktualna cena KLK Foundation to 0.4456 USD. Śledź aktualizacje cen KLK do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe KLK łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o KLK

Informacje o cenie KLK

Czym jest KLK

Biała księga KLK

Oficjalna strona internetowa KLK

Tokenomika KLK

Prognoza cen KLK

Historia KLK

Przewodnik zakupowy KLK

Przelicznik KLK-fiat

KLK na spot

Pre-market

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo KLK Foundation

Cena KLK Foundation(KLK)

Aktualna cena 1 KLK do USD:

$0.4453
$0.4453$0.4453
+2.53%1D
USD
KLK Foundation (KLK) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:53:28 (UTC+8)

Informacje o cenie KLK Foundation (KLK) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.4301
$ 0.4301$ 0.4301
Minimum 24h
$ 0.4465
$ 0.4465$ 0.4465
Maksimum 24h

$ 0.4301
$ 0.4301$ 0.4301

$ 0.4465
$ 0.4465$ 0.4465

$ 0.631953236889443
$ 0.631953236889443$ 0.631953236889443

$ 0.35187983578947896
$ 0.35187983578947896$ 0.35187983578947896

+0.08%

+2.53%

-7.84%

-7.84%

Aktualna cena KLK Foundation (KLK) wynosi $ 0.4456. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs KLK wahał się między $ 0.4301 a $ 0.4465, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs KLK w historii to $ 0.631953236889443, a najniższy to $ 0.35187983578947896.

Pod względem krótkoterminowych wyniki KLK zmieniły się o +0.08% w ciągu ostatniej godziny, o +2.53% w ciągu 24 godzin i o -7.84% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o KLK Foundation (KLK)

No.510

$ 44.56M
$ 44.56M$ 44.56M

$ 418.77K
$ 418.77K$ 418.77K

$ 445.60M
$ 445.60M$ 445.60M

100.00M
100.00M 100.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

100,000,000
100,000,000 100,000,000

10.00%

BSC

Obecna kapitalizacja rynkowa KLK Foundation wynosi $ 44.56M, przy $ 418.77K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż KLK w obiegu wynosi 100.00M, przy całkowitej podaży 100000000. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 445.60M.

Historia ceny KLK Foundation (KLK) – USD

Śledź zmiany ceny KLK Foundation dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.010988+2.53%
30 Dni$ -0.046-9.36%
60 dni$ -0.0206-4.42%
90 dni$ -0.0604-11.94%
Dzisiejsza zmiana ceny KLK Foundation

DziśKLK odnotował zmianę $ +0.010988 (+2.53%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny KLK Foundation

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0.046 (-9.36%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny KLK Foundation

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę KLK o $ -0.0206(-4.42%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny KLK Foundation

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ -0.0604 (-11.94%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe KLK Foundation (KLK)?

Sprawdź teraz stronę historii cen KLK Foundation.

Co to jest KLK Foundation (KLK)

The KLK Foundation is redefining the future of Payfi and digital asset management. Built to serve institutional investors, forward-thinking enterprises, and individuals alike, KLK delivers seamless cross-border payment solutions, secure virtual asset custody, and next-generation financial services across the Web 3.0 ecosystem. KLK stands at the forefront of building a trusted, efficient, and inclusive Web 3.0 financial infrastructure.

KLK Foundation jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w KLK Foundation. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu KLK, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące KLK Foundation na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno KLK Foundation będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny KLK Foundation (w USD)

Jaka będzie wartość KLK Foundation (KLK) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w KLK Foundation (KLK) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla KLK Foundation.

Sprawdź teraz prognozę ceny KLK Foundation!

Tokenomika KLK Foundation (KLK)

Zrozumienie tokenomiki KLK Foundation (KLK) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena KLKjuż teraz!

Jak kupić KLK Foundation (KLK)

Szukasz jak kupić KLK Foundation? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić KLK Foundation na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

Zasoby KLK Foundation

Aby lepiej zrozumieć KLK Foundation, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Biała księga
Oficjalna strona internetowa KLK Foundation
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące KLK Foundation

Jaka jest dziś wartość KLK Foundation (KLK)?
Aktualna cena KLK w USD wynosi 0.4456USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena KLK do USD?
Aktualna cena KLK w USD wynosi $ 0.4456. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa KLK Foundation?
Kapitalizacja rynkowa dla KLK wynosi $ 44.56M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż KLK w obiegu?
W obiegu KLK znajduje się 100.00M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) KLK?
KLK osiąga ATH w wysokości 0.631953236889443 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla KLK?
KLK zaliczył cenę ATL w wysokości 0.35187983578947896 USD.
Jaki jest wolumen obrotu KLK?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla KLK wynosi $ 418.77K USD.
Czy w tym roku KLK pójdzie wyżej?
KLK może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny KLK, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:53:28 (UTC+8)

Najświeższe informacje

Dlaczego tak wiele osób nadal traci pieniądze w okresie hossy?

October 6, 2025

Wzrost sieci Bitcoin Layer 2: Zrozumienie technologii kształtującej przyszłość Bitcoina w 2025 roku

October 6, 2025

Altcoiny w 2025 roku: Kiedy TOTAL3 osiągnie nowe szczyty, ale Twoje portfolio nie ruszy

October 5, 2025
Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

