Prognoza ceny KLK Foundation (KLK) (USD)

Sprawdź prognozy cen KLK Foundation na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość KLK w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę KLK Foundation % Oblicz *Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika. $0.4476 $0.4476 $0.4476 +3.06% USD Rzeczywista Prognozowana Prognoza ceny KLK Foundation na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny KLK Foundation (KLK) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy KLK Foundation może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.4476. Prognoza ceny KLK Foundation (KLK) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy KLK Foundation może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0.46998. Prognoza ceny KLK Foundation (KLK) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena KLK na 2027 rok wyniesie $ 0.493479 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny KLK Foundation (KLK) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena KLK na 2028 rok wyniesie $ 0.518152 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny KLK Foundation (KLK) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena KLK w 2029 roku wyniesie $ 0.544060 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny KLK Foundation (KLK) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena KLK w 2030 roku wyniesie $ 0.571263 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny KLK Foundation (KLK) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena KLK Foundation może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.930528. Prognoza ceny KLK Foundation (KLK) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena KLK Foundation może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 1.5157. Rok Cena Wzrost 2025 $ 0.4476 0.00%

2026 $ 0.46998 5.00%

2027 $ 0.493479 10.25%

2028 $ 0.518152 15.76%

2029 $ 0.544060 21.55%

2030 $ 0.571263 27.63%

2031 $ 0.599826 34.01%

2032 $ 0.629818 40.71% Rok Cena Wzrost 2033 $ 0.661309 47.75%

2034 $ 0.694374 55.13%

2035 $ 0.729093 62.89%

2036 $ 0.765547 71.03%

2037 $ 0.803825 79.59%

2038 $ 0.844016 88.56%

2039 $ 0.886217 97.99%

2040 $ 0.930528 107.89% Pokaż więcej Krótkoterminowa prognoza ceny KLK Foundation na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni Data Prognoza ceny Wzrost November 6, 2025(Dzisiaj) $ 0.4476 0.00%

November 7, 2025(Jutro) $ 0.447661 0.01%

November 13, 2025(Ten tydzień) $ 0.448029 0.10%

December 6, 2025(30 Dni) $ 0.449439 0.41% Prognoza ceny KLK Foundation (KLK) na dziś Przewidywana cena dla KLK w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0.4476 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny KLK Foundation (KLK) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny KLK z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0.447661 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa KLK Foundation (KLK) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla KLK, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0.448029 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa KLK Foundation (KLK) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena KLK wynosi $0.449439 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen KLK Foundation Aktualna cena $ 0.4476$ 0.4476 $ 0.4476 Zmiana ceny (24H) +3.06% Kapitalizacja rynkowa $ 44.74M$ 44.74M $ 44.74M Podaż w obiegu 100.00M 100.00M 100.00M Wolumen (24H) $ 396.64K$ 396.64K $ 396.64K Wolumen (24H) -- Najnowsza cena KLK to $ 0.4476. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi +3.06%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to $ 396.64K. Ponadto KLK ma podaż w obiegu wynoszącą 100.00M oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 44.74M. Zobacz na żywo cenę KLK

Historyczna cena KLK Foundation Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami KLK Foundation, cena KLK Foundation wynosi 0.4474USD. Podaż w obiegu KLK Foundation (KLK) wynosi 0.00 KLK , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $44.74M . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h 0.03% $ 0.012900 $ 0.4519 $ 0.4301

7 D -0.05% $ -0.026899 $ 0.4811 $ 0.4301

30 Dni -0.08% $ -0.040600 $ 0.5 $ 0.4301 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin KLK Foundation zanotował zmianę ceny o $0.012900 , co stanowi 0.03% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs KLK Foundation osiągnął maksimum na poziomie $0.4811 i minimum na poziomie $0.4301 . Zanotowano zmianę ceny o -0.05% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał KLK do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana KLK Foundation o -0.08% , co odpowiada około $-0.040600 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny KLK. Sprawdź pełną historię cen KLK Foundation, aby zobaczyć szczegółowe trendy na MEXC Zobacz pełną historię cen KLK

Jak działa moduł przewidywania ceny KLK Foundation (KLK)? Moduł predykcji ceny KLK Foundation to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu KLK. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania KLK Foundation na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów KLK, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę KLK Foundation. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość KLK. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę KLK, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał KLK Foundation.

Dlaczego prognoaza ceny KLK jest ważna?

Prognozy cen KLK są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ): Czy warto teraz inwestować w KLK? Według Twoich prognoz KLK osiągnie -- dnia undefined , co czyni go tokenem wartym uwagi. Jaka jest prognoza ceny KLK na przyszły miesiąc? Według narzędzia do prognozowania ceny KLK Foundation (KLK), przewidywana cena KLK osiągnie -- w dniu undefined . Ile będzie kosztować 1 KLK w 2026 roku? Cena 1 KLK Foundation (KLK) wynosi dziś $0.4476 . Według powyższego modułu prognoz KLK wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2026 roku. Jaka jest prognozowana cena KLK w 2027 roku? KLK Foundation (KLK) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 KLK do 2027 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa KLK w 2028 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, KLK Foundation (KLK) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa KLK w 2029 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, KLK Foundation (KLK) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku. Ile będzie kosztować 1 KLK w 2030 roku? Cena 1 KLK Foundation (KLK) wynosi dziś $0.4476 . Według powyższego modułu prognoz KLK wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2030 roku. Jaka jest prognoza ceny KLK na 2040 rok? KLK Foundation (KLK) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 KLK do 2040 roku.