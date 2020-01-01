Tokenomika IX Token (IXT) Odkryj kluczowe informacje o IX Token (IXT), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD

Informacje o IX Token (IXT) PLANET IX is a blockchain-based strategy and trading game with a virtual copy of our planet as its playing field. PLANET IX is a blockchain-based strategy and trading game with a virtual copy of our planet as its playing field. Oficjalna strona internetowa: https://www.planetix.com/ Biała księga: https://whitepaper.planetix.com/ Block Explorer: https://polygonscan.com/token/0xe06bd4f5aac8d0aa337d13ec88db6defc6eaeefe Kup IXT teraz!

Tokenomika i analiza cenowa IX Token (IXT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla IX Token (IXT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 18.01M $ 18.01M $ 18.01M Całkowita podaż: $ 153.26M $ 153.26M $ 153.26M Podaż w obiegu: $ 131.44M $ 131.44M $ 131.44M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 20.99M $ 20.99M $ 20.99M Historyczne maksimum: $ 0.9778 $ 0.9778 $ 0.9778 Historyczne minimum: $ 0.03588393033343515 $ 0.03588393033343515 $ 0.03588393033343515 Aktualna cena: $ 0.13699 $ 0.13699 $ 0.13699 Dowiedz się więcej o cenie IX Token (IXT)

Tokenomika IX Token (IXT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki IX Token (IXT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów IXT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów IXT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszIXT tokenomikę, poznaj cenę tokena IXTna żywo!

