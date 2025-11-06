GiełdaDEX+
Aktualna cena IncomRWA to 0.01848 USD. Śledź aktualizacje cen IRWA do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej.

Cena IncomRWA(IRWA)

$0.01848
$0.01848$0.01848
+1.59%1D
IncomRWA (IRWA) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:49:48 (UTC+8)

Informacje o cenie IncomRWA (IRWA) (USD)

$ 0.01806
$ 0.01806$ 0.01806
$ 0.01853
$ 0.01853$ 0.01853
$ 0.01806
$ 0.01806$ 0.01806

$ 0.01853
$ 0.01853$ 0.01853

Aktualna cena IncomRWA (IRWA) wynosi $ 0.01848. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs IRWA wahał się między $ 0.01806 a $ 0.01853, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs IRWA w historii to --, a najniższy to --.

Pod względem krótkoterminowych wyniki IRWA zmieniły się o 0.00% w ciągu ostatniej godziny, o +1.59% w ciągu 24 godzin i o +3.82% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o IncomRWA (IRWA)

BASE

Obecna kapitalizacja rynkowa IncomRWA wynosi --, przy $ 80.33K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż IRWA w obiegu wynosi --, przy całkowitej podaży --. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi --.

Historia ceny IncomRWA (IRWA) – USD

Śledź zmiany ceny IncomRWA dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.0002892+1.59%
30 Dni$ +0.00097+5.53%
60 dni$ +0.00254+15.93%
90 dni$ +0.01348+269.60%
Dzisiejsza zmiana ceny IncomRWA

DziśIRWA odnotował zmianę $ +0.0002892 (+1.59%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny IncomRWA

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ +0.00097 (+5.53%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny IncomRWA

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę IRWA o $ +0.00254(+15.93%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny IncomRWA

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ +0.01348 (+269.60%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe IncomRWA (IRWA)?

Sprawdź teraz stronę historii cen IncomRWA.

Co to jest IncomRWA (IRWA)

IncomRWA ($iRWA) is a decentralized RWA protocol by Incomlend Group that brings real-world trade finance yields on-chain. Backed by institutional-grade portfolios of short-term trade receivables, it offers stable, USD-denominated returns uncorrelated to crypto markets. By staking $iRWA, users access predictable yield from real invoice payments, bridging the $4.5T trade finance market with Web3.

IncomRWA jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w IncomRWA. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu IRWA, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące IncomRWA na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno IncomRWA będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny IncomRWA (w USD)

Jaka będzie wartość IncomRWA (IRWA) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w IncomRWA (IRWA) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla IncomRWA.

Sprawdź teraz prognozę ceny IncomRWA!

Tokenomika IncomRWA (IRWA)

Zrozumienie tokenomiki IncomRWA (IRWA) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena IRWAjuż teraz!

Jak kupić IncomRWA (IRWA)

Szukasz jak kupić IncomRWA? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić IncomRWA na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

Zasoby IncomRWA

Aby lepiej zrozumieć IncomRWA, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące IncomRWA

Jaka jest dziś wartość IncomRWA (IRWA)?
Aktualna cena IRWA w USD wynosi 0.01848USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena IRWA do USD?
Aktualna cena IRWA w USD wynosi $ 0.01848. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa IncomRWA?
Kapitalizacja rynkowa dla IRWA wynosi -- USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż IRWA w obiegu?
W obiegu IRWA znajduje się -- USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) IRWA?
IRWA osiąga ATH w wysokości -- USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla IRWA?
IRWA zaliczył cenę ATL w wysokości -- USD.
Jaki jest wolumen obrotu IRWA?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla IRWA wynosi $ 80.33K USD.
Czy w tym roku IRWA pójdzie wyżej?
IRWA może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny IRWA, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:49:48 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

1 IRWA = 0.01848 USD

