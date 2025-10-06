Aktualna cena WorldAssets to 0.7127 USD. Śledź aktualizacje cen INC do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe INC łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena WorldAssets to 0.7127 USD. Śledź aktualizacje cen INC do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe INC łatwo w MEXC już teraz.

Cena WorldAssets(INC)

Aktualna cena 1 INC do USD:

$0.7127
$0.7127$0.7127
-2.78%1D
USD
WorldAssets (INC) Wykres Ceny na Żywo
Informacje o cenie WorldAssets (INC) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.6323
$ 0.6323$ 0.6323
Minimum 24h
$ 0.93
$ 0.93$ 0.93
Maksimum 24h

$ 0.6323
$ 0.6323$ 0.6323

$ 0.93
$ 0.93$ 0.93

--
----

--
----

-1.40%

-2.78%

+612.70%

+612.70%

Aktualna cena WorldAssets (INC) wynosi $ 0.7127. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs INC wahał się między $ 0.6323 a $ 0.93, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs INC w historii to --, a najniższy to --.

Pod względem krótkoterminowych wyniki INC zmieniły się o -1.40% w ciągu ostatniej godziny, o -2.78% w ciągu 24 godzin i o +612.70% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o WorldAssets (INC)

--
----

$ 36.46K
$ 36.46K$ 36.46K

$ 213.81M
$ 213.81M$ 213.81M

--
----

300,000,000
300,000,000 300,000,000

ETH

Obecna kapitalizacja rynkowa WorldAssets wynosi --, przy $ 36.46K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż INC w obiegu wynosi --, przy całkowitej podaży 300000000. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 213.81M.

Historia ceny WorldAssets (INC) – USD

Śledź zmiany ceny WorldAssets dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -0.02038-2.78%
30 Dni$ +0.6127+612.70%
60 dni$ +0.6127+612.70%
90 dni$ +0.6127+612.70%
Dzisiejsza zmiana ceny WorldAssets

DziśINC odnotował zmianę $ -0.02038 (-2.78%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny WorldAssets

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ +0.6127 (+612.70%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny WorldAssets

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę INC o $ +0.6127(+612.70%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny WorldAssets

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ +0.6127 (+612.70%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe WorldAssets (INC)?

Sprawdź teraz stronę historii cen WorldAssets.

Co to jest WorldAssets (INC)

Platforma WORLDASSETS (WAT Protocol) to innowacyjna platforma usług finansowych dla tokenizacji aktywów ze świata rzeczywistego (RWA). Dzięki protokołowi WAT platforma integruje on-chain aktywa fizyczne, model podwójnego tokena (token własności aktywa + token zysku z aktywa), RWAFi (RWA + DeFi), płynność AMM, komitet aktywów POS-DAO, zgodność aktywów oraz kompletny mechanizm wyjścia z tokenizacji, aby osiągnąć rzeczywistą implementację RWA.

WorldAssets jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w WorldAssets. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu INC, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące WorldAssets na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno WorldAssets będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny WorldAssets (w USD)

Jaka będzie wartość WorldAssets (INC) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w WorldAssets (INC) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla WorldAssets.

Sprawdź teraz prognozę ceny WorldAssets!

Tokenomika WorldAssets (INC)

Zrozumienie tokenomiki WorldAssets (INC) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena INCjuż teraz!

Jak kupić WorldAssets (INC)

Szukasz jak kupić WorldAssets? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić WorldAssets na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

INC na lokalne waluty

1 WorldAssets(INC) do VND
18,754.7005
1 WorldAssets(INC) do AUD
A$1.076177
1 WorldAssets(INC) do GBP
0.527398
1 WorldAssets(INC) do EUR
0.605795
1 WorldAssets(INC) do USD
$0.7127
1 WorldAssets(INC) do MYR
RM2.99334
1 WorldAssets(INC) do TRY
29.512907
1 WorldAssets(INC) do JPY
¥106.1923
1 WorldAssets(INC) do ARS
ARS$1,016.687931
1 WorldAssets(INC) do RUB
58.690845
1 WorldAssets(INC) do INR
63.237871
1 WorldAssets(INC) do IDR
Rp11,878.328582
1 WorldAssets(INC) do KRW
1,003.802315
1 WorldAssets(INC) do PHP
41.26533
1 WorldAssets(INC) do EGP
￡E.34.06706
1 WorldAssets(INC) do BRL
R$3.798691
1 WorldAssets(INC) do CAD
C$0.990653
1 WorldAssets(INC) do BDT
86.699955
1 WorldAssets(INC) do NGN
1,043.478324
1 WorldAssets(INC) do COP
$2,773.151335
1 WorldAssets(INC) do ZAR
R.12.265567
1 WorldAssets(INC) do UAH
29.391748
1 WorldAssets(INC) do TZS
T.Sh.1,751.1039
1 WorldAssets(INC) do VES
Bs131.8495
1 WorldAssets(INC) do CLP
$683.4793
1 WorldAssets(INC) do PKR
Rs200.475383
1 WorldAssets(INC) do KZT
390.089218
1 WorldAssets(INC) do THB
฿23.105734
1 WorldAssets(INC) do TWD
NT$21.694588
1 WorldAssets(INC) do AED
د.إ2.615609
1 WorldAssets(INC) do CHF
Fr0.563033
1 WorldAssets(INC) do HKD
HK$5.544806
1 WorldAssets(INC) do AMD
֏273.063878
1 WorldAssets(INC) do MAD
.د.م6.478443
1 WorldAssets(INC) do MXN
$13.092299
1 WorldAssets(INC) do SAR
ريال2.665498
1 WorldAssets(INC) do ETB
Br103.405643
1 WorldAssets(INC) do KES
KSh92.038078
1 WorldAssets(INC) do JOD
د.أ0.5053043
1 WorldAssets(INC) do PLN
2.579974
1 WorldAssets(INC) do RON
лв3.085991
1 WorldAssets(INC) do SEK
kr6.685126
1 WorldAssets(INC) do BGN
лв1.183082
1 WorldAssets(INC) do HUF
Ft235.989224
1 WorldAssets(INC) do CZK
14.745763
1 WorldAssets(INC) do KWD
د.ك0.2180862
1 WorldAssets(INC) do ILS
2.35191
1 WorldAssets(INC) do BOB
Bs4.91763
1 WorldAssets(INC) do AZN
1.21159
1 WorldAssets(INC) do TJS
SM6.635237
1 WorldAssets(INC) do GEL
1.938544
1 WorldAssets(INC) do AOA
Kz653.253693
1 WorldAssets(INC) do BHD
.د.ب0.2679752
1 WorldAssets(INC) do BMD
$0.7127
1 WorldAssets(INC) do DKK
kr4.532772
1 WorldAssets(INC) do HNL
L18.637105
1 WorldAssets(INC) do MUR
32.292437
1 WorldAssets(INC) do NAD
$12.279821
1 WorldAssets(INC) do NOK
kr7.112746
1 WorldAssets(INC) do NZD
$1.218717
1 WorldAssets(INC) do PAB
B/.0.7127
1 WorldAssets(INC) do PGK
K3.028975
1 WorldAssets(INC) do QAR
ر.ق2.594228
1 WorldAssets(INC) do RSD
дин.71.12746
1 WorldAssets(INC) do UZS
soʻm8,586.745013
1 WorldAssets(INC) do ALL
L58.719353
1 WorldAssets(INC) do ANG
ƒ1.275733
1 WorldAssets(INC) do AWG
ƒ1.28286
1 WorldAssets(INC) do BBD
$1.4254
1 WorldAssets(INC) do BAM
KM1.183082
1 WorldAssets(INC) do BIF
Fr2,096.0507
1 WorldAssets(INC) do BND
$0.912256
1 WorldAssets(INC) do BSD
$0.7127
1 WorldAssets(INC) do JMD
$114.431112
1 WorldAssets(INC) do KHR
2,862.245962
1 WorldAssets(INC) do KMF
Fr298.6213
1 WorldAssets(INC) do LAK
15,493.477951
1 WorldAssets(INC) do LKR
Rs215.506226
1 WorldAssets(INC) do MDL
L11.930598
1 WorldAssets(INC) do MGA
Ar3,181.692356
1 WorldAssets(INC) do MOP
P5.708727
1 WorldAssets(INC) do MVR
10.90431
1 WorldAssets(INC) do MWK
MK1,237.325597
1 WorldAssets(INC) do MZN
MT45.54153
1 WorldAssets(INC) do NPR
Rs101.34594
1 WorldAssets(INC) do PYG
5,018.8334
1 WorldAssets(INC) do RWF
Fr1,031.2769
1 WorldAssets(INC) do SBD
$5.865521
1 WorldAssets(INC) do SCR
10.419674
1 WorldAssets(INC) do SRD
$27.15387
1 WorldAssets(INC) do SVC
$6.228998
1 WorldAssets(INC) do SZL
L12.272694
1 WorldAssets(INC) do TMT
m2.49445
1 WorldAssets(INC) do TND
د.ت2.0753824
1 WorldAssets(INC) do TTD
$4.824979
1 WorldAssets(INC) do UGX
Sh2,465.942
1 WorldAssets(INC) do XAF
Fr398.3993
1 WorldAssets(INC) do XCD
$1.92429
1 WorldAssets(INC) do XOF
Fr398.3993
1 WorldAssets(INC) do XPF
Fr71.9827
1 WorldAssets(INC) do BWP
P9.464656
1 WorldAssets(INC) do BZD
$1.432527
1 WorldAssets(INC) do CVE
$66.929657
1 WorldAssets(INC) do DJF
Fr126.8606
1 WorldAssets(INC) do DOP
$44.61502
1 WorldAssets(INC) do DZD
د.ج92.280396
1 WorldAssets(INC) do FJD
$1.603575
1 WorldAssets(INC) do GNF
Fr6,196.9265
1 WorldAssets(INC) do GTQ
Q5.459282
1 WorldAssets(INC) do GYD
$149.032697
1 WorldAssets(INC) do ISK
kr86.2367

Zasoby WorldAssets

Aby lepiej zrozumieć WorldAssets, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Biała księga
Oficjalna strona internetowa WorldAssets
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące WorldAssets

Jaka jest dziś wartość WorldAssets (INC)?
Aktualna cena INC w USD wynosi 0.7127USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena INC do USD?
Aktualna cena INC w USD wynosi $ 0.7127. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa WorldAssets?
Kapitalizacja rynkowa dla INC wynosi -- USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż INC w obiegu?
W obiegu INC znajduje się -- USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) INC?
INC osiąga ATH w wysokości -- USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla INC?
INC zaliczył cenę ATL w wysokości -- USD.
Jaki jest wolumen obrotu INC?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla INC wynosi $ 36.46K USD.
Czy w tym roku INC pójdzie wyżej?
INC może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny INC, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe WorldAssets (INC)

Czas (UTC+8)TypInformacja
10-05 21:29:00Aktualności branżowe
Crypto total market cap breaks through $4.15 trillion, reaching new all-time high
10-05 16:10:00Aktualności branżowe
Bitcoin rises to touch a high of $125,708, setting a new all-time high
10-04 13:39:16Dane on-chain
U.S. Ethereum Spot ETF Records Net Inflow of $233.5 Million Yesterday
10-04 11:26:38Aktualności branżowe
USDC Issuance Exceeds 75 Billion, Market Share Reaches 24.9%
10-03 10:20:00Aktualności branżowe
Total crypto market cap returns above $4.2 trillion, with a 24-hour increase of 2.3%
10-03 05:17:00Aktualności branżowe
Bitcoin breaks the $120,000 mark for the first time since mid-August

Najświeższe informacje

Bitcoin skacze do 125 000 $! Zcash (ZEC) prowadzi wzrost monet prywatności w najnowszym cyklu byka kryptowalut

October 5, 2025

SEC kontra innowacja: Jak najnowszy wyrok

October 5, 2025

Aktualizacja rynku Bitcoin: BTC osiąga rekordowy poziom powyżej 125 000 USD

October 5, 2025
Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

