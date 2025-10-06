Cena WorldAssets(INC)
Aktualna cena WorldAssets (INC) wynosi $ 0.7127. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs INC wahał się między $ 0.6323 a $ 0.93, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs INC w historii to --, a najniższy to --.
Pod względem krótkoterminowych wyniki INC zmieniły się o -1.40% w ciągu ostatniej godziny, o -2.78% w ciągu 24 godzin i o +612.70% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.
Obecna kapitalizacja rynkowa WorldAssets wynosi --, przy $ 36.46K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż INC w obiegu wynosi --, przy całkowitej podaży 300000000. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 213.81M.
Śledź zmiany ceny WorldAssets dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:
|Okres
|Zmień (USD)
|Zmień (%)
|Dzisiaj
|$ -0.02038
|-2.78%
|30 Dni
|$ +0.6127
|+612.70%
|60 dni
|$ +0.6127
|+612.70%
|90 dni
|$ +0.6127
|+612.70%
DziśINC odnotował zmianę $ -0.02038 (-2.78%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.
W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ +0.6127 (+612.70%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.
Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę INC o $ +0.6127(+612.70%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.
Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ +0.6127 (+612.70%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.
Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe WorldAssets (INC)?
Sprawdź teraz stronę historii cen WorldAssets.
Platforma WORLDASSETS (WAT Protocol) to innowacyjna platforma usług finansowych dla tokenizacji aktywów ze świata rzeczywistego (RWA). Dzięki protokołowi WAT platforma integruje on-chain aktywa fizyczne, model podwójnego tokena (token własności aktywa + token zysku z aktywa), RWAFi (RWA + DeFi), płynność AMM, komitet aktywów POS-DAO, zgodność aktywów oraz kompletny mechanizm wyjścia z tokenizacji, aby osiągnąć rzeczywistą implementację RWA.
WorldAssets jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w WorldAssets. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.
Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu INC, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące WorldAssets na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.
Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno WorldAssets będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.
Jaka będzie wartość WorldAssets (INC) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w WorldAssets (INC) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla WorldAssets.
Sprawdź teraz prognozę ceny WorldAssets!
Zrozumienie tokenomiki WorldAssets (INC) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena INCjuż teraz!
Szukasz jak kupić WorldAssets? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić WorldAssets na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.
Aby lepiej zrozumieć WorldAssets, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:
