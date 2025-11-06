GiełdaDEX+
Aktualna cena INFINIT to 0.09736 USD. Śledź aktualizacje cen IN do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe IN łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o IN

Informacje o cenie IN

Czym jest IN

Biała księga IN

Oficjalna strona internetowa IN

Tokenomika IN

Prognoza cen IN

Historia IN

Przewodnik zakupowy IN

Przelicznik IN-fiat

IN na spot

USDT-M Futures IN

Pre-market

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo INFINIT

Cena INFINIT(IN)

Aktualna cena 1 IN do USD:

$0.09736
$0.09736$0.09736
-3.87%1D
INFINIT (IN) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:48:57 (UTC+8)

Informacje o cenie INFINIT (IN) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.09597
$ 0.09597$ 0.09597
Minimum 24h
$ 0.10926
$ 0.10926$ 0.10926
Maksimum 24h

$ 0.09597
$ 0.09597$ 0.09597

$ 0.10926
$ 0.10926$ 0.10926

$ 0.330328543984695
$ 0.330328543984695$ 0.330328543984695

$ 0.053529767930225576
$ 0.053529767930225576$ 0.053529767930225576

-1.62%

-3.86%

-22.12%

-22.12%

Aktualna cena INFINIT (IN) wynosi $ 0.09736. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs IN wahał się między $ 0.09597 a $ 0.10926, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs IN w historii to $ 0.330328543984695, a najniższy to $ 0.053529767930225576.

Pod względem krótkoterminowych wyniki IN zmieniły się o -1.62% w ciągu ostatniej godziny, o -3.86% w ciągu 24 godzin i o -22.12% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o INFINIT (IN)

No.676

$ 25.22M
$ 25.22M$ 25.22M

$ 118.52K
$ 118.52K$ 118.52K

$ 97.36M
$ 97.36M$ 97.36M

259.07M
259.07M 259.07M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

25.90%

ETH

Obecna kapitalizacja rynkowa INFINIT wynosi $ 25.22M, przy $ 118.52K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż IN w obiegu wynosi 259.07M, przy całkowitej podaży 1000000000. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 97.36M.

Historia ceny INFINIT (IN) – USD

Śledź zmiany ceny INFINIT dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -0.0039195-3.86%
30 Dni$ -0.052-34.82%
60 dni$ +0.04061+71.55%
90 dni$ +0.00218+2.29%
Dzisiejsza zmiana ceny INFINIT

DziśIN odnotował zmianę $ -0.0039195 (-3.86%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny INFINIT

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0.052 (-34.82%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny INFINIT

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę IN o $ +0.04061(+71.55%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny INFINIT

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ +0.00218 (+2.29%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe INFINIT (IN)?

Sprawdź teraz stronę historii cen INFINIT.

Co to jest INFINIT (IN)

INFINIT is an AI-powered DeFi intelligence protocol that enables anyone to discover, evaluate, and execute DeFi opportunities through intelligent agents and natural language interfaces. At its core, INFINIT powers the Agentic DeFi Economy — a decentralized, agent-based infrastructure where KOLs and DeFi experts can create and monetize strategies with their communities, while users can access and execute multi-step DeFi strategies in a single click. By combining AI agents, a prompt-based interface, and one-click DeFi execution into a single platform, INFINIT simplifies and democratizes access to DeFi for all.

INFINIT jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w INFINIT. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu IN, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące INFINIT na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno INFINIT będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny INFINIT (w USD)

Jaka będzie wartość INFINIT (IN) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w INFINIT (IN) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla INFINIT.

Sprawdź teraz prognozę ceny INFINIT!

Tokenomika INFINIT (IN)

Zrozumienie tokenomiki INFINIT (IN) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena INjuż teraz!

Jak kupić INFINIT (IN)

Szukasz jak kupić INFINIT? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić INFINIT na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

IN na lokalne waluty

1 INFINIT(IN) do VND
2,562.0284
1 INFINIT(IN) do AUD
A$0.1489608
1 INFINIT(IN) do GBP
0.0739936
1 INFINIT(IN) do EUR
0.0837296
1 INFINIT(IN) do USD
$0.09736
1 INFINIT(IN) do MYR
RM0.4069648
1 INFINIT(IN) do TRY
4.0998296
1 INFINIT(IN) do JPY
¥14.89608
1 INFINIT(IN) do ARS
ARS$141.3053832
1 INFINIT(IN) do RUB
7.920236
1 INFINIT(IN) do INR
8.6280432
1 INFINIT(IN) do IDR
Rp1,622.6660176
1 INFINIT(IN) do PHP
5.7199
1 INFINIT(IN) do EGP
￡E.4.6158376
1 INFINIT(IN) do BRL
R$0.5218496
1 INFINIT(IN) do CAD
C$0.1372776
1 INFINIT(IN) do BDT
11.8642896
1 INFINIT(IN) do NGN
140.49048
1 INFINIT(IN) do COP
$374.461164
1 INFINIT(IN) do ZAR
R.1.6960112
1 INFINIT(IN) do UAH
4.0949616
1 INFINIT(IN) do TZS
T.Sh.239.21352
1 INFINIT(IN) do VES
Bs21.71128
1 INFINIT(IN) do CLP
$91.90784
1 INFINIT(IN) do PKR
Rs27.5178304
1 INFINIT(IN) do KZT
51.1344456
1 INFINIT(IN) do THB
฿3.1603056
1 INFINIT(IN) do TWD
NT$3.0093976
1 INFINIT(IN) do AED
د.إ0.3573112
1 INFINIT(IN) do CHF
Fr0.077888
1 INFINIT(IN) do HKD
HK$0.7564872
1 INFINIT(IN) do AMD
֏37.245068
1 INFINIT(IN) do MAD
.د.م0.9064216
1 INFINIT(IN) do MXN
$1.810896
1 INFINIT(IN) do SAR
ريال0.3651
1 INFINIT(IN) do ETB
Br14.9272352
1 INFINIT(IN) do KES
KSh12.5828064
1 INFINIT(IN) do JOD
د.أ0.06902824
1 INFINIT(IN) do PLN
0.3592584
1 INFINIT(IN) do RON
лв0.4293576
1 INFINIT(IN) do SEK
kr0.929788
1 INFINIT(IN) do BGN
лв0.165512
1 INFINIT(IN) do HUF
Ft32.7256168
1 INFINIT(IN) do CZK
2.0611112
1 INFINIT(IN) do KWD
د.ك0.02988952
1 INFINIT(IN) do ILS
0.31642
1 INFINIT(IN) do BOB
Bs0.671784
1 INFINIT(IN) do AZN
0.165512
1 INFINIT(IN) do TJS
SM0.90058
1 INFINIT(IN) do GEL
0.2638456
1 INFINIT(IN) do AOA
Kz89.15742
1 INFINIT(IN) do BHD
.د.ب0.03670472
1 INFINIT(IN) do BMD
$0.09736
1 INFINIT(IN) do DKK
kr0.6308928
1 INFINIT(IN) do HNL
L2.5664096
1 INFINIT(IN) do MUR
4.4805072
1 INFINIT(IN) do NAD
$1.694064
1 INFINIT(IN) do NOK
kr0.993072
1 INFINIT(IN) do NZD
$0.1713536
1 INFINIT(IN) do PAB
B/.0.09736
1 INFINIT(IN) do PGK
K0.41378
1 INFINIT(IN) do QAR
ر.ق0.3543904
1 INFINIT(IN) do RSD
дин.9.9151424
1 INFINIT(IN) do UZS
soʻm1,159.0474336
1 INFINIT(IN) do ALL
L8.1821344
1 INFINIT(IN) do ANG
ƒ0.1742744
1 INFINIT(IN) do AWG
ƒ0.175248
1 INFINIT(IN) do BBD
$0.19472
1 INFINIT(IN) do BAM
KM0.165512
1 INFINIT(IN) do BIF
Fr287.11464
1 INFINIT(IN) do BND
$0.126568
1 INFINIT(IN) do BSD
$0.09736
1 INFINIT(IN) do JMD
$15.670092
1 INFINIT(IN) do KHR
391.0036016
1 INFINIT(IN) do KMF
Fr41.47536
1 INFINIT(IN) do LAK
2,116.5216968
1 INFINIT(IN) do LKR
රු29.6548824
1 INFINIT(IN) do MDL
L1.659988
1 INFINIT(IN) do MGA
Ar438.55812
1 INFINIT(IN) do MOP
P0.77888
1 INFINIT(IN) do MVR
1.499344
1 INFINIT(IN) do MWK
MK169.0276696
1 INFINIT(IN) do MZN
MT6.226172
1 INFINIT(IN) do NPR
रु13.8192784
1 INFINIT(IN) do PYG
690.47712
1 INFINIT(IN) do RWF
Fr141.46408
1 INFINIT(IN) do SBD
$0.8002992
1 INFINIT(IN) do SCR
1.3348056
1 INFINIT(IN) do SRD
$3.753228
1 INFINIT(IN) do SVC
$0.8509264
1 INFINIT(IN) do SZL
L1.6999056
1 INFINIT(IN) do TMT
m0.34076
1 INFINIT(IN) do TND
د.ت0.28847768
1 INFINIT(IN) do TTD
$0.6591272
1 INFINIT(IN) do UGX
Sh340.37056
1 INFINIT(IN) do XAF
Fr55.4952
1 INFINIT(IN) do XCD
$0.262872
1 INFINIT(IN) do XOF
Fr55.4952
1 INFINIT(IN) do XPF
Fr10.02808
1 INFINIT(IN) do BWP
P1.3133864
1 INFINIT(IN) do BZD
$0.1956936
1 INFINIT(IN) do CVE
$9.3572696
1 INFINIT(IN) do DJF
Fr17.23272
1 INFINIT(IN) do DOP
$6.2485648
1 INFINIT(IN) do DZD
د.ج12.7512392
1 INFINIT(IN) do FJD
$0.2219808
1 INFINIT(IN) do GNF
Fr846.5452
1 INFINIT(IN) do GTQ
Q0.7457776
1 INFINIT(IN) do GYD
$20.3638176
1 INFINIT(IN) do ISK
kr12.36472

Zasoby INFINIT

Aby lepiej zrozumieć INFINIT, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Biała księga
Oficjalna strona internetowa INFINIT
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące INFINIT

Jaka jest dziś wartość INFINIT (IN)?
Aktualna cena IN w USD wynosi 0.09736USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena IN do USD?
Aktualna cena IN w USD wynosi $ 0.09736. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa INFINIT?
Kapitalizacja rynkowa dla IN wynosi $ 25.22M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż IN w obiegu?
W obiegu IN znajduje się 259.07M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) IN?
IN osiąga ATH w wysokości 0.330328543984695 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla IN?
IN zaliczył cenę ATL w wysokości 0.053529767930225576 USD.
Jaki jest wolumen obrotu IN?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla IN wynosi $ 118.52K USD.
Czy w tym roku IN pójdzie wyżej?
IN może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny IN, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:48:57 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

