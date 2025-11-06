Co to jest INFINIT (IN)

INFINIT is an AI-powered DeFi intelligence protocol that enables anyone to discover, evaluate, and execute DeFi opportunities through intelligent agents and natural language interfaces. At its core, INFINIT powers the Agentic DeFi Economy — a decentralized, agent-based infrastructure where KOLs and DeFi experts can create and monetize strategies with their communities, while users can access and execute multi-step DeFi strategies in a single click. By combining AI agents, a prompt-based interface, and one-click DeFi execution into a single platform, INFINIT simplifies and democratizes access to DeFi for all.

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące INFINIT Jaka jest dziś wartość INFINIT (IN)? Aktualna cena IN w USD wynosi 0.09736USD , jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi. Jaka jest aktualna cena IN do USD? $ 0.09736 . Sprawdź Aktualna cena IN w USD wynosi. Sprawdź Konwerter MEXC , aby poznać dokładną konwersję tokenów. Jaka jest kapitalizacja rynkowa INFINIT? Kapitalizacja rynkowa dla IN wynosi $ 25.22M USD . Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu. Jaka jest podaż IN w obiegu? W obiegu IN znajduje się 259.07M USD . Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) IN? IN osiąga ATH w wysokości 0.330328543984695 USD . Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla IN? IN zaliczył cenę ATL w wysokości 0.053529767930225576 USD . Jaki jest wolumen obrotu IN? Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla IN wynosi $ 118.52K USD . Czy w tym roku IN pójdzie wyżej? IN może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny IN , aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.

Ważne aktualizacje branżowe INFINIT (IN)

