Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę INFINIT % Oblicz *Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika. $0.098 $0.098 $0.098 -3.24% USD Rzeczywista Prognozowana Prognoza ceny INFINIT na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny INFINIT (IN) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy INFINIT może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.098. Prognoza ceny INFINIT (IN) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy INFINIT może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0.1029. Prognoza ceny INFINIT (IN) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena IN na 2027 rok wyniesie $ 0.108045 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny INFINIT (IN) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena IN na 2028 rok wyniesie $ 0.113447 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny INFINIT (IN) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena IN w 2029 roku wyniesie $ 0.119119 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny INFINIT (IN) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena IN w 2030 roku wyniesie $ 0.125075 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny INFINIT (IN) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena INFINIT może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.203734. Prognoza ceny INFINIT (IN) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena INFINIT może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.331862. Rok Cena Wzrost 2025 $ 0.098 0.00%

2026 $ 0.1029 5.00%

2027 $ 0.108045 10.25%

2028 $ 0.113447 15.76%

2029 $ 0.119119 21.55%

2030 $ 0.125075 27.63%

2031 $ 0.131329 34.01%

2032 $ 0.137895 40.71% Rok Cena Wzrost 2033 $ 0.144790 47.75%

2034 $ 0.152030 55.13%

2035 $ 0.159631 62.89%

2036 $ 0.167613 71.03%

2037 $ 0.175993 79.59%

2038 $ 0.184793 88.56%

2039 $ 0.194033 97.99%

2040 $ 0.203734 107.89% Pokaż więcej Krótkoterminowa prognoza ceny INFINIT na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni Data Prognoza ceny Wzrost November 6, 2025(Dzisiaj) $ 0.098 0.00%

November 7, 2025(Jutro) $ 0.098013 0.01%

November 13, 2025(Ten tydzień) $ 0.098093 0.10%

December 6, 2025(30 Dni) $ 0.098402 0.41% Prognoza ceny INFINIT (IN) na dziś Przewidywana cena dla IN w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0.098 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny INFINIT (IN) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny IN z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0.098013 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa INFINIT (IN) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla IN, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0.098093 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa INFINIT (IN) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena IN wynosi $0.098402 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen INFINIT Aktualna cena $ 0.098$ 0.098 $ 0.098 Zmiana ceny (24H) -3.23% Kapitalizacja rynkowa $ 25.40M$ 25.40M $ 25.40M Podaż w obiegu 259.07M 259.07M 259.07M Wolumen (24H) $ 259.76K$ 259.76K $ 259.76K Wolumen (24H) -- Najnowsza cena IN to $ 0.098. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi -3.24%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to $ 259.76K. Ponadto IN ma podaż w obiegu wynoszącą 259.07M oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 25.40M. Zobacz na żywo cenę IN

Jak kupić INFINIT (IN) Próbujesz kupić IN? Teraz możesz kupować IN za pomocą karty kredytowej, przelewu bankowego, P2P i wielu innych metod płatności. Dowiedz się, jak kupić INFINIT i rozpocznij już teraz na MEXC! Dowiedz się, jak kupić IN teraz

Historyczna cena INFINIT Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami INFINIT, cena INFINIT wynosi 0.09806USD. Podaż w obiegu INFINIT (IN) wynosi 0.00 IN , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $25.40M . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h -0.00% $ -0.000359 $ 0.1057 $ 0.09597

7 D -0.18% $ -0.022279 $ 0.1308 $ 0.09597

30 Dni -0.33% $ -0.048739 $ 0.33949 $ 0.09597 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin INFINIT zanotował zmianę ceny o $-0.000359 , co stanowi -0.00% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs INFINIT osiągnął maksimum na poziomie $0.1308 i minimum na poziomie $0.09597 . Zanotowano zmianę ceny o -0.18% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał IN do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana INFINIT o -0.33% , co odpowiada około $-0.048739 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny IN. Sprawdź pełną historię cen INFINIT, aby zobaczyć szczegółowe trendy na MEXC Zobacz pełną historię cen IN

Jak działa moduł przewidywania ceny INFINIT (IN)? Moduł predykcji ceny INFINIT to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu IN. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania INFINIT na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów IN, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę INFINIT. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość IN. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę IN, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał INFINIT.

Dlaczego prognoaza ceny IN jest ważna?

Prognozy cen IN są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ): Czy warto teraz inwestować w IN? Według Twoich prognoz IN osiągnie -- dnia undefined , co czyni go tokenem wartym uwagi. Jaka jest prognoza ceny IN na przyszły miesiąc? Według narzędzia do prognozowania ceny INFINIT (IN), przewidywana cena IN osiągnie -- w dniu undefined . Ile będzie kosztować 1 IN w 2026 roku? Cena 1 INFINIT (IN) wynosi dziś $0.098 . Według powyższego modułu prognoz IN wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2026 roku. Jaka jest prognozowana cena IN w 2027 roku? INFINIT (IN) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 IN do 2027 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa IN w 2028 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, INFINIT (IN) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa IN w 2029 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, INFINIT (IN) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku. Ile będzie kosztować 1 IN w 2030 roku? Cena 1 INFINIT (IN) wynosi dziś $0.098 . Według powyższego modułu prognoz IN wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2030 roku. Jaka jest prognoza ceny IN na 2040 rok? INFINIT (IN) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 IN do 2040 roku.