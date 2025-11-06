GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena iShares Gold Trust to 74.76 USD. Śledź aktualizacje cen IAUON do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe IAUON łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena iShares Gold Trust to 74.76 USD. Śledź aktualizacje cen IAUON do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe IAUON łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o IAUON

Informacje o cenie IAUON

Czym jest IAUON

Oficjalna strona internetowa IAUON

Tokenomika IAUON

Prognoza cen IAUON

Historia IAUON

Przewodnik zakupowy IAUON

Przelicznik IAUON-fiat

IAUON na spot

Pre-market

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo iShares Gold Trust

Cena iShares Gold Trust(IAUON)

Aktualna cena 1 IAUON do USD:

$74.78
$74.78$74.78
-0.25%1D
USD
iShares Gold Trust (IAUON) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:47:46 (UTC+8)

Informacje o cenie iShares Gold Trust (IAUON) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 74.11
$ 74.11$ 74.11
Minimum 24h
$ 75.22
$ 75.22$ 75.22
Maksimum 24h

$ 74.11
$ 74.11$ 74.11

$ 75.22
$ 75.22$ 75.22

$ 82.53676920433921
$ 82.53676920433921$ 82.53676920433921

$ 66.2823140111318
$ 66.2823140111318$ 66.2823140111318

-0.09%

-0.25%

+0.49%

+0.49%

Aktualna cena iShares Gold Trust (IAUON) wynosi $ 74.76. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs IAUON wahał się między $ 74.11 a $ 75.22, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs IAUON w historii to $ 82.53676920433921, a najniższy to $ 66.2823140111318.

Pod względem krótkoterminowych wyniki IAUON zmieniły się o -0.09% w ciągu ostatniej godziny, o -0.25% w ciągu 24 godzin i o +0.49% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o iShares Gold Trust (IAUON)

No.1160

$ 8.93M
$ 8.93M$ 8.93M

$ 55.90K
$ 55.90K$ 55.90K

$ 8.93M
$ 8.93M$ 8.93M

119.51K
119.51K 119.51K

119,508.28569909
119,508.28569909 119,508.28569909

ETH

Obecna kapitalizacja rynkowa iShares Gold Trust wynosi $ 8.93M, przy $ 55.90K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż IAUON w obiegu wynosi 119.51K, przy całkowitej podaży 119508.28569909. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 8.93M.

Historia ceny iShares Gold Trust (IAUON) – USD

Śledź zmiany ceny iShares Gold Trust dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -0.1874-0.25%
30 Dni$ +0.18+0.24%
60 dni$ +24.76+49.52%
90 dni$ +24.76+49.52%
Dzisiejsza zmiana ceny iShares Gold Trust

DziśIAUON odnotował zmianę $ -0.1874 (-0.25%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny iShares Gold Trust

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ +0.18 (+0.24%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny iShares Gold Trust

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę IAUON o $ +24.76(+49.52%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny iShares Gold Trust

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ +24.76 (+49.52%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe iShares Gold Trust (IAUON)?

Sprawdź teraz stronę historii cen iShares Gold Trust.

Co to jest iShares Gold Trust (IAUON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

iShares Gold Trust jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w iShares Gold Trust. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu IAUON, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące iShares Gold Trust na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno iShares Gold Trust będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny iShares Gold Trust (w USD)

Jaka będzie wartość iShares Gold Trust (IAUON) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w iShares Gold Trust (IAUON) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla iShares Gold Trust.

Sprawdź teraz prognozę ceny iShares Gold Trust!

Tokenomika iShares Gold Trust (IAUON)

Zrozumienie tokenomiki iShares Gold Trust (IAUON) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena IAUONjuż teraz!

Jak kupić iShares Gold Trust (IAUON)

Szukasz jak kupić iShares Gold Trust? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić iShares Gold Trust na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

IAUON na lokalne waluty

1 iShares Gold Trust(IAUON) do VND
1,967,309.4
1 iShares Gold Trust(IAUON) do AUD
A$114.3828
1 iShares Gold Trust(IAUON) do GBP
56.8176
1 iShares Gold Trust(IAUON) do EUR
64.2936
1 iShares Gold Trust(IAUON) do USD
$74.76
1 iShares Gold Trust(IAUON) do MYR
RM312.4968
1 iShares Gold Trust(IAUON) do TRY
3,148.1436
1 iShares Gold Trust(IAUON) do JPY
¥11,438.28
1 iShares Gold Trust(IAUON) do ARS
ARS$108,504.4212
1 iShares Gold Trust(IAUON) do RUB
6,081.726
1 iShares Gold Trust(IAUON) do INR
6,625.2312
1 iShares Gold Trust(IAUON) do IDR
Rp1,245,999.5016
1 iShares Gold Trust(IAUON) do PHP
4,392.15
1 iShares Gold Trust(IAUON) do EGP
￡E.3,544.3716
1 iShares Gold Trust(IAUON) do BRL
R$400.7136
1 iShares Gold Trust(IAUON) do CAD
C$105.4116
1 iShares Gold Trust(IAUON) do BDT
9,110.2536
1 iShares Gold Trust(IAUON) do NGN
107,878.68
1 iShares Gold Trust(IAUON) do COP
$287,538.174
1 iShares Gold Trust(IAUON) do ZAR
R.1,302.3192
1 iShares Gold Trust(IAUON) do UAH
3,144.4056
1 iShares Gold Trust(IAUON) do TZS
T.Sh.183,685.32
1 iShares Gold Trust(IAUON) do VES
Bs16,671.48
1 iShares Gold Trust(IAUON) do CLP
$70,573.44
1 iShares Gold Trust(IAUON) do PKR
Rs21,130.1664
1 iShares Gold Trust(IAUON) do KZT
39,264.6996
1 iShares Gold Trust(IAUON) do THB
฿2,426.7096
1 iShares Gold Trust(IAUON) do TWD
NT$2,310.8316
1 iShares Gold Trust(IAUON) do AED
د.إ274.3692
1 iShares Gold Trust(IAUON) do CHF
Fr59.808
1 iShares Gold Trust(IAUON) do HKD
HK$580.8852
1 iShares Gold Trust(IAUON) do AMD
֏28,599.438
1 iShares Gold Trust(IAUON) do MAD
.د.م696.0156
1 iShares Gold Trust(IAUON) do MXN
$1,390.536
1 iShares Gold Trust(IAUON) do SAR
ريال280.35
1 iShares Gold Trust(IAUON) do ETB
Br11,462.2032
1 iShares Gold Trust(IAUON) do KES
KSh9,661.9824
1 iShares Gold Trust(IAUON) do JOD
د.أ53.00484
1 iShares Gold Trust(IAUON) do PLN
275.8644
1 iShares Gold Trust(IAUON) do RON
лв329.6916
1 iShares Gold Trust(IAUON) do SEK
kr713.958
1 iShares Gold Trust(IAUON) do BGN
лв127.092
1 iShares Gold Trust(IAUON) do HUF
Ft25,129.0788
1 iShares Gold Trust(IAUON) do CZK
1,582.6692
1 iShares Gold Trust(IAUON) do KWD
د.ك22.95132
1 iShares Gold Trust(IAUON) do ILS
242.97
1 iShares Gold Trust(IAUON) do BOB
Bs515.844
1 iShares Gold Trust(IAUON) do AZN
127.092
1 iShares Gold Trust(IAUON) do TJS
SM691.53
1 iShares Gold Trust(IAUON) do GEL
202.5996
1 iShares Gold Trust(IAUON) do AOA
Kz68,461.47
1 iShares Gold Trust(IAUON) do BHD
.د.ب28.18452
1 iShares Gold Trust(IAUON) do BMD
$74.76
1 iShares Gold Trust(IAUON) do DKK
kr484.4448
1 iShares Gold Trust(IAUON) do HNL
L1,970.6736
1 iShares Gold Trust(IAUON) do MUR
3,440.4552
1 iShares Gold Trust(IAUON) do NAD
$1,300.824
1 iShares Gold Trust(IAUON) do NOK
kr762.552
1 iShares Gold Trust(IAUON) do NZD
$131.5776
1 iShares Gold Trust(IAUON) do PAB
B/.74.76
1 iShares Gold Trust(IAUON) do PGK
K317.73
1 iShares Gold Trust(IAUON) do QAR
ر.ق272.1264
1 iShares Gold Trust(IAUON) do RSD
дин.7,613.5584
1 iShares Gold Trust(IAUON) do UZS
soʻm889,999.8576
1 iShares Gold Trust(IAUON) do ALL
L6,282.8304
1 iShares Gold Trust(IAUON) do ANG
ƒ133.8204
1 iShares Gold Trust(IAUON) do AWG
ƒ134.568
1 iShares Gold Trust(IAUON) do BBD
$149.52
1 iShares Gold Trust(IAUON) do BAM
KM127.092
1 iShares Gold Trust(IAUON) do BIF
Fr220,467.24
1 iShares Gold Trust(IAUON) do BND
$97.188
1 iShares Gold Trust(IAUON) do BSD
$74.76
1 iShares Gold Trust(IAUON) do JMD
$12,032.622
1 iShares Gold Trust(IAUON) do KHR
300,240.6456
1 iShares Gold Trust(IAUON) do KMF
Fr31,847.76
1 iShares Gold Trust(IAUON) do LAK
1,625,217.3588
1 iShares Gold Trust(IAUON) do LKR
රු22,771.1484
1 iShares Gold Trust(IAUON) do MDL
L1,274.658
1 iShares Gold Trust(IAUON) do MGA
Ar336,756.42
1 iShares Gold Trust(IAUON) do MOP
P598.08
1 iShares Gold Trust(IAUON) do MVR
1,151.304
1 iShares Gold Trust(IAUON) do MWK
MK129,791.5836
1 iShares Gold Trust(IAUON) do MZN
MT4,780.902
1 iShares Gold Trust(IAUON) do NPR
रु10,611.4344
1 iShares Gold Trust(IAUON) do PYG
530,197.92
1 iShares Gold Trust(IAUON) do RWF
Fr108,626.28
1 iShares Gold Trust(IAUON) do SBD
$614.5272
1 iShares Gold Trust(IAUON) do SCR
1,024.9596
1 iShares Gold Trust(IAUON) do SRD
$2,881.998
1 iShares Gold Trust(IAUON) do SVC
$653.4024
1 iShares Gold Trust(IAUON) do SZL
L1,305.3096
1 iShares Gold Trust(IAUON) do TMT
m261.66
1 iShares Gold Trust(IAUON) do TND
د.ت221.51388
1 iShares Gold Trust(IAUON) do TTD
$506.1252
1 iShares Gold Trust(IAUON) do UGX
Sh261,360.96
1 iShares Gold Trust(IAUON) do XAF
Fr42,613.2
1 iShares Gold Trust(IAUON) do XCD
$201.852
1 iShares Gold Trust(IAUON) do XOF
Fr42,613.2
1 iShares Gold Trust(IAUON) do XPF
Fr7,700.28
1 iShares Gold Trust(IAUON) do BWP
P1,008.5124
1 iShares Gold Trust(IAUON) do BZD
$150.2676
1 iShares Gold Trust(IAUON) do CVE
$7,185.1836
1 iShares Gold Trust(IAUON) do DJF
Fr13,232.52
1 iShares Gold Trust(IAUON) do DOP
$4,798.0968
1 iShares Gold Trust(IAUON) do DZD
د.ج9,791.3172
1 iShares Gold Trust(IAUON) do FJD
$170.4528
1 iShares Gold Trust(IAUON) do GNF
Fr650,038.2
1 iShares Gold Trust(IAUON) do GTQ
Q572.6616
1 iShares Gold Trust(IAUON) do GYD
$15,636.8016
1 iShares Gold Trust(IAUON) do ISK
kr9,494.52

Zasoby iShares Gold Trust

Aby lepiej zrozumieć iShares Gold Trust, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Oficjalna strona internetowa iShares Gold Trust
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące iShares Gold Trust

Jaka jest dziś wartość iShares Gold Trust (IAUON)?
Aktualna cena IAUON w USD wynosi 74.76USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena IAUON do USD?
Aktualna cena IAUON w USD wynosi $ 74.76. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa iShares Gold Trust?
Kapitalizacja rynkowa dla IAUON wynosi $ 8.93M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż IAUON w obiegu?
W obiegu IAUON znajduje się 119.51K USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) IAUON?
IAUON osiąga ATH w wysokości 82.53676920433921 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla IAUON?
IAUON zaliczył cenę ATL w wysokości 66.2823140111318 USD.
Jaki jest wolumen obrotu IAUON?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla IAUON wynosi $ 55.90K USD.
Czy w tym roku IAUON pójdzie wyżej?
IAUON może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny IAUON, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:47:46 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe iShares Gold Trust (IAUON)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Najświeższe informacje

Dlaczego tak wiele osób nadal traci pieniądze w okresie hossy?

October 6, 2025

Wzrost sieci Bitcoin Layer 2: Zrozumienie technologii kształtującej przyszłość Bitcoina w 2025 roku

October 6, 2025

Altcoiny w 2025 roku: Kiedy TOTAL3 osiągnie nowe szczyty, ale Twoje portfolio nie ruszy

October 5, 2025
Zobacz więcej

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

Kalkulator IAUON do USD

Kwota

IAUON
IAUON
USD
USD

1 IAUON = 74.76 USD

Handluj IAUON

IAUON/USDT
$74.78
$74.78$74.78
-0.29%

Dołącz do MEXC już dziś

-- – opłata maker spot, -- – opłata taker spot
-- – Opłata maker futures, -- – Opłata taker futures

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,443.75
$103,443.75$103,443.75

-0.27%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,404.21
$3,404.21$3,404.21

+0.16%

Logo Solana

Solana

SOL

$161.12
$161.12$161.12

+0.37%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

0.00%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,477.42
$1,477.42$1,477.42

+0.09%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,443.75
$103,443.75$103,443.75

-0.27%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,404.21
$3,404.21$3,404.21

+0.16%

Logo Solana

Solana

SOL

$161.12
$161.12$161.12

+0.37%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3372
$2.3372$2.3372

+2.67%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0625
$1.0625$1.0625

-2.09%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Sentism

Sentism

SENTIS

$0.03691
$0.03691$0.03691

+47.64%

Logo MemeMarket

MemeMarket

MFUN

$0.00433
$0.00433$0.00433

-42.26%

Logo Backstage

Backstage

BKS

$0.00664
$0.00664$0.00664

+2.15%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000012000
$0.000012000$0.000012000

+535.59%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000667
$0.0000000667$0.0000000667

+341.72%

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.2026
$0.2026$0.2026

+305.20%

Logo SOON

SOON

SOON

$1.3870
$1.3870$1.3870

+70.98%

Logo PlayMindProtocol

PlayMindProtocol

PMIND

$0.01974
$0.01974$0.01974

+57.92%