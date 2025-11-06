Prognoza ceny IShares Gold Trust (IAUON) (USD)

Sprawdź prognozy cen IShares Gold Trust na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość IAUON w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Prognoza ceny IShares Gold Trust na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny IShares Gold Trust (IAUON) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy IShares Gold Trust może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 75.39. Prognoza ceny IShares Gold Trust (IAUON) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy IShares Gold Trust może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 79.1595. Prognoza ceny IShares Gold Trust (IAUON) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena IAUON na 2027 rok wyniesie $ 83.1174 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny IShares Gold Trust (IAUON) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena IAUON na 2028 rok wyniesie $ 87.2733 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny IShares Gold Trust (IAUON) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena IAUON w 2029 roku wyniesie $ 91.6370 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny IShares Gold Trust (IAUON) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena IAUON w 2030 roku wyniesie $ 96.2188 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny IShares Gold Trust (IAUON) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena IShares Gold Trust może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 156.7303. Prognoza ceny IShares Gold Trust (IAUON) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena IShares Gold Trust może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 255.2972.

2026 $ 79.1595 5.00%

2027 $ 83.1174 10.25%

2028 $ 87.2733 15.76%

2029 $ 91.6370 21.55%

2030 $ 96.2188 27.63%

2031 $ 101.0298 34.01%

2032 $ 106.0813 40.71% Rok Cena Wzrost 2033 $ 111.3853 47.75%

2034 $ 116.9546 55.13%

2035 $ 122.8023 62.89%

2036 $ 128.9424 71.03%

2037 $ 135.3896 79.59%

2038 $ 142.1590 88.56%

2039 $ 149.2670 97.99%

2040 $ 156.7303 107.89% Pokaż więcej Krótkoterminowa prognoza ceny IShares Gold Trust na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni Data Prognoza ceny Wzrost November 6, 2025(Dzisiaj) $ 75.39 0.00%

November 7, 2025(Jutro) $ 75.4003 0.01%

November 13, 2025(Ten tydzień) $ 75.4622 0.10%

December 6, 2025(30 Dni) $ 75.6998 0.41% Prognoza ceny IShares Gold Trust (IAUON) na dziś Przewidywana cena dla IAUON w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $75.39 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny IShares Gold Trust (IAUON) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny IAUON z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $75.4003 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa IShares Gold Trust (IAUON) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla IAUON, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $75.4622 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa IShares Gold Trust (IAUON) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena IAUON wynosi $75.6998 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen IShares Gold Trust Aktualna cena $ 75.39 Zmiana ceny (24H) +0.56% Kapitalizacja rynkowa $ 9.02M Podaż w obiegu 119.51K Wolumen (24H) $ 58.53K Najnowsza cena IAUON to $ 75.39. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi +0.56%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to $ 58.53K. Ponadto IAUON ma podaż w obiegu wynoszącą 119.51K oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 9.02M.

Historyczna cena IShares Gold Trust Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami IShares Gold Trust, cena IShares Gold Trust wynosi 75.45USD. Podaż w obiegu IShares Gold Trust (IAUON) wynosi 0.00 IAUON , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $9.02M . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h 0.01% $ 0.760000 $ 75.74 $ 74.54

7 D 0.01% $ 0.409999 $ 76.24 $ 73.96

30 Dni 0.01% $ 0.840000 $ 82.59 $ 73.23 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin IShares Gold Trust zanotował zmianę ceny o $0.760000 , co stanowi 0.01% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs IShares Gold Trust osiągnął maksimum na poziomie $76.24 i minimum na poziomie $73.96 . Zanotowano zmianę ceny o 0.01% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał IAUON do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana IShares Gold Trust o 0.01% , co odpowiada około $0.840000 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny IAUON. Sprawdź pełną historię cen IShares Gold Trust, aby zobaczyć szczegółowe trendy na MEXC Zobacz pełną historię cen IAUON

Jak działa moduł przewidywania ceny IShares Gold Trust (IAUON)? Moduł predykcji ceny IShares Gold Trust to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu IAUON. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania IShares Gold Trust na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów IAUON, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę IShares Gold Trust. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość IAUON. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę IAUON, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał IShares Gold Trust.

Dlaczego prognoaza ceny IAUON jest ważna?

Prognozy cen IAUON są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ): Czy warto teraz inwestować w IAUON? Według Twoich prognoz IAUON osiągnie -- dnia undefined , co czyni go tokenem wartym uwagi. Jaka jest prognoza ceny IAUON na przyszły miesiąc? Według narzędzia do prognozowania ceny IShares Gold Trust (IAUON), przewidywana cena IAUON osiągnie -- w dniu undefined . Ile będzie kosztować 1 IAUON w 2026 roku? Cena 1 IShares Gold Trust (IAUON) wynosi dziś $75.39 . Według powyższego modułu prognoz IAUON wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2026 roku. Jaka jest prognozowana cena IAUON w 2027 roku? IShares Gold Trust (IAUON) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 IAUON do 2027 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa IAUON w 2028 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, IShares Gold Trust (IAUON) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa IAUON w 2029 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, IShares Gold Trust (IAUON) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku. Ile będzie kosztować 1 IAUON w 2030 roku? Cena 1 IShares Gold Trust (IAUON) wynosi dziś $75.39 . Według powyższego modułu prognoz IAUON wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2030 roku. Jaka jest prognoza ceny IAUON na 2040 rok? IShares Gold Trust (IAUON) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 IAUON do 2040 roku. Zarejestruj się teraz