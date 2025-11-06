GiełdaDEX+
Aktualna cena HUMP AI to 0.000027 USD. Śledź aktualizacje cen HUMP do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe HUMP łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o HUMP

Informacje o cenie HUMP

Czym jest HUMP

Biała księga HUMP

Oficjalna strona internetowa HUMP

Tokenomika HUMP

Prognoza cen HUMP

Historia HUMP

Przewodnik zakupowy HUMP

Przelicznik HUMP-fiat

HUMP na spot

Pre-market

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo HUMP AI

Cena HUMP AI(HUMP)

Aktualna cena 1 HUMP do USD:

$0.000027
$0.000027
+22.72%1D
USD
HUMP AI (HUMP) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:46:51 (UTC+8)

Informacje o cenie HUMP AI (HUMP) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.000018
$ 0.000018
Minimum 24h
$ 0.000029
$ 0.000029
Maksimum 24h

$ 0.000018
$ 0.000018

$ 0.000029
$ 0.000029

--
--

--
--

0.00%

+22.72%

-18.19%

-18.19%

Aktualna cena HUMP AI (HUMP) wynosi $ 0.000027. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs HUMP wahał się między $ 0.000018 a $ 0.000029, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs HUMP w historii to --, a najniższy to --.

Pod względem krótkoterminowych wyniki HUMP zmieniły się o 0.00% w ciągu ostatniej godziny, o +22.72% w ciągu 24 godzin i o -18.19% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o HUMP AI (HUMP)

--
--

$ 3.07K
$ 3.07K

$ 135.00K
$ 135.00K

--
--

5,000,000,000
5,000,000,000

BSC

Obecna kapitalizacja rynkowa HUMP AI wynosi --, przy $ 3.07K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż HUMP w obiegu wynosi --, przy całkowitej podaży 5000000000. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 135.00K.

Historia ceny HUMP AI (HUMP) – USD

Śledź zmiany ceny HUMP AI dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.000005+22.72%
30 Dni$ -0.000014-34.15%
60 dni$ -0.024973-99.90%
90 dni$ -0.024973-99.90%
Dzisiejsza zmiana ceny HUMP AI

DziśHUMP odnotował zmianę $ +0.000005 (+22.72%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny HUMP AI

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0.000014 (-34.15%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny HUMP AI

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę HUMP o $ -0.024973(-99.90%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny HUMP AI

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ -0.024973 (-99.90%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe HUMP AI (HUMP)?

Sprawdź teraz stronę historii cen HUMP AI.

Co to jest HUMP AI (HUMP)

HUMP AI is an AI-enhanced GameFi ecosystem built around an iconic character — Humpty Dumpty. Designed for the next wave of Telegram-native users, the platform uses intelligent AI agents to validate gameplay, adapt difficulty, and reward user participation. With no need for downloads or wallets to start, users engage through an interactive Telegram Mini-App, completing missions, earning tokens, and climbing real-time leaderboards.

HUMP AI jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w HUMP AI. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu HUMP, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące HUMP AI na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno HUMP AI będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny HUMP AI (w USD)

Jaka będzie wartość HUMP AI (HUMP) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w HUMP AI (HUMP) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla HUMP AI.

Sprawdź teraz prognozę ceny HUMP AI!

Tokenomika HUMP AI (HUMP)

Zrozumienie tokenomiki HUMP AI (HUMP) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena HUMPjuż teraz!

Jak kupić HUMP AI (HUMP)

Szukasz jak kupić HUMP AI? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić HUMP AI na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

HUMP na lokalne waluty

Zasoby HUMP AI

Aby lepiej zrozumieć HUMP AI, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Biała księga
Oficjalna strona internetowa HUMP AI
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące HUMP AI

Jaka jest dziś wartość HUMP AI (HUMP)?
Aktualna cena HUMP w USD wynosi 0.000027USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena HUMP do USD?
Aktualna cena HUMP w USD wynosi $ 0.000027. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa HUMP AI?
Kapitalizacja rynkowa dla HUMP wynosi -- USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż HUMP w obiegu?
W obiegu HUMP znajduje się -- USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) HUMP?
HUMP osiąga ATH w wysokości -- USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla HUMP?
HUMP zaliczył cenę ATL w wysokości -- USD.
Jaki jest wolumen obrotu HUMP?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla HUMP wynosi $ 3.07K USD.
Czy w tym roku HUMP pójdzie wyżej?
HUMP może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny HUMP, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:46:51 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

Kalkulator HUMP do USD

Kwota

HUMP
HUMP
USD
USD

1 HUMP = 0.000027 USD

Handluj HUMP

HUMP/USDT
$0.000027
$0.000027
+22.72%

$103,516.70

$3,409.45

$161.62

$1.0000

$1,477.42

$103,516.70

$3,409.45

$161.62

$2.3429

$1.0574

$0.00000

$0.00000

$0.03684

$0.00433

$0.00664

$0.000011046

$0.0000000667

$0.2041

$1.3698

$0.01935

