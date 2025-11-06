GiełdaDEX+
Aktualna cena Robinhood xStock to 139.04 USD. Śledź aktualizacje cen HOODX do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe HOODX łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o HOODX

Informacje o cenie HOODX

Czym jest HOODX

Oficjalna strona internetowa HOODX

Tokenomika HOODX

Prognoza cen HOODX

Historia HOODX

Przewodnik zakupowy HOODX

Przelicznik HOODX-fiat

HOODX na spot

Pre-market

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo Robinhood xStock

Cena Robinhood xStock(HOODX)

Aktualna cena 1 HOODX do USD:

$139.04
$139.04
-0.82%1D
USD
Robinhood xStock (HOODX) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:46:23 (UTC+8)

Informacje o cenie Robinhood xStock (HOODX) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 132.24
$ 132.24
Minimum 24h
$ 144.77
$ 144.77
Maksimum 24h

$ 132.24
$ 132.24

$ 144.77
$ 144.77

$ 153.08036045849482
$ 153.08036045849482

$ 91.00407335090168
$ 91.00407335090168

-0.32%

-0.82%

-3.77%

-3.77%

Aktualna cena Robinhood xStock (HOODX) wynosi $ 139.04. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs HOODX wahał się między $ 132.24 a $ 144.77, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs HOODX w historii to $ 153.08036045849482, a najniższy to $ 91.00407335090168.

Pod względem krótkoterminowych wyniki HOODX zmieniły się o -0.32% w ciągu ostatniej godziny, o -0.82% w ciągu 24 godzin i o -3.77% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Robinhood xStock (HOODX)

No.1448

$ 4.31M
$ 4.31M

$ 67.21K
$ 67.21K

$ 4.31M
$ 4.31M

31.00K
31.00K

--
--

30,999.84548497
30,999.84548497

SOL

Obecna kapitalizacja rynkowa Robinhood xStock wynosi $ 4.31M, przy $ 67.21K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż HOODX w obiegu wynosi 31.00K, przy całkowitej podaży 30999.84548497. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 4.31M.

Historia ceny Robinhood xStock (HOODX) – USD

Śledź zmiany ceny Robinhood xStock dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -1.1496-0.82%
30 Dni$ -6.14-4.23%
60 dni$ +31.5+29.29%
90 dni$ +27.15+24.26%
Dzisiejsza zmiana ceny Robinhood xStock

DziśHOODX odnotował zmianę $ -1.1496 (-0.82%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny Robinhood xStock

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -6.14 (-4.23%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny Robinhood xStock

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę HOODX o $ +31.5(+29.29%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny Robinhood xStock

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ +27.15 (+24.26%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe Robinhood xStock (HOODX)?

Sprawdź teraz stronę historii cen Robinhood xStock.

Co to jest Robinhood xStock (HOODX)

Robinhood xStock (HOODx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. HOODx tracks the price of Robinhood Markets, Inc. (the underlying). HOODx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Robinhood Markets, Inc., whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

Robinhood xStock jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w Robinhood xStock. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu HOODX, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące Robinhood xStock na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno Robinhood xStock będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny Robinhood xStock (w USD)

Jaka będzie wartość Robinhood xStock (HOODX) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Robinhood xStock (HOODX) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Robinhood xStock.

Sprawdź teraz prognozę ceny Robinhood xStock!

Tokenomika Robinhood xStock (HOODX)

Zrozumienie tokenomiki Robinhood xStock (HOODX) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena HOODXjuż teraz!

Jak kupić Robinhood xStock (HOODX)

Szukasz jak kupić Robinhood xStock? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić Robinhood xStock na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

HOODX na lokalne waluty

Zasoby Robinhood xStock

Aby lepiej zrozumieć Robinhood xStock, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Oficjalna strona internetowa Robinhood xStock
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące Robinhood xStock

Jaka jest dziś wartość Robinhood xStock (HOODX)?
Aktualna cena HOODX w USD wynosi 139.04USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena HOODX do USD?
Aktualna cena HOODX w USD wynosi $ 139.04. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Robinhood xStock?
Kapitalizacja rynkowa dla HOODX wynosi $ 4.31M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż HOODX w obiegu?
W obiegu HOODX znajduje się 31.00K USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) HOODX?
HOODX osiąga ATH w wysokości 153.08036045849482 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla HOODX?
HOODX zaliczył cenę ATL w wysokości 91.00407335090168 USD.
Jaki jest wolumen obrotu HOODX?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla HOODX wynosi $ 67.21K USD.
Czy w tym roku HOODX pójdzie wyżej?
HOODX może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny HOODX, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:46:23 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

