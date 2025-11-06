Co to jest Robinhood xStock (HOODX)

Robinhood xStock (HOODx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. HOODx tracks the price of Robinhood Markets, Inc. (the underlying). HOODx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Robinhood Markets, Inc., whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

Robinhood xStock jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w Robinhood xStock. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.



Dodatkowo możesz:

- Sprawdź dostępność stakingu HOODX, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.

- Czytaj recenzje i analizy dotyczące Robinhood xStock na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno Robinhood xStock będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Jak kupić Robinhood xStock (HOODX)

Szukasz jak kupić Robinhood xStock? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić Robinhood xStock na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące Robinhood xStock Jaka jest dziś wartość Robinhood xStock (HOODX)? Aktualna cena HOODX w USD wynosi 139.04USD , jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi. Jaka jest aktualna cena HOODX do USD? $ 139.04 . Sprawdź Aktualna cena HOODX w USD wynosi. Sprawdź Konwerter MEXC , aby poznać dokładną konwersję tokenów. Jaka jest kapitalizacja rynkowa Robinhood xStock? Kapitalizacja rynkowa dla HOODX wynosi $ 4.31M USD . Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu. Jaka jest podaż HOODX w obiegu? W obiegu HOODX znajduje się 31.00K USD . Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) HOODX? HOODX osiąga ATH w wysokości 153.08036045849482 USD . Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla HOODX? HOODX zaliczył cenę ATL w wysokości 91.00407335090168 USD . Jaki jest wolumen obrotu HOODX? Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla HOODX wynosi $ 67.21K USD . Czy w tym roku HOODX pójdzie wyżej? HOODX może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny HOODX , aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.

Ważne aktualizacje branżowe Robinhood xStock (HOODX)

Czas (UTC+8) Typ Informacja 11-05 17:18:00 Aktualności branżowe Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98% 11-05 10:42:00 Dane on-chain Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated 11-04 17:22:15 Aktualności branżowe Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear" 11-04 15:40:43 Aktualności branżowe Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h 11-04 13:21:37 Aktualności branżowe Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated 11-04 05:28:00 Aktualności branżowe Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

