Prognoza ceny Robinhood xStock (HOODX) (USD)

Sprawdź prognozy cen Robinhood xStock na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość HOODX w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Kup HOODX

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę Robinhood xStock % Oblicz *Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika. $140.16 $140.16 $140.16 -0.02% USD Rzeczywista Prognozowana Prognoza ceny Robinhood xStock na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny Robinhood xStock (HOODX) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy Robinhood xStock może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 140.16. Prognoza ceny Robinhood xStock (HOODX) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy Robinhood xStock może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 147.168. Prognoza ceny Robinhood xStock (HOODX) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena HOODX na 2027 rok wyniesie $ 154.5264 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny Robinhood xStock (HOODX) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena HOODX na 2028 rok wyniesie $ 162.2527 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny Robinhood xStock (HOODX) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena HOODX w 2029 roku wyniesie $ 170.3653 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny Robinhood xStock (HOODX) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena HOODX w 2030 roku wyniesie $ 178.8836 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny Robinhood xStock (HOODX) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena Robinhood xStock może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 291.3825. Prognoza ceny Robinhood xStock (HOODX) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena Robinhood xStock może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 474.6315. Rok Cena Wzrost 2025 $ 140.16 0.00%

2026 $ 147.168 5.00%

2027 $ 154.5264 10.25%

2028 $ 162.2527 15.76%

2029 $ 170.3653 21.55%

2030 $ 178.8836 27.63%

2031 $ 187.8278 34.01%

2032 $ 197.2191 40.71% Rok Cena Wzrost 2033 $ 207.0801 47.75%

2034 $ 217.4341 55.13%

2035 $ 228.3058 62.89%

2036 $ 239.7211 71.03%

2037 $ 251.7072 79.59%

2038 $ 264.2925 88.56%

2039 $ 277.5072 97.99%

2040 $ 291.3825 107.89% Pokaż więcej Krótkoterminowa prognoza ceny Robinhood xStock na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni Data Prognoza ceny Wzrost November 6, 2025(Dzisiaj) $ 140.16 0.00%

November 7, 2025(Jutro) $ 140.1791 0.01%

November 13, 2025(Ten tydzień) $ 140.2944 0.10%

December 6, 2025(30 Dni) $ 140.736 0.41% Prognoza ceny Robinhood xStock (HOODX) na dziś Przewidywana cena dla HOODX w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $140.16 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny Robinhood xStock (HOODX) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny HOODX z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $140.1791 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa Robinhood xStock (HOODX) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla HOODX, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $140.2944 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa Robinhood xStock (HOODX) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena HOODX wynosi $140.736 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen Robinhood xStock Aktualna cena $ 140.16$ 140.16 $ 140.16 Zmiana ceny (24H) -0.02% Kapitalizacja rynkowa $ 4.34M$ 4.34M $ 4.34M Podaż w obiegu 31.00K 31.00K 31.00K Wolumen (24H) $ 65.29K$ 65.29K $ 65.29K Wolumen (24H) -- Najnowsza cena HOODX to $ 140.16. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi -0.02%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to $ 65.29K. Ponadto HOODX ma podaż w obiegu wynoszącą 31.00K oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 4.34M. Zobacz na żywo cenę HOODX

Jak kupić Robinhood xStock (HOODX) Próbujesz kupić HOODX? Teraz możesz kupować HOODX za pomocą karty kredytowej, przelewu bankowego, P2P i wielu innych metod płatności. Dowiedz się, jak kupić Robinhood xStock i rozpocznij już teraz na MEXC! Dowiedz się, jak kupić HOODX teraz

Historyczna cena Robinhood xStock Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami Robinhood xStock, cena Robinhood xStock wynosi 140.16USD. Podaż w obiegu Robinhood xStock (HOODX) wynosi 0.00 HOODX , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $4.34M . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h 0.03% $ 3.7300 $ 144.77 $ 134.95

7 D -0.03% $ -4.5699 $ 150.2 $ 132.08

30 Dni -0.04% $ -5.9699 $ 153.45 $ 121.34 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin Robinhood xStock zanotował zmianę ceny o $3.7300 , co stanowi 0.03% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs Robinhood xStock osiągnął maksimum na poziomie $150.2 i minimum na poziomie $132.08 . Zanotowano zmianę ceny o -0.03% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał HOODX do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana Robinhood xStock o -0.04% , co odpowiada około $-5.9699 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny HOODX. Sprawdź pełną historię cen Robinhood xStock, aby zobaczyć szczegółowe trendy na MEXC Zobacz pełną historię cen HOODX

Jak działa moduł przewidywania ceny Robinhood xStock (HOODX)? Moduł predykcji ceny Robinhood xStock to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu HOODX. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania Robinhood xStock na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów HOODX, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę Robinhood xStock. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość HOODX. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę HOODX, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał Robinhood xStock.

Dlaczego prognoaza ceny HOODX jest ważna?

Prognozy cen HOODX są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ): Czy warto teraz inwestować w HOODX? Według Twoich prognoz HOODX osiągnie -- dnia undefined , co czyni go tokenem wartym uwagi. Jaka jest prognoza ceny HOODX na przyszły miesiąc? Według narzędzia do prognozowania ceny Robinhood xStock (HOODX), przewidywana cena HOODX osiągnie -- w dniu undefined . Ile będzie kosztować 1 HOODX w 2026 roku? Cena 1 Robinhood xStock (HOODX) wynosi dziś $140.16 . Według powyższego modułu prognoz HOODX wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2026 roku. Jaka jest prognozowana cena HOODX w 2027 roku? Robinhood xStock (HOODX) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 HOODX do 2027 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa HOODX w 2028 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Robinhood xStock (HOODX) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa HOODX w 2029 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Robinhood xStock (HOODX) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku. Ile będzie kosztować 1 HOODX w 2030 roku? Cena 1 Robinhood xStock (HOODX) wynosi dziś $140.16 . Według powyższego modułu prognoz HOODX wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2030 roku. Jaka jest prognoza ceny HOODX na 2040 rok? Robinhood xStock (HOODX) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 HOODX do 2040 roku. Zarejestruj się teraz