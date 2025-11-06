GiełdaDEX+
Aktualna cena Hims Hers Health to 44.09 USD. Śledź aktualizacje cen HIMSON do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe HIMSON łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o HIMSON

Informacje o cenie HIMSON

Czym jest HIMSON

Oficjalna strona internetowa HIMSON

Tokenomika HIMSON

Prognoza cen HIMSON

Historia HIMSON

Przewodnik zakupowy HIMSON

Przelicznik HIMSON-fiat

HIMSON na spot

Pre-market

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Cena Hims Hers Health(HIMSON)

Hims Hers Health (HIMSON) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:45:13 (UTC+8)

Informacje o cenie Hims Hers Health (HIMSON) (USD)

Aktualna cena Hims Hers Health (HIMSON) wynosi $ 44.09. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs HIMSON wahał się między $ 41.79 a $ 46.6, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs HIMSON w historii to $ 64.87097006673565, a najniższy to $ 41.81254670574722.

Pod względem krótkoterminowych wyniki HIMSON zmieniły się o -0.21% w ciągu ostatniej godziny, o -4.15% w ciągu 24 godzin i o -6.06% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Hims Hers Health (HIMSON)

Obecna kapitalizacja rynkowa Hims Hers Health wynosi $ 265.08K, przy $ 67.29K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż HIMSON w obiegu wynosi 6.01K, przy całkowitej podaży 6012.22289566. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 265.08K.

Historia ceny Hims Hers Health (HIMSON) – USD

Śledź zmiany ceny Hims Hers Health dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -1.9077-4.15%
30 Dni$ -10.36-19.03%
60 dni$ +14.09+46.96%
90 dni$ +14.09+46.96%
Dzisiejsza zmiana ceny Hims Hers Health

DziśHIMSON odnotował zmianę $ -1.9077 (-4.15%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny Hims Hers Health

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -10.36 (-19.03%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny Hims Hers Health

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę HIMSON o $ +14.09(+46.96%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny Hims Hers Health

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ +14.09 (+46.96%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe Hims Hers Health (HIMSON)?

Sprawdź teraz stronę historii cen Hims Hers Health.

Co to jest Hims Hers Health (HIMSON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Hims Hers Health jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w Hims Hers Health. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu HIMSON, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące Hims Hers Health na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno Hims Hers Health będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny Hims Hers Health (w USD)

Jaka będzie wartość Hims Hers Health (HIMSON) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Hims Hers Health (HIMSON) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Hims Hers Health.

Sprawdź teraz prognozę ceny Hims Hers Health!

Tokenomika Hims Hers Health (HIMSON)

Zrozumienie tokenomiki Hims Hers Health (HIMSON) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena HIMSONjuż teraz!

Jak kupić Hims Hers Health (HIMSON)

Szukasz jak kupić Hims Hers Health? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić Hims Hers Health na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

Zasoby Hims Hers Health

Aby lepiej zrozumieć Hims Hers Health, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Oficjalna strona internetowa Hims Hers Health
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące Hims Hers Health

Jaka jest dziś wartość Hims Hers Health (HIMSON)?
Aktualna cena HIMSON w USD wynosi 44.09USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena HIMSON do USD?
Aktualna cena HIMSON w USD wynosi $ 44.09. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Hims Hers Health?
Kapitalizacja rynkowa dla HIMSON wynosi $ 265.08K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż HIMSON w obiegu?
W obiegu HIMSON znajduje się 6.01K USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) HIMSON?
HIMSON osiąga ATH w wysokości 64.87097006673565 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla HIMSON?
HIMSON zaliczył cenę ATL w wysokości 41.81254670574722 USD.
Jaki jest wolumen obrotu HIMSON?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla HIMSON wynosi $ 67.29K USD.
Czy w tym roku HIMSON pójdzie wyżej?
HIMSON może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny HIMSON, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:45:13 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Hims Hers Health (HIMSON)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Najświeższe informacje

Dlaczego tak wiele osób nadal traci pieniądze w okresie hossy?

October 6, 2025

Wzrost sieci Bitcoin Layer 2: Zrozumienie technologii kształtującej przyszłość Bitcoina w 2025 roku

October 6, 2025

Altcoiny w 2025 roku: Kiedy TOTAL3 osiągnie nowe szczyty, ale Twoje portfolio nie ruszy

October 5, 2025
Zobacz więcej

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

