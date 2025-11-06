Prognoza ceny Hims Hers Health (HIMSON) (USD)

Sprawdź prognozy cen Hims Hers Health na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość HIMSON w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Prognoza ceny Hims Hers Health na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny Hims Hers Health (HIMSON) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy Hims Hers Health może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 44.57. Prognoza ceny Hims Hers Health (HIMSON) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy Hims Hers Health może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 46.7985. Prognoza ceny Hims Hers Health (HIMSON) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena HIMSON na 2027 rok wyniesie $ 49.1384 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny Hims Hers Health (HIMSON) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena HIMSON na 2028 rok wyniesie $ 51.5953 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny Hims Hers Health (HIMSON) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena HIMSON w 2029 roku wyniesie $ 54.1751 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny Hims Hers Health (HIMSON) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena HIMSON w 2030 roku wyniesie $ 56.8838 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny Hims Hers Health (HIMSON) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena Hims Hers Health może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 92.6578. Prognoza ceny Hims Hers Health (HIMSON) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena Hims Hers Health może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 150.9298. Rok Cena Wzrost 2025 $ 44.57 0.00%

2026 $ 46.7985 5.00%

2027 $ 49.1384 10.25%

2028 $ 51.5953 15.76%

2029 $ 54.1751 21.55%

2030 $ 56.8838 27.63%

2031 $ 59.7280 34.01%

2032 $ 62.7144 40.71% Rok Cena Wzrost 2033 $ 65.8501 47.75%

2034 $ 69.1426 55.13%

2035 $ 72.5998 62.89%

2036 $ 76.2298 71.03%

2037 $ 80.0413 79.59%

2038 $ 84.0433 88.56%

2039 $ 88.2455 97.99%

2040 $ 92.6578 107.89% Pokaż więcej Krótkoterminowa prognoza ceny Hims Hers Health na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni Data Prognoza ceny Wzrost November 6, 2025(Dzisiaj) $ 44.57 0.00%

November 7, 2025(Jutro) $ 44.5761 0.01%

November 13, 2025(Ten tydzień) $ 44.6127 0.10%

December 6, 2025(30 Dni) $ 44.7531 0.41% Prognoza ceny Hims Hers Health (HIMSON) na dziś Przewidywana cena dla HIMSON w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $44.57 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny Hims Hers Health (HIMSON) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny HIMSON z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $44.5761 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa Hims Hers Health (HIMSON) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla HIMSON, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $44.6127 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa Hims Hers Health (HIMSON) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena HIMSON wynosi $44.7531 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen Hims Hers Health Aktualna cena $ 44.57$ 44.57 $ 44.57 Zmiana ceny (24H) -3.04% Kapitalizacja rynkowa $ 267.76K$ 267.76K $ 267.76K Podaż w obiegu 6.01K 6.01K 6.01K Wolumen (24H) $ 66.89K$ 66.89K $ 66.89K Wolumen (24H) -- Najnowsza cena HIMSON to $ 44.57. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi -3.04%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to $ 66.89K. Ponadto HIMSON ma podaż w obiegu wynoszącą 6.01K oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 267.76K. Zobacz na żywo cenę HIMSON

Historyczna cena Hims Hers Health Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami Hims Hers Health, cena Hims Hers Health wynosi 44.56USD. Podaż w obiegu Hims Hers Health (HIMSON) wynosi 0.00 HIMSON , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $267.76K . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h 0.03% $ 1.3100 $ 46.6 $ 43.14

7 D -0.04% $ -2.2999 $ 49.79 $ 41.76

30 Dni -0.18% $ -10.04 $ 65.15 $ 41.76 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin Hims Hers Health zanotował zmianę ceny o $1.3100 , co stanowi 0.03% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs Hims Hers Health osiągnął maksimum na poziomie $49.79 i minimum na poziomie $41.76 . Zanotowano zmianę ceny o -0.04% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał HIMSON do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana Hims Hers Health o -0.18% , co odpowiada około $-10.04 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny HIMSON. Sprawdź pełną historię cen Hims Hers Health, aby zobaczyć szczegółowe trendy na MEXC Zobacz pełną historię cen HIMSON

Jak działa moduł przewidywania ceny Hims Hers Health (HIMSON)? Moduł predykcji ceny Hims Hers Health to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu HIMSON. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania Hims Hers Health na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów HIMSON, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę Hims Hers Health. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość HIMSON. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę HIMSON, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał Hims Hers Health.

Dlaczego prognoaza ceny HIMSON jest ważna?

Prognozy cen HIMSON są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ): Czy warto teraz inwestować w HIMSON? Według Twoich prognoz HIMSON osiągnie -- dnia undefined , co czyni go tokenem wartym uwagi. Jaka jest prognoza ceny HIMSON na przyszły miesiąc? Według narzędzia do prognozowania ceny Hims Hers Health (HIMSON), przewidywana cena HIMSON osiągnie -- w dniu undefined . Ile będzie kosztować 1 HIMSON w 2026 roku? Cena 1 Hims Hers Health (HIMSON) wynosi dziś $44.57 . Według powyższego modułu prognoz HIMSON wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2026 roku. Jaka jest prognozowana cena HIMSON w 2027 roku? Hims Hers Health (HIMSON) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 HIMSON do 2027 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa HIMSON w 2028 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Hims Hers Health (HIMSON) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa HIMSON w 2029 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Hims Hers Health (HIMSON) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku. Ile będzie kosztować 1 HIMSON w 2030 roku? Cena 1 Hims Hers Health (HIMSON) wynosi dziś $44.57 . Według powyższego modułu prognoz HIMSON wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2030 roku. Jaka jest prognoza ceny HIMSON na 2040 rok? Hims Hers Health (HIMSON) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 HIMSON do 2040 roku.