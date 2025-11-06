GiełdaDEX+
Aktualna cena Hemi to 0.03627 USD. Śledź aktualizacje cen HEMI do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe HEMI łatwo w MEXC już teraz.

Cena Hemi(HEMI)

Aktualna cena 1 HEMI do USD:

$0.03625
+5.77%1D
USD
Hemi (HEMI) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:44:58 (UTC+8)

Informacje o cenie Hemi (HEMI) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.03293
Minimum 24h
$ 0.03798
Maksimum 24h

$ 0.03293
$ 0.03798
$ 0.19259179461442666
$ 0.015350458365510373
-3.98%

+5.77%

-25.83%

-25.83%

Aktualna cena Hemi (HEMI) wynosi $ 0.03627. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs HEMI wahał się między $ 0.03293 a $ 0.03798, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs HEMI w historii to $ 0.19259179461442666, a najniższy to $ 0.015350458365510373.

Pod względem krótkoterminowych wyniki HEMI zmieniły się o -3.98% w ciągu ostatniej godziny, o +5.77% w ciągu 24 godzin i o -25.83% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Hemi (HEMI)

No.602

$ 35.45M
$ 259.29K
$ 362.70M
977.50M
10,000,000,000
10,000,000,000
9.77%

BSC

Obecna kapitalizacja rynkowa Hemi wynosi $ 35.45M, przy $ 259.29K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż HEMI w obiegu wynosi 977.50M, przy całkowitej podaży 10000000000. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 362.70M.

Historia ceny Hemi (HEMI) – USD

Śledź zmiany ceny Hemi dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.0019775+5.77%
30 Dni$ -0.05981-62.26%
60 dni$ +0.00038+1.05%
90 dni$ +0.03127+625.40%
Dzisiejsza zmiana ceny Hemi

DziśHEMI odnotował zmianę $ +0.0019775 (+5.77%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny Hemi

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0.05981 (-62.26%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny Hemi

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę HEMI o $ +0.00038(+1.05%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny Hemi

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ +0.03127 (+625.40%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe Hemi (HEMI)?

Sprawdź teraz stronę historii cen Hemi.

Co to jest Hemi (HEMI)

Powered by Bitcoin and Ethereum, Hemi is a modular network for superior scaling, security, and interoperability. While other projects approach Bitcoin and Ethereum as ecosystem silos, limiting the potential of both, Hemi views them as components of a single supernetwork. This unlocks new levels of programmability, portability, and potential for Bitcoin DeFi and so much more. Hemi was co-founded by Jeff Garzik (former Bitcoin core developer) and Max Sanchez (inventor of the Proof-of-Proof consensus protocol), and is surrounded by a team of renowned blockchain engineers, strategic partners and investors.

Hemi jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w Hemi. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu HEMI, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące Hemi na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno Hemi będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny Hemi (w USD)

Jaka będzie wartość Hemi (HEMI) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Hemi (HEMI) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Hemi.

Sprawdź teraz prognozę ceny Hemi!

Tokenomika Hemi (HEMI)

Zrozumienie tokenomiki Hemi (HEMI) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena HEMIjuż teraz!

Jak kupić Hemi (HEMI)

Szukasz jak kupić Hemi? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić Hemi na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

HEMI na lokalne waluty

1 Hemi(HEMI) do VND
954.44505
1 Hemi(HEMI) do AUD
A$0.0554931
1 Hemi(HEMI) do GBP
0.0275652
1 Hemi(HEMI) do EUR
0.0311922
1 Hemi(HEMI) do USD
$0.03627
1 Hemi(HEMI) do MYR
RM0.1516086
1 Hemi(HEMI) do TRY
1.5273297
1 Hemi(HEMI) do JPY
¥5.54931
1 Hemi(HEMI) do ARS
ARS$52.6411899
1 Hemi(HEMI) do RUB
2.9505645
1 Hemi(HEMI) do INR
3.2142474
1 Hemi(HEMI) do IDR
Rp604.4997582
1 Hemi(HEMI) do PHP
2.1308625
1 Hemi(HEMI) do EGP
￡E.1.7195607
1 Hemi(HEMI) do BRL
R$0.1944072
1 Hemi(HEMI) do CAD
C$0.0511407
1 Hemi(HEMI) do BDT
4.4198622
1 Hemi(HEMI) do NGN
52.33761
1 Hemi(HEMI) do COP
$139.4998605
1 Hemi(HEMI) do ZAR
R.0.6318234
1 Hemi(HEMI) do UAH
1.5255162
1 Hemi(HEMI) do TZS
T.Sh.89.11539
1 Hemi(HEMI) do VES
Bs8.08821
1 Hemi(HEMI) do CLP
$34.23888
1 Hemi(HEMI) do PKR
Rs10.2513528
1 Hemi(HEMI) do KZT
19.0493667
1 Hemi(HEMI) do THB
฿1.1773242
1 Hemi(HEMI) do TWD
NT$1.1211057
1 Hemi(HEMI) do AED
د.إ0.1331109
1 Hemi(HEMI) do CHF
Fr0.029016
1 Hemi(HEMI) do HKD
HK$0.2818179
1 Hemi(HEMI) do AMD
֏13.8750885
1 Hemi(HEMI) do MAD
.د.م0.3376737
1 Hemi(HEMI) do MXN
$0.674622
1 Hemi(HEMI) do SAR
ريال0.1360125
1 Hemi(HEMI) do ETB
Br5.5609164
1 Hemi(HEMI) do KES
KSh4.6875348
1 Hemi(HEMI) do JOD
د.أ0.02571543
1 Hemi(HEMI) do PLN
0.1338363
1 Hemi(HEMI) do RON
лв0.1599507
1 Hemi(HEMI) do SEK
kr0.3463785
1 Hemi(HEMI) do BGN
лв0.061659
1 Hemi(HEMI) do HUF
Ft12.1914351
1 Hemi(HEMI) do CZK
0.7678359
1 Hemi(HEMI) do KWD
د.ك0.01113489
1 Hemi(HEMI) do ILS
0.1178775
1 Hemi(HEMI) do BOB
Bs0.250263
1 Hemi(HEMI) do AZN
0.061659
1 Hemi(HEMI) do TJS
SM0.3354975
1 Hemi(HEMI) do GEL
0.0982917
1 Hemi(HEMI) do AOA
Kz33.2142525
1 Hemi(HEMI) do BHD
.د.ب0.01367379
1 Hemi(HEMI) do BMD
$0.03627
1 Hemi(HEMI) do DKK
kr0.2350296
1 Hemi(HEMI) do HNL
L0.9560772
1 Hemi(HEMI) do MUR
1.6691454
1 Hemi(HEMI) do NAD
$0.631098
1 Hemi(HEMI) do NOK
kr0.369954
1 Hemi(HEMI) do NZD
$0.0638352
1 Hemi(HEMI) do PAB
B/.0.03627
1 Hemi(HEMI) do PGK
K0.1541475
1 Hemi(HEMI) do QAR
ر.ق0.1320228
1 Hemi(HEMI) do RSD
дин.3.6937368
1 Hemi(HEMI) do UZS
soʻm431.7856452
1 Hemi(HEMI) do ALL
L3.0481308
1 Hemi(HEMI) do ANG
ƒ0.0649233
1 Hemi(HEMI) do AWG
ƒ0.065286
1 Hemi(HEMI) do BBD
$0.07254
1 Hemi(HEMI) do BAM
KM0.061659
1 Hemi(HEMI) do BIF
Fr106.96023
1 Hemi(HEMI) do BND
$0.047151
1 Hemi(HEMI) do BSD
$0.03627
1 Hemi(HEMI) do JMD
$5.8376565
1 Hemi(HEMI) do KHR
145.6624962
1 Hemi(HEMI) do KMF
Fr15.45102
1 Hemi(HEMI) do LAK
788.4782451
1 Hemi(HEMI) do LKR
රු11.0474793
1 Hemi(HEMI) do MDL
L0.6184035
1 Hemi(HEMI) do MGA
Ar163.378215
1 Hemi(HEMI) do MOP
P0.29016
1 Hemi(HEMI) do MVR
0.558558
1 Hemi(HEMI) do MWK
MK62.9687097
1 Hemi(HEMI) do MZN
MT2.3194665
1 Hemi(HEMI) do NPR
रु5.1481638
1 Hemi(HEMI) do PYG
257.22684
1 Hemi(HEMI) do RWF
Fr52.70031
1 Hemi(HEMI) do SBD
$0.2981394
1 Hemi(HEMI) do SCR
0.4972617
1 Hemi(HEMI) do SRD
$1.3982085
1 Hemi(HEMI) do SVC
$0.3169998
1 Hemi(HEMI) do SZL
L0.6332742
1 Hemi(HEMI) do TMT
m0.126945
1 Hemi(HEMI) do TND
د.ت0.10746801
1 Hemi(HEMI) do TTD
$0.2455479
1 Hemi(HEMI) do UGX
Sh126.79992
1 Hemi(HEMI) do XAF
Fr20.6739
1 Hemi(HEMI) do XCD
$0.097929
1 Hemi(HEMI) do XOF
Fr20.6739
1 Hemi(HEMI) do XPF
Fr3.73581
1 Hemi(HEMI) do BWP
P0.4892823
1 Hemi(HEMI) do BZD
$0.0729027
1 Hemi(HEMI) do CVE
$3.4859097
1 Hemi(HEMI) do DJF
Fr6.41979
1 Hemi(HEMI) do DOP
$2.3278086
1 Hemi(HEMI) do DZD
د.ج4.7502819
1 Hemi(HEMI) do FJD
$0.0826956
1 Hemi(HEMI) do GNF
Fr315.36765
1 Hemi(HEMI) do GTQ
Q0.2778282
1 Hemi(HEMI) do GYD
$7.5862332
1 Hemi(HEMI) do ISK
kr4.60629

Zasoby Hemi

Aby lepiej zrozumieć Hemi, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Biała księga
Oficjalna strona internetowa Hemi
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące Hemi

Jaka jest dziś wartość Hemi (HEMI)?
Aktualna cena HEMI w USD wynosi 0.03627USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena HEMI do USD?
Aktualna cena HEMI w USD wynosi $ 0.03627. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Hemi?
Kapitalizacja rynkowa dla HEMI wynosi $ 35.45M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż HEMI w obiegu?
W obiegu HEMI znajduje się 977.50M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) HEMI?
HEMI osiąga ATH w wysokości 0.19259179461442666 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla HEMI?
HEMI zaliczył cenę ATL w wysokości 0.015350458365510373 USD.
Jaki jest wolumen obrotu HEMI?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla HEMI wynosi $ 259.29K USD.
Czy w tym roku HEMI pójdzie wyżej?
HEMI może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny HEMI, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:44:58 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Hemi (HEMI)

Najświeższe informacje

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

Kalkulator HEMI do USD

Kwota

HEMI
USD
1 HEMI = 0.03626 USD

Handluj HEMI

HEMI/USDC
$0.03627
+5.80%
HEMI/USDT
$0.03625
+5.71%

