Prognoza ceny Hemi (HEMI) (USD)

Sprawdź prognozy cen Hemi na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość HEMI w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Kup HEMI

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę Hemi % Oblicz *Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika. $0.03475 $0.03475 $0.03475 +1.40% USD Rzeczywista Prognozowana Prognoza ceny Hemi na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny Hemi (HEMI) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy Hemi może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.03475. Prognoza ceny Hemi (HEMI) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy Hemi może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0.036487. Prognoza ceny Hemi (HEMI) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena HEMI na 2027 rok wyniesie $ 0.038311 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny Hemi (HEMI) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena HEMI na 2028 rok wyniesie $ 0.040227 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny Hemi (HEMI) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena HEMI w 2029 roku wyniesie $ 0.042238 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny Hemi (HEMI) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena HEMI w 2030 roku wyniesie $ 0.044350 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny Hemi (HEMI) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena Hemi może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.072242. Prognoza ceny Hemi (HEMI) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena Hemi może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.117675. Rok Cena Wzrost 2025 $ 0.03475 0.00%

2026 $ 0.036487 5.00%

2027 $ 0.038311 10.25%

2028 $ 0.040227 15.76%

2029 $ 0.042238 21.55%

2030 $ 0.044350 27.63%

2031 $ 0.046568 34.01%

2032 $ 0.048896 40.71% Rok Cena Wzrost 2033 $ 0.051341 47.75%

2034 $ 0.053908 55.13%

2035 $ 0.056604 62.89%

2036 $ 0.059434 71.03%

2037 $ 0.062406 79.59%

2038 $ 0.065526 88.56%

2039 $ 0.068802 97.99%

2040 $ 0.072242 107.89% Pokaż więcej Krótkoterminowa prognoza ceny Hemi na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni Data Prognoza ceny Wzrost November 6, 2025(Dzisiaj) $ 0.03475 0.00%

November 7, 2025(Jutro) $ 0.034754 0.01%

November 13, 2025(Ten tydzień) $ 0.034783 0.10%

December 6, 2025(30 Dni) $ 0.034892 0.41% Prognoza ceny Hemi (HEMI) na dziś Przewidywana cena dla HEMI w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0.03475 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny Hemi (HEMI) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny HEMI z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0.034754 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa Hemi (HEMI) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla HEMI, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0.034783 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa Hemi (HEMI) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena HEMI wynosi $0.034892 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen Hemi Aktualna cena $ 0.03475$ 0.03475 $ 0.03475 Zmiana ceny (24H) +1.40% Kapitalizacja rynkowa $ 33.97M$ 33.97M $ 33.97M Podaż w obiegu 977.50M 977.50M 977.50M Wolumen (24H) $ 248.57K$ 248.57K $ 248.57K Wolumen (24H) -- Najnowsza cena HEMI to $ 0.03475. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi +1.40%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to $ 248.57K. Ponadto HEMI ma podaż w obiegu wynoszącą 977.50M oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 33.97M. Zobacz na żywo cenę HEMI

Jak kupić Hemi (HEMI) Próbujesz kupić HEMI? Teraz możesz kupować HEMI za pomocą karty kredytowej, przelewu bankowego, P2P i wielu innych metod płatności. Dowiedz się, jak kupić Hemi i rozpocznij już teraz na MEXC! Dowiedz się, jak kupić HEMI teraz

Historyczna cena Hemi Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami Hemi, cena Hemi wynosi 0.03475USD. Podaż w obiegu Hemi (HEMI) wynosi 0.00 HEMI , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $33.97M . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h 0.04% $ 0.001289 $ 0.03798 $ 0.03293

7 D -0.28% $ -0.013580 $ 0.04828 $ 0.03293

30 Dni -0.62% $ -0.057559 $ 0.11378 $ 0.03293 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin Hemi zanotował zmianę ceny o $0.001289 , co stanowi 0.04% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs Hemi osiągnął maksimum na poziomie $0.04828 i minimum na poziomie $0.03293 . Zanotowano zmianę ceny o -0.28% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał HEMI do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana Hemi o -0.62% , co odpowiada około $-0.057559 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny HEMI. Sprawdź pełną historię cen Hemi, aby zobaczyć szczegółowe trendy na MEXC Zobacz pełną historię cen HEMI

Jak działa moduł przewidywania ceny Hemi (HEMI)? Moduł predykcji ceny Hemi to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu HEMI. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania Hemi na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów HEMI, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę Hemi. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość HEMI. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę HEMI, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał Hemi.

Dlaczego prognoaza ceny HEMI jest ważna?

Prognozy cen HEMI są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ): Czy warto teraz inwestować w HEMI? Według Twoich prognoz HEMI osiągnie -- dnia undefined , co czyni go tokenem wartym uwagi. Jaka jest prognoza ceny HEMI na przyszły miesiąc? Według narzędzia do prognozowania ceny Hemi (HEMI), przewidywana cena HEMI osiągnie -- w dniu undefined . Ile będzie kosztować 1 HEMI w 2026 roku? Cena 1 Hemi (HEMI) wynosi dziś $0.03475 . Według powyższego modułu prognoz HEMI wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2026 roku. Jaka jest prognozowana cena HEMI w 2027 roku? Hemi (HEMI) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 HEMI do 2027 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa HEMI w 2028 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Hemi (HEMI) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa HEMI w 2029 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Hemi (HEMI) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku. Ile będzie kosztować 1 HEMI w 2030 roku? Cena 1 Hemi (HEMI) wynosi dziś $0.03475 . Według powyższego modułu prognoz HEMI wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2030 roku. Jaka jest prognoza ceny HEMI na 2040 rok? Hemi (HEMI) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 HEMI do 2040 roku. Zarejestruj się teraz