Aktualna cena Game X to 0.001246 USD. Śledź aktualizacje cen GXT do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe GXT łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o GXT

Informacje o cenie GXT

Czym jest GXT

Oficjalna strona internetowa GXT

Tokenomika GXT

Prognoza cen GXT

Historia GXT

Przewodnik zakupowy GXT

Przelicznik GXT-fiat

GXT na spot

Cena Game X(GXT)

Aktualna cena 1 GXT do USD:

$0.001246
-0.43%1D
USD
Game X (GXT) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:44:30 (UTC+8)

Informacje o cenie Game X (GXT) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.0011993
Minimum 24h
$ 0.0012612
Maksimum 24h

$ 0.0011993
$ 0.0012612
--
--
-0.13%

-0.43%

-6.63%

-6.63%

Aktualna cena Game X (GXT) wynosi $ 0.001246. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs GXT wahał się między $ 0.0011993 a $ 0.0012612, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs GXT w historii to --, a najniższy to --.

Pod względem krótkoterminowych wyniki GXT zmieniły się o -0.13% w ciągu ostatniej godziny, o -0.43% w ciągu 24 godzin i o -6.63% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Game X (GXT)

--
$ 231.41K
$ 231.41K$ 231.41K

$ 261.66M
$ 261.66M$ 261.66M

--
210,000,000,000
210,000,000,000 210,000,000,000

SOL

Obecna kapitalizacja rynkowa Game X wynosi --, przy $ 231.41K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż GXT w obiegu wynosi --, przy całkowitej podaży 210000000000. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 261.66M.

Historia ceny Game X (GXT) – USD

Śledź zmiany ceny Game X dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -0.000005381-0.43%
30 Dni$ -0.0007767-38.40%
60 dni$ -0.0002108-14.48%
90 dni$ +0.001056+555.78%
Dzisiejsza zmiana ceny Game X

DziśGXT odnotował zmianę $ -0.000005381 (-0.43%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny Game X

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0.0007767 (-38.40%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny Game X

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę GXT o $ -0.0002108(-14.48%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny Game X

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ +0.001056 (+555.78%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe Game X (GXT)?

Sprawdź teraz stronę historii cen Game X.

Co to jest Game X (GXT)

GameX's proprietary token used within its Web3 gaming ecosystem.

Game X jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w Game X. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu GXT, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące Game X na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno Game X będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny Game X (w USD)

Jaka będzie wartość Game X (GXT) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Game X (GXT) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Game X.

Sprawdź teraz prognozę ceny Game X!

Tokenomika Game X (GXT)

Zrozumienie tokenomiki Game X (GXT) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena GXTjuż teraz!

Jak kupić Game X (GXT)

Szukasz jak kupić Game X? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić Game X na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

GXT na lokalne waluty

1 Game X(GXT) do VND
32.78849
1 Game X(GXT) do AUD
A$0.00190638
1 Game X(GXT) do GBP
0.00094696
1 Game X(GXT) do EUR
0.00107156
1 Game X(GXT) do USD
$0.001246
1 Game X(GXT) do MYR
RM0.00520828
1 Game X(GXT) do TRY
0.05246906
1 Game X(GXT) do JPY
¥0.190638
1 Game X(GXT) do ARS
ARS$1.80840702
1 Game X(GXT) do RUB
0.1013621
1 Game X(GXT) do INR
0.11042052
1 Game X(GXT) do IDR
Rp20.76665836
1 Game X(GXT) do PHP
0.0732025
1 Game X(GXT) do EGP
￡E.0.05907286
1 Game X(GXT) do BRL
R$0.00667856
1 Game X(GXT) do CAD
C$0.00175686
1 Game X(GXT) do BDT
0.15183756
1 Game X(GXT) do NGN
1.797978
1 Game X(GXT) do COP
$4.7923029
1 Game X(GXT) do ZAR
R.0.02170532
1 Game X(GXT) do UAH
0.05240676
1 Game X(GXT) do TZS
T.Sh.3.061422
1 Game X(GXT) do VES
Bs0.277858
1 Game X(GXT) do CLP
$1.176224
1 Game X(GXT) do PKR
Rs0.35216944
1 Game X(GXT) do KZT
0.65441166
1 Game X(GXT) do THB
฿0.04044516
1 Game X(GXT) do TWD
NT$0.03851386
1 Game X(GXT) do AED
د.إ0.00457282
1 Game X(GXT) do CHF
Fr0.0009968
1 Game X(GXT) do HKD
HK$0.00968142
1 Game X(GXT) do AMD
֏0.4766573
1 Game X(GXT) do MAD
.د.م0.01160026
1 Game X(GXT) do MXN
$0.0231756
1 Game X(GXT) do SAR
ريال0.0046725
1 Game X(GXT) do ETB
Br0.19103672
1 Game X(GXT) do KES
KSh0.16103304
1 Game X(GXT) do JOD
د.أ0.000883414
1 Game X(GXT) do PLN
0.00459774
1 Game X(GXT) do RON
лв0.00549486
1 Game X(GXT) do SEK
kr0.0118993
1 Game X(GXT) do BGN
лв0.0021182
1 Game X(GXT) do HUF
Ft0.41881798
1 Game X(GXT) do CZK
0.02637782
1 Game X(GXT) do KWD
د.ك0.000382522
1 Game X(GXT) do ILS
0.0040495
1 Game X(GXT) do BOB
Bs0.0085974
1 Game X(GXT) do AZN
0.0021182
1 Game X(GXT) do TJS
SM0.0115255
1 Game X(GXT) do GEL
0.00337666
1 Game X(GXT) do AOA
Kz1.1410245
1 Game X(GXT) do BHD
.د.ب0.000469742
1 Game X(GXT) do BMD
$0.001246
1 Game X(GXT) do DKK
kr0.00807408
1 Game X(GXT) do HNL
L0.03284456
1 Game X(GXT) do MUR
0.05734092
1 Game X(GXT) do NAD
$0.0216804
1 Game X(GXT) do NOK
kr0.0127092
1 Game X(GXT) do NZD
$0.00219296
1 Game X(GXT) do PAB
B/.0.001246
1 Game X(GXT) do PGK
K0.0052955
1 Game X(GXT) do QAR
ر.ق0.00453544
1 Game X(GXT) do RSD
дин.0.12689264
1 Game X(GXT) do UZS
soʻm14.83333096
1 Game X(GXT) do ALL
L0.10471384
1 Game X(GXT) do ANG
ƒ0.00223034
1 Game X(GXT) do AWG
ƒ0.0022428
1 Game X(GXT) do BBD
$0.002492
1 Game X(GXT) do BAM
KM0.0021182
1 Game X(GXT) do BIF
Fr3.674454
1 Game X(GXT) do BND
$0.0016198
1 Game X(GXT) do BSD
$0.001246
1 Game X(GXT) do JMD
$0.2005437
1 Game X(GXT) do KHR
5.00401076
1 Game X(GXT) do KMF
Fr0.530796
1 Game X(GXT) do LAK
27.08695598
1 Game X(GXT) do LKR
රු0.37951914
1 Game X(GXT) do MDL
L0.0212443
1 Game X(GXT) do MGA
Ar5.612607
1 Game X(GXT) do MOP
P0.009968
1 Game X(GXT) do MVR
0.0191884
1 Game X(GXT) do MWK
MK2.16319306
1 Game X(GXT) do MZN
MT0.0796817
1 Game X(GXT) do NPR
रु0.17685724
1 Game X(GXT) do PYG
8.836632
1 Game X(GXT) do RWF
Fr1.810438
1 Game X(GXT) do SBD
$0.01024212
1 Game X(GXT) do SCR
0.01708266
1 Game X(GXT) do SRD
$0.0480333
1 Game X(GXT) do SVC
$0.01089004
1 Game X(GXT) do SZL
L0.02175516
1 Game X(GXT) do TMT
m0.004361
1 Game X(GXT) do TND
د.ت0.003691898
1 Game X(GXT) do TTD
$0.00843542
1 Game X(GXT) do UGX
Sh4.356016
1 Game X(GXT) do XAF
Fr0.71022
1 Game X(GXT) do XCD
$0.0033642
1 Game X(GXT) do XOF
Fr0.71022
1 Game X(GXT) do XPF
Fr0.128338
1 Game X(GXT) do BWP
P0.01680854
1 Game X(GXT) do BZD
$0.00250446
1 Game X(GXT) do CVE
$0.11975306
1 Game X(GXT) do DJF
Fr0.220542
1 Game X(GXT) do DOP
$0.07996828
1 Game X(GXT) do DZD
د.ج0.16318862
1 Game X(GXT) do FJD
$0.00284088
1 Game X(GXT) do GNF
Fr10.83397
1 Game X(GXT) do GTQ
Q0.00954436
1 Game X(GXT) do GYD
$0.26061336
1 Game X(GXT) do ISK
kr0.158242

Zasoby Game X

Aby lepiej zrozumieć Game X, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Oficjalna strona internetowa Game X

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące Game X

Jaka jest dziś wartość Game X (GXT)?
Aktualna cena GXT w USD wynosi 0.001246USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena GXT do USD?
Aktualna cena GXT w USD wynosi $ 0.001246. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Game X?
Kapitalizacja rynkowa dla GXT wynosi -- USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż GXT w obiegu?
W obiegu GXT znajduje się -- USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) GXT?
GXT osiąga ATH w wysokości -- USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla GXT?
GXT zaliczył cenę ATL w wysokości -- USD.
Jaki jest wolumen obrotu GXT?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla GXT wynosi $ 231.41K USD.
Czy w tym roku GXT pójdzie wyżej?
GXT może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny GXT, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe Game X (GXT)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Najświeższe informacje

Dlaczego tak wiele osób nadal traci pieniądze w okresie hossy?

October 6, 2025

Wzrost sieci Bitcoin Layer 2: Zrozumienie technologii kształtującej przyszłość Bitcoina w 2025 roku

October 6, 2025

Altcoiny w 2025 roku: Kiedy TOTAL3 osiągnie nowe szczyty, ale Twoje portfolio nie ruszy

October 5, 2025
Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

Kalkulator GXT do USD

Kwota

GXT
GXT
USD
USD

1 GXT = 0.001246 USD

Handluj GXT

GXT/USDT
$0.001246
-0.43%

Dołącz do MEXC już dziś

-- – opłata maker spot, -- – opłata taker spot
-- – Opłata maker futures, -- – Opłata taker futures

