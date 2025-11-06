Prognoza ceny Game X (GXT) (USD)

Sprawdź prognozy cen Game X na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość GXT w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę Game X % Oblicz *Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika. $0.0012428 $0.0012428 $0.0012428 -0.68% USD Rzeczywista Prognozowana Prognoza ceny Game X na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny Game X (GXT) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy Game X może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.001242. Prognoza ceny Game X (GXT) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy Game X może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0.001304. Prognoza ceny Game X (GXT) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena GXT na 2027 rok wyniesie $ 0.001370 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny Game X (GXT) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena GXT na 2028 rok wyniesie $ 0.001438 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny Game X (GXT) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena GXT w 2029 roku wyniesie $ 0.001510 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny Game X (GXT) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena GXT w 2030 roku wyniesie $ 0.001586 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny Game X (GXT) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena Game X może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.002583. Prognoza ceny Game X (GXT) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena Game X może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.004208. Rok Cena Wzrost 2025 $ 0.001242 0.00%

November 7, 2025(Jutro) $ 0.001242 0.01%

November 13, 2025(Ten tydzień) $ 0.001243 0.10%

December 6, 2025(30 Dni) $ 0.001247 0.41% Prognoza ceny Game X (GXT) na dziś Przewidywana cena dla GXT w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0.001242 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny Game X (GXT) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny GXT z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0.001242 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa Game X (GXT) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla GXT, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0.001243 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa Game X (GXT) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena GXT wynosi $0.001247 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen Game X Aktualna cena $ 0.0012428$ 0.0012428 $ 0.0012428 Zmiana ceny (24H) -0.67% Kapitalizacja rynkowa ---- -- Podaż w obiegu ---- -- Wolumen (24H) $ 187.91K$ 187.91K $ 187.91K Wolumen (24H) -- Najnowsza cena GXT to $ 0.0012428. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi -0.68%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to $ 187.91K. Ponadto GXT ma podaż w obiegu wynoszącą -- oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą --. Zobacz na żywo cenę GXT

Jak kupić Game X (GXT) Próbujesz kupić GXT? Teraz możesz kupować GXT za pomocą karty kredytowej, przelewu bankowego, P2P i wielu innych metod płatności. Dowiedz się, jak kupić Game X i rozpocznij już teraz na MEXC! Dowiedz się, jak kupić GXT teraz

Historyczna cena Game X Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami Game X, cena Game X wynosi 0.001242USD. Podaż w obiegu Game X (GXT) wynosi 0.00 GXT , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $-- . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h 0.02% $ 0.000019 $ 0.001261 $ 0.001222

7 D -0.06% $ -0.000086 $ 0.001342 $ 0.001195

30 Dni -0.37% $ -0.000760 $ 0.002585 $ 0.001195 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin Game X zanotował zmianę ceny o $0.000019 , co stanowi 0.02% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs Game X osiągnął maksimum na poziomie $0.001342 i minimum na poziomie $0.001195 . Zanotowano zmianę ceny o -0.06% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał GXT do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana Game X o -0.37% , co odpowiada około $-0.000760 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny GXT. Sprawdź pełną historię cen Game X, aby zobaczyć szczegółowe trendy na MEXC Zobacz pełną historię cen GXT

Jak działa moduł przewidywania ceny Game X (GXT)? Moduł predykcji ceny Game X to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu GXT. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania Game X na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów GXT, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę Game X. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość GXT. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę GXT, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał Game X.

Dlaczego prognoaza ceny GXT jest ważna?

Prognozy cen GXT są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

