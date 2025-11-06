GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena Alphabet xStock to 283.13 USD. Śledź aktualizacje cen GOOGLX do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe GOOGLX łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena Alphabet xStock to 283.13 USD. Śledź aktualizacje cen GOOGLX do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe GOOGLX łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o GOOGLX

Informacje o cenie GOOGLX

Czym jest GOOGLX

Oficjalna strona internetowa GOOGLX

Tokenomika GOOGLX

Prognoza cen GOOGLX

Historia GOOGLX

Przewodnik zakupowy GOOGLX

Przelicznik GOOGLX-fiat

GOOGLX na spot

Pre-market

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo Alphabet xStock

Cena Alphabet xStock(GOOGLX)

Aktualna cena 1 GOOGLX do USD:

$284.42
$284.42$284.42
+0.40%1D
USD
Alphabet xStock (GOOGLX) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:43:17 (UTC+8)

Informacje o cenie Alphabet xStock (GOOGLX) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 273.01
$ 273.01$ 273.01
Minimum 24h
$ 284.5
$ 284.5$ 284.5
Maksimum 24h

$ 273.01
$ 273.01$ 273.01

$ 284.5
$ 284.5$ 284.5

$ 298.97509376416326
$ 298.97509376416326$ 298.97509376416326

$ 169.44795144400413
$ 169.44795144400413$ 169.44795144400413

-0.42%

+0.40%

-3.50%

-3.50%

Aktualna cena Alphabet xStock (GOOGLX) wynosi $ 283.13. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs GOOGLX wahał się między $ 273.01 a $ 284.5, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs GOOGLX w historii to $ 298.97509376416326, a najniższy to $ 169.44795144400413.

Pod względem krótkoterminowych wyniki GOOGLX zmieniły się o -0.42% w ciągu ostatniej godziny, o +0.40% w ciągu 24 godzin i o -3.50% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Alphabet xStock (GOOGLX)

No.1271

$ 6.40M
$ 6.40M$ 6.40M

$ 54.85K
$ 54.85K$ 54.85K

$ 14.18M
$ 14.18M$ 14.18M

22.60K
22.60K 22.60K

--
----

50,099.1939666
50,099.1939666 50,099.1939666

SOL

Obecna kapitalizacja rynkowa Alphabet xStock wynosi $ 6.40M, przy $ 54.85K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż GOOGLX w obiegu wynosi 22.60K, przy całkowitej podaży 50099.1939666. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 14.18M.

Historia ceny Alphabet xStock (GOOGLX) – USD

Śledź zmiany ceny Alphabet xStock dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +1.1331+0.40%
30 Dni$ +33.93+13.61%
60 dni$ +48.26+20.54%
90 dni$ +85.93+43.57%
Dzisiejsza zmiana ceny Alphabet xStock

DziśGOOGLX odnotował zmianę $ +1.1331 (+0.40%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny Alphabet xStock

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ +33.93 (+13.61%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny Alphabet xStock

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę GOOGLX o $ +48.26(+20.54%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny Alphabet xStock

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ +85.93 (+43.57%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe Alphabet xStock (GOOGLX)?

Sprawdź teraz stronę historii cen Alphabet xStock.

Co to jest Alphabet xStock (GOOGLX)

Alphabet xStock (GOOGLx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. GOOGLx tracks the price of Alphabet Inc. Class A (the underlying). GOOGLx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Alphabet Inc. Class A, whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

Alphabet xStock jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w Alphabet xStock. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu GOOGLX, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące Alphabet xStock na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno Alphabet xStock będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny Alphabet xStock (w USD)

Jaka będzie wartość Alphabet xStock (GOOGLX) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Alphabet xStock (GOOGLX) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Alphabet xStock.

Sprawdź teraz prognozę ceny Alphabet xStock!

Tokenomika Alphabet xStock (GOOGLX)

Zrozumienie tokenomiki Alphabet xStock (GOOGLX) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena GOOGLXjuż teraz!

Jak kupić Alphabet xStock (GOOGLX)

Szukasz jak kupić Alphabet xStock? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić Alphabet xStock na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

GOOGLX na lokalne waluty

1 Alphabet xStock(GOOGLX) do VND
7,450,565.95
1 Alphabet xStock(GOOGLX) do AUD
A$433.1889
1 Alphabet xStock(GOOGLX) do GBP
215.1788
1 Alphabet xStock(GOOGLX) do EUR
243.4918
1 Alphabet xStock(GOOGLX) do USD
$283.13
1 Alphabet xStock(GOOGLX) do MYR
RM1,183.4834
1 Alphabet xStock(GOOGLX) do TRY
11,922.6043
1 Alphabet xStock(GOOGLX) do JPY
¥43,318.89
1 Alphabet xStock(GOOGLX) do ARS
ARS$410,926.3881
1 Alphabet xStock(GOOGLX) do RUB
23,032.6255
1 Alphabet xStock(GOOGLX) do INR
25,090.9806
1 Alphabet xStock(GOOGLX) do IDR
Rp4,718,831.4458
1 Alphabet xStock(GOOGLX) do PHP
16,633.8875
1 Alphabet xStock(GOOGLX) do EGP
￡E.13,423.1933
1 Alphabet xStock(GOOGLX) do BRL
R$1,517.5768
1 Alphabet xStock(GOOGLX) do CAD
C$399.2133
1 Alphabet xStock(GOOGLX) do BDT
34,502.2218
1 Alphabet xStock(GOOGLX) do NGN
408,556.59
1 Alphabet xStock(GOOGLX) do COP
$1,088,960.4495
1 Alphabet xStock(GOOGLX) do ZAR
R.4,932.1246
1 Alphabet xStock(GOOGLX) do UAH
11,908.4478
1 Alphabet xStock(GOOGLX) do TZS
T.Sh.695,650.41
1 Alphabet xStock(GOOGLX) do VES
Bs63,137.99
1 Alphabet xStock(GOOGLX) do CLP
$267,274.72
1 Alphabet xStock(GOOGLX) do PKR
Rs80,023.8632
1 Alphabet xStock(GOOGLX) do KZT
148,702.7073
1 Alphabet xStock(GOOGLX) do THB
฿9,190.3998
1 Alphabet xStock(GOOGLX) do TWD
NT$8,751.5483
1 Alphabet xStock(GOOGLX) do AED
د.إ1,039.0871
1 Alphabet xStock(GOOGLX) do CHF
Fr226.504
1 Alphabet xStock(GOOGLX) do HKD
HK$2,199.9201
1 Alphabet xStock(GOOGLX) do AMD
֏108,311.3815
1 Alphabet xStock(GOOGLX) do MAD
.د.م2,635.9403
1 Alphabet xStock(GOOGLX) do MXN
$5,266.218
1 Alphabet xStock(GOOGLX) do SAR
ريال1,061.7375
1 Alphabet xStock(GOOGLX) do ETB
Br43,409.4916
1 Alphabet xStock(GOOGLX) do KES
KSh36,591.7212
1 Alphabet xStock(GOOGLX) do JOD
د.أ200.73917
1 Alphabet xStock(GOOGLX) do PLN
1,044.7497
1 Alphabet xStock(GOOGLX) do RON
лв1,248.6033
1 Alphabet xStock(GOOGLX) do SEK
kr2,703.8915
1 Alphabet xStock(GOOGLX) do BGN
лв481.321
1 Alphabet xStock(GOOGLX) do HUF
Ft95,168.4869
1 Alphabet xStock(GOOGLX) do CZK
5,993.8621
1 Alphabet xStock(GOOGLX) do KWD
د.ك86.92091
1 Alphabet xStock(GOOGLX) do ILS
920.1725
1 Alphabet xStock(GOOGLX) do BOB
Bs1,953.597
1 Alphabet xStock(GOOGLX) do AZN
481.321
1 Alphabet xStock(GOOGLX) do TJS
SM2,618.9525
1 Alphabet xStock(GOOGLX) do GEL
767.2823
1 Alphabet xStock(GOOGLX) do AOA
Kz259,276.2975
1 Alphabet xStock(GOOGLX) do BHD
.د.ب106.74001
1 Alphabet xStock(GOOGLX) do BMD
$283.13
1 Alphabet xStock(GOOGLX) do DKK
kr1,834.6824
1 Alphabet xStock(GOOGLX) do HNL
L7,463.3068
1 Alphabet xStock(GOOGLX) do MUR
13,029.6426
1 Alphabet xStock(GOOGLX) do NAD
$4,926.462
1 Alphabet xStock(GOOGLX) do NOK
kr2,887.926
1 Alphabet xStock(GOOGLX) do NZD
$498.3088
1 Alphabet xStock(GOOGLX) do PAB
B/.283.13
1 Alphabet xStock(GOOGLX) do PGK
K1,203.3025
1 Alphabet xStock(GOOGLX) do QAR
ر.ق1,030.5932
1 Alphabet xStock(GOOGLX) do RSD
дин.28,833.9592
1 Alphabet xStock(GOOGLX) do UZS
soʻm3,370,594.6988
1 Alphabet xStock(GOOGLX) do ALL
L23,794.2452
1 Alphabet xStock(GOOGLX) do ANG
ƒ506.8027
1 Alphabet xStock(GOOGLX) do AWG
ƒ509.634
1 Alphabet xStock(GOOGLX) do BBD
$566.26
1 Alphabet xStock(GOOGLX) do BAM
KM481.321
1 Alphabet xStock(GOOGLX) do BIF
Fr834,950.37
1 Alphabet xStock(GOOGLX) do BND
$368.069
1 Alphabet xStock(GOOGLX) do BSD
$283.13
1 Alphabet xStock(GOOGLX) do JMD
$45,569.7735
1 Alphabet xStock(GOOGLX) do KHR
1,137,067.0678
1 Alphabet xStock(GOOGLX) do KMF
Fr120,613.38
1 Alphabet xStock(GOOGLX) do LAK
6,154,999.8769
1 Alphabet xStock(GOOGLX) do LKR
රු86,238.5667
1 Alphabet xStock(GOOGLX) do MDL
L4,827.3665
1 Alphabet xStock(GOOGLX) do MGA
Ar1,275,359.085
1 Alphabet xStock(GOOGLX) do MOP
P2,265.04
1 Alphabet xStock(GOOGLX) do MVR
4,360.202
1 Alphabet xStock(GOOGLX) do MWK
MK491,544.8243
1 Alphabet xStock(GOOGLX) do MZN
MT18,106.1635
1 Alphabet xStock(GOOGLX) do NPR
रु40,187.4722
1 Alphabet xStock(GOOGLX) do PYG
2,007,957.96
1 Alphabet xStock(GOOGLX) do RWF
Fr411,387.89
1 Alphabet xStock(GOOGLX) do SBD
$2,327.3286
1 Alphabet xStock(GOOGLX) do SCR
3,881.7123
1 Alphabet xStock(GOOGLX) do SRD
$10,914.6615
1 Alphabet xStock(GOOGLX) do SVC
$2,474.5562
1 Alphabet xStock(GOOGLX) do SZL
L4,943.4498
1 Alphabet xStock(GOOGLX) do TMT
m990.955
1 Alphabet xStock(GOOGLX) do TND
د.ت838.91419
1 Alphabet xStock(GOOGLX) do TTD
$1,916.7901
1 Alphabet xStock(GOOGLX) do UGX
Sh989,822.48
1 Alphabet xStock(GOOGLX) do XAF
Fr161,384.1
1 Alphabet xStock(GOOGLX) do XCD
$764.451
1 Alphabet xStock(GOOGLX) do XOF
Fr161,384.1
1 Alphabet xStock(GOOGLX) do XPF
Fr29,162.39
1 Alphabet xStock(GOOGLX) do BWP
P3,819.4237
1 Alphabet xStock(GOOGLX) do BZD
$569.0913
1 Alphabet xStock(GOOGLX) do CVE
$27,211.6243
1 Alphabet xStock(GOOGLX) do DJF
Fr50,114.01
1 Alphabet xStock(GOOGLX) do DOP
$18,171.2834
1 Alphabet xStock(GOOGLX) do DZD
د.ج37,081.5361
1 Alphabet xStock(GOOGLX) do FJD
$645.5364
1 Alphabet xStock(GOOGLX) do GNF
Fr2,461,815.35
1 Alphabet xStock(GOOGLX) do GTQ
Q2,168.7758
1 Alphabet xStock(GOOGLX) do GYD
$59,219.4708
1 Alphabet xStock(GOOGLX) do ISK
kr35,957.51

Zasoby Alphabet xStock

Aby lepiej zrozumieć Alphabet xStock, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Oficjalna strona internetowa Alphabet xStock
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące Alphabet xStock

Jaka jest dziś wartość Alphabet xStock (GOOGLX)?
Aktualna cena GOOGLX w USD wynosi 283.13USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena GOOGLX do USD?
Aktualna cena GOOGLX w USD wynosi $ 283.13. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Alphabet xStock?
Kapitalizacja rynkowa dla GOOGLX wynosi $ 6.40M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż GOOGLX w obiegu?
W obiegu GOOGLX znajduje się 22.60K USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) GOOGLX?
GOOGLX osiąga ATH w wysokości 298.97509376416326 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla GOOGLX?
GOOGLX zaliczył cenę ATL w wysokości 169.44795144400413 USD.
Jaki jest wolumen obrotu GOOGLX?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla GOOGLX wynosi $ 54.85K USD.
Czy w tym roku GOOGLX pójdzie wyżej?
GOOGLX może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny GOOGLX, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:43:17 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Alphabet xStock (GOOGLX)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Najświeższe informacje

Dlaczego tak wiele osób nadal traci pieniądze w okresie hossy?

October 6, 2025

Wzrost sieci Bitcoin Layer 2: Zrozumienie technologii kształtującej przyszłość Bitcoina w 2025 roku

October 6, 2025

Altcoiny w 2025 roku: Kiedy TOTAL3 osiągnie nowe szczyty, ale Twoje portfolio nie ruszy

October 5, 2025
Zobacz więcej

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

Kalkulator GOOGLX do USD

Kwota

GOOGLX
GOOGLX
USD
USD

1 GOOGLX = 283.13 USD

Handluj GOOGLX

GOOGLX/USDT
$284.42
$284.42$284.42
+0.41%

Dołącz do MEXC już dziś

-- – opłata maker spot, -- – opłata taker spot
-- – Opłata maker futures, -- – Opłata taker futures

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,278.78
$103,278.78$103,278.78

-0.43%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,395.61
$3,395.61$3,395.61

-0.08%

Logo Solana

Solana

SOL

$160.76
$160.76$160.76

+0.14%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$0.9999
$0.9999$0.9999

-0.01%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,477.41
$1,477.41$1,477.41

+0.09%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,278.78
$103,278.78$103,278.78

-0.43%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,395.61
$3,395.61$3,395.61

-0.08%

Logo Solana

Solana

SOL

$160.76
$160.76$160.76

+0.14%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3359
$2.3359$2.3359

+2.61%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0543
$1.0543$1.0543

-2.84%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Sentism

Sentism

SENTIS

$0.03693
$0.03693$0.03693

+47.72%

Logo MemeMarket

MemeMarket

MFUN

$0.00433
$0.00433$0.00433

-42.26%

Logo Backstage

Backstage

BKS

$0.00664
$0.00664$0.00664

+2.15%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000011172
$0.000011172$0.000011172

+491.73%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000667
$0.0000000667$0.0000000667

+341.72%

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.1996
$0.1996$0.1996

+299.20%

Logo SOON

SOON

SOON

$1.4314
$1.4314$1.4314

+76.45%

Logo PlayMindProtocol

PlayMindProtocol

PMIND

$0.01849
$0.01849$0.01849

+47.92%