Prognoza ceny Alphabet xStock (GOOGLX) (USD)

Sprawdź prognozy cen Alphabet xStock na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość GOOGLX w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Kup GOOGLX

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę Alphabet xStock % Oblicz *Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika. $284.26 $284.26 $284.26 +0.35% USD Rzeczywista Prognozowana Prognoza ceny Alphabet xStock na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny Alphabet xStock (GOOGLX) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy Alphabet xStock może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 284.26. Prognoza ceny Alphabet xStock (GOOGLX) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy Alphabet xStock może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 298.473. Prognoza ceny Alphabet xStock (GOOGLX) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena GOOGLX na 2027 rok wyniesie $ 313.3966 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny Alphabet xStock (GOOGLX) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena GOOGLX na 2028 rok wyniesie $ 329.0664 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny Alphabet xStock (GOOGLX) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena GOOGLX w 2029 roku wyniesie $ 345.5198 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny Alphabet xStock (GOOGLX) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena GOOGLX w 2030 roku wyniesie $ 362.7957 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny Alphabet xStock (GOOGLX) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena Alphabet xStock może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 590.9561. Prognoza ceny Alphabet xStock (GOOGLX) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena Alphabet xStock może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 962.6052. Rok Cena Wzrost 2025 $ 284.26 0.00%

2026 $ 298.473 5.00%

2027 $ 313.3966 10.25%

2028 $ 329.0664 15.76%

2029 $ 345.5198 21.55%

2030 $ 362.7957 27.63%

2031 $ 380.9355 34.01%

2032 $ 399.9823 40.71% Rok Cena Wzrost 2033 $ 419.9814 47.75%

2034 $ 440.9805 55.13%

2035 $ 463.0295 62.89%

2036 $ 486.1810 71.03%

2037 $ 510.4901 79.59%

2038 $ 536.0146 88.56%

2039 $ 562.8153 97.99%

2040 $ 590.9561 107.89% Pokaż więcej Krótkoterminowa prognoza ceny Alphabet xStock na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni Data Prognoza ceny Wzrost November 6, 2025(Dzisiaj) $ 284.26 0.00%

November 7, 2025(Jutro) $ 284.2989 0.01%

November 13, 2025(Ten tydzień) $ 284.5325 0.10%

December 6, 2025(30 Dni) $ 285.4281 0.41% Prognoza ceny Alphabet xStock (GOOGLX) na dziś Przewidywana cena dla GOOGLX w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $284.26 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny Alphabet xStock (GOOGLX) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny GOOGLX z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $284.2989 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa Alphabet xStock (GOOGLX) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla GOOGLX, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $284.5325 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa Alphabet xStock (GOOGLX) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena GOOGLX wynosi $285.4281 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen Alphabet xStock Aktualna cena $ 284.26$ 284.26 $ 284.26 Zmiana ceny (24H) +0.35% Kapitalizacja rynkowa $ 6.42M$ 6.42M $ 6.42M Podaż w obiegu 22.60K 22.60K 22.60K Wolumen (24H) $ 58.71K$ 58.71K $ 58.71K Wolumen (24H) -- Najnowsza cena GOOGLX to $ 284.26. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi +0.35%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to $ 58.71K. Ponadto GOOGLX ma podaż w obiegu wynoszącą 22.60K oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 6.42M. Zobacz na żywo cenę GOOGLX

Jak kupić Alphabet xStock (GOOGLX) Próbujesz kupić GOOGLX? Teraz możesz kupować GOOGLX za pomocą karty kredytowej, przelewu bankowego, P2P i wielu innych metod płatności. Dowiedz się, jak kupić Alphabet xStock i rozpocznij już teraz na MEXC! Dowiedz się, jak kupić GOOGLX teraz

Historyczna cena Alphabet xStock Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami Alphabet xStock, cena Alphabet xStock wynosi 283.86USD. Podaż w obiegu Alphabet xStock (GOOGLX) wynosi 0.00 GOOGLX , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $6.42M . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h 0.03% $ 9.1700 $ 284.5 $ 274.35

7 D -0.03% $ -9.8999 $ 297.29 $ 273.01

30 Dni 0.14% $ 34.7600 $ 297.29 $ 224.84 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin Alphabet xStock zanotował zmianę ceny o $9.1700 , co stanowi 0.03% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs Alphabet xStock osiągnął maksimum na poziomie $297.29 i minimum na poziomie $273.01 . Zanotowano zmianę ceny o -0.03% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał GOOGLX do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana Alphabet xStock o 0.14% , co odpowiada około $34.7600 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny GOOGLX. Sprawdź pełną historię cen Alphabet xStock, aby zobaczyć szczegółowe trendy na MEXC Zobacz pełną historię cen GOOGLX

Jak działa moduł przewidywania ceny Alphabet xStock (GOOGLX)? Moduł predykcji ceny Alphabet xStock to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu GOOGLX. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania Alphabet xStock na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów GOOGLX, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę Alphabet xStock. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość GOOGLX. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę GOOGLX, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał Alphabet xStock.

Dlaczego prognoaza ceny GOOGLX jest ważna?

Prognozy cen GOOGLX są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ): Czy warto teraz inwestować w GOOGLX? Według Twoich prognoz GOOGLX osiągnie -- dnia undefined , co czyni go tokenem wartym uwagi. Jaka jest prognoza ceny GOOGLX na przyszły miesiąc? Według narzędzia do prognozowania ceny Alphabet xStock (GOOGLX), przewidywana cena GOOGLX osiągnie -- w dniu undefined . Ile będzie kosztować 1 GOOGLX w 2026 roku? Cena 1 Alphabet xStock (GOOGLX) wynosi dziś $284.26 . Według powyższego modułu prognoz GOOGLX wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2026 roku. Jaka jest prognozowana cena GOOGLX w 2027 roku? Alphabet xStock (GOOGLX) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 GOOGLX do 2027 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa GOOGLX w 2028 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Alphabet xStock (GOOGLX) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa GOOGLX w 2029 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Alphabet xStock (GOOGLX) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku. Ile będzie kosztować 1 GOOGLX w 2030 roku? Cena 1 Alphabet xStock (GOOGLX) wynosi dziś $284.26 . Według powyższego modułu prognoz GOOGLX wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2030 roku. Jaka jest prognoza ceny GOOGLX na 2040 rok? Alphabet xStock (GOOGLX) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 GOOGLX do 2040 roku. Zarejestruj się teraz