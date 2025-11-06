GiełdaDEX+
Aktualna cena GameStop to 22.3 USD. Śledź aktualizacje cen GMEON do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe GMEON łatwo w MEXC już teraz.

Aktualna cena 1 GMEON do USD:

$22.34
$22.34$22.34
-0.71%1D
GameStop (GMEON) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:42:20 (UTC+8)

Informacje o cenie GameStop (GMEON) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 22.07
$ 22.07$ 22.07
Minimum 24h
$ 22.72
$ 22.72$ 22.72
Maksimum 24h

$ 22.07
$ 22.07$ 22.07

$ 22.72
$ 22.72$ 22.72

$ 28.314705255572687
$ 28.314705255572687$ 28.314705255572687

$ 22.055130590420568
$ 22.055130590420568$ 22.055130590420568

-0.41%

-0.71%

-5.43%

-5.43%

Aktualna cena GameStop (GMEON) wynosi $ 22.3. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs GMEON wahał się między $ 22.07 a $ 22.72, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs GMEON w historii to $ 28.314705255572687, a najniższy to $ 22.055130590420568.

Pod względem krótkoterminowych wyniki GMEON zmieniły się o -0.41% w ciągu ostatniej godziny, o -0.71% w ciągu 24 godzin i o -5.43% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o GameStop (GMEON)

No.2774

$ 237.14K
$ 237.14K$ 237.14K

$ 56.78K
$ 56.78K$ 56.78K

$ 237.14K
$ 237.14K$ 237.14K

10.63K
10.63K 10.63K

10,634.30343695
10,634.30343695 10,634.30343695

ETH

Obecna kapitalizacja rynkowa GameStop wynosi $ 237.14K, przy $ 56.78K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż GMEON w obiegu wynosi 10.63K, przy całkowitej podaży 10634.30343695. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 237.14K.

Historia ceny GameStop (GMEON) – USD

Śledź zmiany ceny GameStop dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -0.1597-0.71%
30 Dni$ -3.17-12.45%
60 dni$ +12.3+123.00%
90 dni$ +12.3+123.00%
Dzisiejsza zmiana ceny GameStop

DziśGMEON odnotował zmianę $ -0.1597 (-0.71%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny GameStop

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -3.17 (-12.45%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny GameStop

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę GMEON o $ +12.3(+123.00%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny GameStop

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ +12.3 (+123.00%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe GameStop (GMEON)?

Sprawdź teraz stronę historii cen GameStop.

Co to jest GameStop (GMEON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

GameStop jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w GameStop. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu GMEON, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące GameStop na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno GameStop będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny GameStop (w USD)

Jaka będzie wartość GameStop (GMEON) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w GameStop (GMEON) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla GameStop.

Sprawdź teraz prognozę ceny GameStop!

Tokenomika GameStop (GMEON)

Zrozumienie tokenomiki GameStop (GMEON) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena GMEONjuż teraz!

Jak kupić GameStop (GMEON)

Szukasz jak kupić GameStop? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić GameStop na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

GMEON na lokalne waluty

1 GameStop(GMEON) do VND
586,824.5
1 GameStop(GMEON) do AUD
A$34.119
1 GameStop(GMEON) do GBP
16.948
1 GameStop(GMEON) do EUR
19.178
1 GameStop(GMEON) do USD
$22.3
1 GameStop(GMEON) do MYR
RM93.214
1 GameStop(GMEON) do TRY
939.053
1 GameStop(GMEON) do JPY
¥3,411.9
1 GameStop(GMEON) do ARS
ARS$32,365.551
1 GameStop(GMEON) do RUB
1,814.105
1 GameStop(GMEON) do INR
1,976.226
1 GameStop(GMEON) do IDR
Rp371,666.518
1 GameStop(GMEON) do PHP
1,310.125
1 GameStop(GMEON) do EGP
￡E.1,057.243
1 GameStop(GMEON) do BRL
R$119.528
1 GameStop(GMEON) do CAD
C$31.443
1 GameStop(GMEON) do BDT
2,717.478
1 GameStop(GMEON) do NGN
32,178.9
1 GameStop(GMEON) do COP
$85,769.145
1 GameStop(GMEON) do ZAR
R.388.466
1 GameStop(GMEON) do UAH
937.938
1 GameStop(GMEON) do TZS
T.Sh.54,791.1
1 GameStop(GMEON) do VES
Bs4,972.9
1 GameStop(GMEON) do CLP
$21,051.2
1 GameStop(GMEON) do PKR
Rs6,302.872
1 GameStop(GMEON) do KZT
11,712.183
1 GameStop(GMEON) do THB
฿723.858
1 GameStop(GMEON) do TWD
NT$689.293
1 GameStop(GMEON) do AED
د.إ81.841
1 GameStop(GMEON) do CHF
Fr17.84
1 GameStop(GMEON) do HKD
HK$173.271
1 GameStop(GMEON) do AMD
֏8,530.865
1 GameStop(GMEON) do MAD
.د.م207.613
1 GameStop(GMEON) do MXN
$414.78
1 GameStop(GMEON) do SAR
ريال83.625
1 GameStop(GMEON) do ETB
Br3,419.036
1 GameStop(GMEON) do KES
KSh2,882.052
1 GameStop(GMEON) do JOD
د.أ15.8107
1 GameStop(GMEON) do PLN
82.287
1 GameStop(GMEON) do RON
лв98.343
1 GameStop(GMEON) do SEK
kr212.965
1 GameStop(GMEON) do BGN
лв37.91
1 GameStop(GMEON) do HUF
Ft7,495.699
1 GameStop(GMEON) do CZK
472.091
1 GameStop(GMEON) do KWD
د.ك6.8461
1 GameStop(GMEON) do ILS
72.475
1 GameStop(GMEON) do BOB
Bs153.87
1 GameStop(GMEON) do AZN
37.91
1 GameStop(GMEON) do TJS
SM206.275
1 GameStop(GMEON) do GEL
60.433
1 GameStop(GMEON) do AOA
Kz20,421.225
1 GameStop(GMEON) do BHD
.د.ب8.4071
1 GameStop(GMEON) do BMD
$22.3
1 GameStop(GMEON) do DKK
kr144.504
1 GameStop(GMEON) do HNL
L587.828
1 GameStop(GMEON) do MUR
1,026.246
1 GameStop(GMEON) do NAD
$388.02
1 GameStop(GMEON) do NOK
kr227.46
1 GameStop(GMEON) do NZD
$39.248
1 GameStop(GMEON) do PAB
B/.22.3
1 GameStop(GMEON) do PGK
K94.775
1 GameStop(GMEON) do QAR
ر.ق81.172
1 GameStop(GMEON) do RSD
дин.2,271.032
1 GameStop(GMEON) do UZS
soʻm265,476.148
1 GameStop(GMEON) do ALL
L1,874.092
1 GameStop(GMEON) do ANG
ƒ39.917
1 GameStop(GMEON) do AWG
ƒ40.14
1 GameStop(GMEON) do BBD
$44.6
1 GameStop(GMEON) do BAM
KM37.91
1 GameStop(GMEON) do BIF
Fr65,762.7
1 GameStop(GMEON) do BND
$28.99
1 GameStop(GMEON) do BSD
$22.3
1 GameStop(GMEON) do JMD
$3,589.185
1 GameStop(GMEON) do KHR
89,558.138
1 GameStop(GMEON) do KMF
Fr9,499.8
1 GameStop(GMEON) do LAK
484,782.599
1 GameStop(GMEON) do LKR
රු6,792.357
1 GameStop(GMEON) do MDL
L380.215
1 GameStop(GMEON) do MGA
Ar100,450.35
1 GameStop(GMEON) do MOP
P178.4
1 GameStop(GMEON) do MVR
343.42
1 GameStop(GMEON) do MWK
MK38,715.253
1 GameStop(GMEON) do MZN
MT1,426.085
1 GameStop(GMEON) do NPR
रु3,165.262
1 GameStop(GMEON) do PYG
158,151.6
1 GameStop(GMEON) do RWF
Fr32,401.9
1 GameStop(GMEON) do SBD
$183.306
1 GameStop(GMEON) do SCR
305.733
1 GameStop(GMEON) do SRD
$859.665
1 GameStop(GMEON) do SVC
$194.902
1 GameStop(GMEON) do SZL
L389.358
1 GameStop(GMEON) do TMT
m78.05
1 GameStop(GMEON) do TND
د.ت66.0749
1 GameStop(GMEON) do TTD
$150.971
1 GameStop(GMEON) do UGX
Sh77,960.8
1 GameStop(GMEON) do XAF
Fr12,711
1 GameStop(GMEON) do XCD
$60.21
1 GameStop(GMEON) do XOF
Fr12,711
1 GameStop(GMEON) do XPF
Fr2,296.9
1 GameStop(GMEON) do BWP
P300.827
1 GameStop(GMEON) do BZD
$44.823
1 GameStop(GMEON) do CVE
$2,143.253
1 GameStop(GMEON) do DJF
Fr3,947.1
1 GameStop(GMEON) do DOP
$1,431.214
1 GameStop(GMEON) do DZD
د.ج2,920.631
1 GameStop(GMEON) do FJD
$50.844
1 GameStop(GMEON) do GNF
Fr193,898.5
1 GameStop(GMEON) do GTQ
Q170.818
1 GameStop(GMEON) do GYD
$4,664.268
1 GameStop(GMEON) do ISK
kr2,832.1

Zasoby GameStop

Aby lepiej zrozumieć GameStop, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Oficjalna strona internetowa GameStop
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące GameStop

Jaka jest dziś wartość GameStop (GMEON)?
Aktualna cena GMEON w USD wynosi 22.3USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena GMEON do USD?
Aktualna cena GMEON w USD wynosi $ 22.3. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa GameStop?
Kapitalizacja rynkowa dla GMEON wynosi $ 237.14K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż GMEON w obiegu?
W obiegu GMEON znajduje się 10.63K USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) GMEON?
GMEON osiąga ATH w wysokości 28.314705255572687 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla GMEON?
GMEON zaliczył cenę ATL w wysokości 22.055130590420568 USD.
Jaki jest wolumen obrotu GMEON?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla GMEON wynosi $ 56.78K USD.
Czy w tym roku GMEON pójdzie wyżej?
GMEON może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny GMEON, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:42:20 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe GameStop (GMEON)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Najświeższe informacje

Dlaczego tak wiele osób nadal traci pieniądze w okresie hossy?

October 6, 2025

Wzrost sieci Bitcoin Layer 2: Zrozumienie technologii kształtującej przyszłość Bitcoina w 2025 roku

October 6, 2025

Altcoiny w 2025 roku: Kiedy TOTAL3 osiągnie nowe szczyty, ale Twoje portfolio nie ruszy

October 5, 2025
Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

