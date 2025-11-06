Prognoza ceny GameStop (GMEON) (USD)

Sprawdź prognozy cen GameStop na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość GMEON w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Kup GMEON

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę GameStop % Oblicz *Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika. $22.43 $22.43 $22.43 -0.31% USD Rzeczywista Prognozowana Prognoza ceny GameStop na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny GameStop (GMEON) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy GameStop może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 22.43. Prognoza ceny GameStop (GMEON) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy GameStop może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 23.5515. Prognoza ceny GameStop (GMEON) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena GMEON na 2027 rok wyniesie $ 24.7290 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny GameStop (GMEON) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena GMEON na 2028 rok wyniesie $ 25.9655 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny GameStop (GMEON) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena GMEON w 2029 roku wyniesie $ 27.2638 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny GameStop (GMEON) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena GMEON w 2030 roku wyniesie $ 28.6269 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny GameStop (GMEON) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena GameStop może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 46.6303. Prognoza ceny GameStop (GMEON) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena GameStop może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 75.9559. Rok Cena Wzrost 2025 $ 22.43 0.00%

2026 $ 23.5515 5.00%

2027 $ 24.7290 10.25%

2028 $ 25.9655 15.76%

2029 $ 27.2638 21.55%

2030 $ 28.6269 27.63%

2031 $ 30.0583 34.01%

2032 $ 31.5612 40.71% Rok Cena Wzrost 2033 $ 33.1393 47.75%

2034 $ 34.7962 55.13%

2035 $ 36.5361 62.89%

2036 $ 38.3629 71.03%

2037 $ 40.2810 79.59%

2038 $ 42.2951 88.56%

2039 $ 44.4098 97.99%

2040 $ 46.6303 107.89% Pokaż więcej Krótkoterminowa prognoza ceny GameStop na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni Data Prognoza ceny Wzrost November 6, 2025(Dzisiaj) $ 22.43 0.00%

November 7, 2025(Jutro) $ 22.4330 0.01%

November 13, 2025(Ten tydzień) $ 22.4515 0.10%

December 6, 2025(30 Dni) $ 22.5221 0.41% Prognoza ceny GameStop (GMEON) na dziś Przewidywana cena dla GMEON w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $22.43 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny GameStop (GMEON) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny GMEON z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $22.4330 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa GameStop (GMEON) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla GMEON, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $22.4515 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa GameStop (GMEON) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena GMEON wynosi $22.5221 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen GameStop Aktualna cena $ 22.43$ 22.43 $ 22.43 Zmiana ceny (24H) -0.31% Kapitalizacja rynkowa $ 238.52K$ 238.52K $ 238.52K Podaż w obiegu 10.63K 10.63K 10.63K Wolumen (24H) $ 57.45K$ 57.45K $ 57.45K Wolumen (24H) -- Najnowsza cena GMEON to $ 22.43. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi -0.31%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to $ 57.45K. Ponadto GMEON ma podaż w obiegu wynoszącą 10.63K oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 238.52K. Zobacz na żywo cenę GMEON

Jak kupić GameStop (GMEON) Próbujesz kupić GMEON? Teraz możesz kupować GMEON za pomocą karty kredytowej, przelewu bankowego, P2P i wielu innych metod płatności. Dowiedz się, jak kupić GameStop i rozpocznij już teraz na MEXC! Dowiedz się, jak kupić GMEON teraz

Historyczna cena GameStop Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami GameStop, cena GameStop wynosi 22.43USD. Podaż w obiegu GameStop (GMEON) wynosi 0.00 GMEON , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $238.52K . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h 0.00% $ 0.090000 $ 22.72 $ 22.15

7 D -0.04% $ -1.1499 $ 23.71 $ 22

30 Dni -0.11% $ -3 $ 25.7 $ 22 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin GameStop zanotował zmianę ceny o $0.090000 , co stanowi 0.00% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs GameStop osiągnął maksimum na poziomie $23.71 i minimum na poziomie $22 . Zanotowano zmianę ceny o -0.04% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał GMEON do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana GameStop o -0.11% , co odpowiada około $-3 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny GMEON. Sprawdź pełną historię cen GameStop, aby zobaczyć szczegółowe trendy na MEXC Zobacz pełną historię cen GMEON

Jak działa moduł przewidywania ceny GameStop (GMEON)? Moduł predykcji ceny GameStop to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu GMEON. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania GameStop na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów GMEON, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę GameStop. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość GMEON. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę GMEON, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał GameStop.

Dlaczego prognoaza ceny GMEON jest ważna?

Prognozy cen GMEON są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ): Czy warto teraz inwestować w GMEON? Według Twoich prognoz GMEON osiągnie -- dnia undefined , co czyni go tokenem wartym uwagi. Jaka jest prognoza ceny GMEON na przyszły miesiąc? Według narzędzia do prognozowania ceny GameStop (GMEON), przewidywana cena GMEON osiągnie -- w dniu undefined . Ile będzie kosztować 1 GMEON w 2026 roku? Cena 1 GameStop (GMEON) wynosi dziś $22.43 . Według powyższego modułu prognoz GMEON wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2026 roku. Jaka jest prognozowana cena GMEON w 2027 roku? GameStop (GMEON) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 GMEON do 2027 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa GMEON w 2028 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, GameStop (GMEON) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa GMEON w 2029 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, GameStop (GMEON) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku. Ile będzie kosztować 1 GMEON w 2030 roku? Cena 1 GameStop (GMEON) wynosi dziś $22.43 . Według powyższego modułu prognoz GMEON wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2030 roku. Jaka jest prognoza ceny GMEON na 2040 rok? GameStop (GMEON) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 GMEON do 2040 roku. Zarejestruj się teraz