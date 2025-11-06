GiełdaDEX+
Aktualna cena Gata to 0.01297 USD. Śledź aktualizacje cen GATA do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe GATA łatwo w MEXC już teraz.

Cena Gata(GATA)

$0.01296
Gata (GATA) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:41:10 (UTC+8)

Informacje o cenie Gata (GATA) (USD)

$ 0.01291
Minimum 24h
Maksimum 24h

Aktualna cena Gata (GATA) wynosi $ 0.01297. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs GATA wahał się między $ 0.01291 a $ 0.01477, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs GATA w historii to $ 0.17518834628959326, a najniższy to $ 0.012986235648784783.

Pod względem krótkoterminowych wyniki GATA zmieniły się o -0.31% w ciągu ostatniej godziny, o -6.22% w ciągu 24 godzin i o -32.73% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Gata (GATA)

No.1989

$ 1.25M
$ 95.24K
$ 12.97M
96.24M
1,000,000,000
1,000,000,000
9.62%

BSC

Obecna kapitalizacja rynkowa Gata wynosi $ 1.25M, przy $ 95.24K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż GATA w obiegu wynosi 96.24M, przy całkowitej podaży 1000000000. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 12.97M.

Historia ceny Gata (GATA) – USD

Śledź zmiany ceny Gata dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -0.0008596-6.22%
30 Dni$ -0.03165-70.94%
60 dni$ -0.01971-60.32%
90 dni$ +0.00297+29.70%
Dzisiejsza zmiana ceny Gata

DziśGATA odnotował zmianę $ -0.0008596 (-6.22%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny Gata

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0.03165 (-70.94%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny Gata

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę GATA o $ -0.01971(-60.32%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny Gata

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ +0.00297 (+29.70%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe Gata (GATA)?

Sprawdź teraz stronę historii cen Gata.

Co to jest Gata (GATA)

Gata accelerates AI advancement through decentralisation. We build a decentralized model to unlock foundational AI resources—data and compute—powering open AI and returning value to the many, not the few.

Gata jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w Gata. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu GATA, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące Gata na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno Gata będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny Gata (w USD)

Jaka będzie wartość Gata (GATA) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Gata (GATA) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Gata.

Sprawdź teraz prognozę ceny Gata!

Tokenomika Gata (GATA)

Zrozumienie tokenomiki Gata (GATA) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena GATAjuż teraz!

Jak kupić Gata (GATA)

Szukasz jak kupić Gata? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić Gata na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

GATA na lokalne waluty

Zasoby Gata

Aby lepiej zrozumieć Gata, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Biała księga
Oficjalna strona internetowa Gata
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące Gata

Jaka jest dziś wartość Gata (GATA)?
Aktualna cena GATA w USD wynosi 0.01297USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena GATA do USD?
Aktualna cena GATA w USD wynosi $ 0.01297. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Gata?
Kapitalizacja rynkowa dla GATA wynosi $ 1.25M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż GATA w obiegu?
W obiegu GATA znajduje się 96.24M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) GATA?
GATA osiąga ATH w wysokości 0.17518834628959326 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla GATA?
GATA zaliczył cenę ATL w wysokości 0.012986235648784783 USD.
Jaki jest wolumen obrotu GATA?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla GATA wynosi $ 95.24K USD.
Czy w tym roku GATA pójdzie wyżej?
GATA może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny GATA, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

