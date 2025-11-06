GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena GraphAI to 0.0764 USD. Śledź aktualizacje cen GAI do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe GAI łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena GraphAI to 0.0764 USD. Śledź aktualizacje cen GAI do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe GAI łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o GAI

Informacje o cenie GAI

Czym jest GAI

Oficjalna strona internetowa GAI

Tokenomika GAI

Prognoza cen GAI

Historia GAI

Przewodnik zakupowy GAI

Przelicznik GAI-fiat

GAI na spot

Pre-market

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo GraphAI

Cena GraphAI(GAI)

Aktualna cena 1 GAI do USD:

$0.0761
$0.0761$0.0761
-0.78%1D
USD
GraphAI (GAI) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:40:40 (UTC+8)

Informacje o cenie GraphAI (GAI) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.0726
$ 0.0726$ 0.0726
Minimum 24h
$ 0.0831
$ 0.0831$ 0.0831
Maksimum 24h

$ 0.0726
$ 0.0726$ 0.0726

$ 0.0831
$ 0.0831$ 0.0831

$ 0.8571500421232581
$ 0.8571500421232581$ 0.8571500421232581

$ 0.000940784235454038
$ 0.000940784235454038$ 0.000940784235454038

+0.65%

-0.77%

-37.54%

-37.54%

Aktualna cena GraphAI (GAI) wynosi $ 0.0764. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs GAI wahał się między $ 0.0726 a $ 0.0831, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs GAI w historii to $ 0.8571500421232581, a najniższy to $ 0.000940784235454038.

Pod względem krótkoterminowych wyniki GAI zmieniły się o +0.65% w ciągu ostatniej godziny, o -0.77% w ciągu 24 godzin i o -37.54% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o GraphAI (GAI)

No.3883

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 341.76K
$ 341.76K$ 341.76K

$ 7.64M
$ 7.64M$ 7.64M

0.00
0.00 0.00

100,000,000
100,000,000 100,000,000

100,000,000
100,000,000 100,000,000

0.00%

BASE

Obecna kapitalizacja rynkowa GraphAI wynosi $ 0.00, przy $ 341.76K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż GAI w obiegu wynosi 0.00, przy całkowitej podaży 100000000. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 7.64M.

Historia ceny GraphAI (GAI) – USD

Śledź zmiany ceny GraphAI dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -0.000598-0.77%
30 Dni$ -0.1656-68.43%
60 dni$ -0.1236-61.80%
90 dni$ -0.1236-61.80%
Dzisiejsza zmiana ceny GraphAI

DziśGAI odnotował zmianę $ -0.000598 (-0.77%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny GraphAI

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0.1656 (-68.43%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny GraphAI

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę GAI o $ -0.1236(-61.80%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny GraphAI

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ -0.1236 (-61.80%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe GraphAI (GAI)?

Sprawdź teraz stronę historii cen GraphAI.

Co to jest GraphAI (GAI)

The first MCP-based, GraphRAG-Powered AI data layer enabling the integration of RWAs into the world of DeFAI. GraphAI introduces a revolutionary approach to blockchain data utilization, enabling developers and users to create powerful AI-driven decentralized applications (dApps).

GraphAI jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w GraphAI. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu GAI, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące GraphAI na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno GraphAI będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny GraphAI (w USD)

Jaka będzie wartość GraphAI (GAI) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w GraphAI (GAI) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla GraphAI.

Sprawdź teraz prognozę ceny GraphAI!

Tokenomika GraphAI (GAI)

Zrozumienie tokenomiki GraphAI (GAI) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena GAIjuż teraz!

Jak kupić GraphAI (GAI)

Szukasz jak kupić GraphAI? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić GraphAI na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

GAI na lokalne waluty

1 GraphAI(GAI) do VND
2,010.466
1 GraphAI(GAI) do AUD
A$0.116892
1 GraphAI(GAI) do GBP
0.058064
1 GraphAI(GAI) do EUR
0.065704
1 GraphAI(GAI) do USD
$0.0764
1 GraphAI(GAI) do MYR
RM0.319352
1 GraphAI(GAI) do TRY
3.217204
1 GraphAI(GAI) do JPY
¥11.6892
1 GraphAI(GAI) do ARS
ARS$110.884668
1 GraphAI(GAI) do RUB
6.21514
1 GraphAI(GAI) do INR
6.770568
1 GraphAI(GAI) do IDR
Rp1,273.332824
1 GraphAI(GAI) do PHP
4.4885
1 GraphAI(GAI) do EGP
￡E.3.622124
1 GraphAI(GAI) do BRL
R$0.409504
1 GraphAI(GAI) do CAD
C$0.107724
1 GraphAI(GAI) do BDT
9.310104
1 GraphAI(GAI) do NGN
110.2452
1 GraphAI(GAI) do COP
$293.84586
1 GraphAI(GAI) do ZAR
R.1.330888
1 GraphAI(GAI) do UAH
3.213384
1 GraphAI(GAI) do TZS
T.Sh.187.7148
1 GraphAI(GAI) do VES
Bs17.0372
1 GraphAI(GAI) do CLP
$72.1216
1 GraphAI(GAI) do PKR
Rs21.593696
1 GraphAI(GAI) do KZT
40.126044
1 GraphAI(GAI) do THB
฿2.479944
1 GraphAI(GAI) do TWD
NT$2.361524
1 GraphAI(GAI) do AED
د.إ0.280388
1 GraphAI(GAI) do CHF
Fr0.06112
1 GraphAI(GAI) do HKD
HK$0.593628
1 GraphAI(GAI) do AMD
֏29.22682
1 GraphAI(GAI) do MAD
.د.م0.711284
1 GraphAI(GAI) do MXN
$1.42104
1 GraphAI(GAI) do SAR
ريال0.2865
1 GraphAI(GAI) do ETB
Br11.713648
1 GraphAI(GAI) do KES
KSh9.873936
1 GraphAI(GAI) do JOD
د.أ0.0541676
1 GraphAI(GAI) do PLN
0.281916
1 GraphAI(GAI) do RON
лв0.336924
1 GraphAI(GAI) do SEK
kr0.72962
1 GraphAI(GAI) do BGN
лв0.12988
1 GraphAI(GAI) do HUF
Ft25.680332
1 GraphAI(GAI) do CZK
1.617388
1 GraphAI(GAI) do KWD
د.ك0.0234548
1 GraphAI(GAI) do ILS
0.2483
1 GraphAI(GAI) do BOB
Bs0.52716
1 GraphAI(GAI) do AZN
0.12988
1 GraphAI(GAI) do TJS
SM0.7067
1 GraphAI(GAI) do GEL
0.207044
1 GraphAI(GAI) do AOA
Kz69.9633
1 GraphAI(GAI) do BHD
.د.ب0.0288028
1 GraphAI(GAI) do BMD
$0.0764
1 GraphAI(GAI) do DKK
kr0.495072
1 GraphAI(GAI) do HNL
L2.013904
1 GraphAI(GAI) do MUR
3.515928
1 GraphAI(GAI) do NAD
$1.32936
1 GraphAI(GAI) do NOK
kr0.77928
1 GraphAI(GAI) do NZD
$0.134464
1 GraphAI(GAI) do PAB
B/.0.0764
1 GraphAI(GAI) do PGK
K0.3247
1 GraphAI(GAI) do QAR
ر.ق0.278096
1 GraphAI(GAI) do RSD
дин.7.780576
1 GraphAI(GAI) do UZS
soʻm909.523664
1 GraphAI(GAI) do ALL
L6.420656
1 GraphAI(GAI) do ANG
ƒ0.136756
1 GraphAI(GAI) do AWG
ƒ0.13752
1 GraphAI(GAI) do BBD
$0.1528
1 GraphAI(GAI) do BAM
KM0.12988
1 GraphAI(GAI) do BIF
Fr225.3036
1 GraphAI(GAI) do BND
$0.09932
1 GraphAI(GAI) do BSD
$0.0764
1 GraphAI(GAI) do JMD
$12.29658
1 GraphAI(GAI) do KHR
306.826984
1 GraphAI(GAI) do KMF
Fr32.5464
1 GraphAI(GAI) do LAK
1,660.869532
1 GraphAI(GAI) do LKR
රු23.270676
1 GraphAI(GAI) do MDL
L1.30262
1 GraphAI(GAI) do MGA
Ar344.1438
1 GraphAI(GAI) do MOP
P0.6112
1 GraphAI(GAI) do MVR
1.17656
1 GraphAI(GAI) do MWK
MK132.638804
1 GraphAI(GAI) do MZN
MT4.88578
1 GraphAI(GAI) do NPR
रु10.844216
1 GraphAI(GAI) do PYG
541.8288
1 GraphAI(GAI) do RWF
Fr111.0092
1 GraphAI(GAI) do SBD
$0.628008
1 GraphAI(GAI) do SCR
1.047444
1 GraphAI(GAI) do SRD
$2.94522
1 GraphAI(GAI) do SVC
$0.667736
1 GraphAI(GAI) do SZL
L1.333944
1 GraphAI(GAI) do TMT
m0.2674
1 GraphAI(GAI) do TND
د.ت0.2263732
1 GraphAI(GAI) do TTD
$0.517228
1 GraphAI(GAI) do UGX
Sh267.0944
1 GraphAI(GAI) do XAF
Fr43.548
1 GraphAI(GAI) do XCD
$0.20628
1 GraphAI(GAI) do XOF
Fr43.548
1 GraphAI(GAI) do XPF
Fr7.8692
1 GraphAI(GAI) do BWP
P1.030636
1 GraphAI(GAI) do BZD
$0.153564
1 GraphAI(GAI) do CVE
$7.342804
1 GraphAI(GAI) do DJF
Fr13.5228
1 GraphAI(GAI) do DOP
$4.903352
1 GraphAI(GAI) do DZD
د.ج10.006108
1 GraphAI(GAI) do FJD
$0.174192
1 GraphAI(GAI) do GNF
Fr664.298
1 GraphAI(GAI) do GTQ
Q0.585224
1 GraphAI(GAI) do GYD
$15.979824
1 GraphAI(GAI) do ISK
kr9.7028

Zasoby GraphAI

Aby lepiej zrozumieć GraphAI, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Oficjalna strona internetowa GraphAI
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące GraphAI

Jaka jest dziś wartość GraphAI (GAI)?
Aktualna cena GAI w USD wynosi 0.0764USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena GAI do USD?
Aktualna cena GAI w USD wynosi $ 0.0764. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa GraphAI?
Kapitalizacja rynkowa dla GAI wynosi $ 0.00 USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż GAI w obiegu?
W obiegu GAI znajduje się 0.00 USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) GAI?
GAI osiąga ATH w wysokości 0.8571500421232581 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla GAI?
GAI zaliczył cenę ATL w wysokości 0.000940784235454038 USD.
Jaki jest wolumen obrotu GAI?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla GAI wynosi $ 341.76K USD.
Czy w tym roku GAI pójdzie wyżej?
GAI może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny GAI, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:40:40 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe GraphAI (GAI)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Najświeższe informacje

Dlaczego tak wiele osób nadal traci pieniądze w okresie hossy?

October 6, 2025

Wzrost sieci Bitcoin Layer 2: Zrozumienie technologii kształtującej przyszłość Bitcoina w 2025 roku

October 6, 2025

Altcoiny w 2025 roku: Kiedy TOTAL3 osiągnie nowe szczyty, ale Twoje portfolio nie ruszy

October 5, 2025
Zobacz więcej

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

Kalkulator GAI do USD

Kwota

GAI
GAI
USD
USD

1 GAI = 0.0764 USD

Handluj GAI

GAI/USDT
$0.0761
$0.0761$0.0761
-0.65%

Dołącz do MEXC już dziś

-- – opłata maker spot, -- – opłata taker spot
-- – Opłata maker futures, -- – Opłata taker futures

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,268.70
$103,268.70$103,268.70

-0.44%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,395.52
$3,395.52$3,395.52

-0.08%

Logo Solana

Solana

SOL

$160.66
$160.66$160.66

+0.08%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

0.00%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,477.41
$1,477.41$1,477.41

+0.09%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,268.70
$103,268.70$103,268.70

-0.44%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,395.52
$3,395.52$3,395.52

-0.08%

Logo Solana

Solana

SOL

$160.66
$160.66$160.66

+0.08%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3344
$2.3344$2.3344

+2.54%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0508
$1.0508$1.0508

-3.16%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Sentism

Sentism

SENTIS

$0.03691
$0.03691$0.03691

+47.64%

Logo MemeMarket

MemeMarket

MFUN

$0.00433
$0.00433$0.00433

-42.26%

Logo Backstage

Backstage

BKS

$0.00664
$0.00664$0.00664

+2.15%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000011645
$0.000011645$0.000011645

+516.79%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000602
$0.0000000602$0.0000000602

+298.67%

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.2057
$0.2057$0.2057

+311.40%

Logo SOON

SOON

SOON

$1.5437
$1.5437$1.5437

+90.29%

Logo PlayMindProtocol

PlayMindProtocol

PMIND

$0.02042
$0.02042$0.02042

+63.36%