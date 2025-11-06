Prognoza ceny GraphAI (GAI) (USD)

Sprawdź prognozy cen GraphAI na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość GAI w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Prognoza ceny GraphAI na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny GraphAI (GAI) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy GraphAI może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.0747. Prognoza ceny GraphAI (GAI) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy GraphAI może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0.078435. Prognoza ceny GraphAI (GAI) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena GAI na 2027 rok wyniesie $ 0.082356 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny GraphAI (GAI) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena GAI na 2028 rok wyniesie $ 0.086474 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny GraphAI (GAI) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena GAI w 2029 roku wyniesie $ 0.090798 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny GraphAI (GAI) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena GAI w 2030 roku wyniesie $ 0.095338 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny GraphAI (GAI) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena GraphAI może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.155295. Prognoza ceny GraphAI (GAI) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena GraphAI może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.252960. Rok Cena Wzrost 2025 $ 0.0747 0.00%

2026 $ 0.078435 5.00%

2027 $ 0.082356 10.25%

2028 $ 0.086474 15.76%

2029 $ 0.090798 21.55%

2030 $ 0.095338 27.63%

2031 $ 0.100105 34.01%

2032 $ 0.105110 40.71% Rok Cena Wzrost 2033 $ 0.110365 47.75%

2034 $ 0.115884 55.13%

2035 $ 0.121678 62.89%

2036 $ 0.127762 71.03%

2037 $ 0.134150 79.59%

2038 $ 0.140857 88.56%

2039 $ 0.147900 97.99%

2040 $ 0.155295 107.89% Pokaż więcej Krótkoterminowa prognoza ceny GraphAI na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni Data Prognoza ceny Wzrost November 6, 2025(Dzisiaj) $ 0.0747 0.00%

November 7, 2025(Jutro) $ 0.074710 0.01%

November 13, 2025(Ten tydzień) $ 0.074771 0.10%

December 6, 2025(30 Dni) $ 0.075006 0.41% Prognoza ceny GraphAI (GAI) na dziś Przewidywana cena dla GAI w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0.0747 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny GraphAI (GAI) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny GAI z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0.074710 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa GraphAI (GAI) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla GAI, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0.074771 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa GraphAI (GAI) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena GAI wynosi $0.075006 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen GraphAI Aktualna cena $ 0.0747$ 0.0747 $ 0.0747 Zmiana ceny (24H) -2.60% Kapitalizacja rynkowa $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Podaż w obiegu 0.00 0.00 0.00 Wolumen (24H) $ 379.89K$ 379.89K $ 379.89K Wolumen (24H) -- Najnowsza cena GAI to $ 0.0747. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi -2.60%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to $ 379.89K. Ponadto GAI ma podaż w obiegu wynoszącą 0.00 oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 0.00. Zobacz na żywo cenę GAI

Jak kupić GraphAI (GAI) Próbujesz kupić GAI? Teraz możesz kupować GAI za pomocą karty kredytowej, przelewu bankowego, P2P i wielu innych metod płatności. Dowiedz się, jak kupić GraphAI i rozpocznij już teraz na MEXC! Dowiedz się, jak kupić GAI teraz

Historyczna cena GraphAI Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami GraphAI, cena GraphAI wynosi 0.0747USD. Podaż w obiegu GraphAI (GAI) wynosi 0.00 GAI , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $0.00 . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h 0.00% $ 0.000299 $ 0.0831 $ 0.0734

7 D -0.39% $ -0.047900 $ 0.1387 $ 0.07

30 Dni -0.69% $ -0.1675 $ 0.2441 $ 0.07 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin GraphAI zanotował zmianę ceny o $0.000299 , co stanowi 0.00% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs GraphAI osiągnął maksimum na poziomie $0.1387 i minimum na poziomie $0.07 . Zanotowano zmianę ceny o -0.39% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał GAI do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana GraphAI o -0.69% , co odpowiada około $-0.1675 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny GAI. Sprawdź pełną historię cen GraphAI, aby zobaczyć szczegółowe trendy na MEXC Zobacz pełną historię cen GAI

Jak działa moduł przewidywania ceny GraphAI (GAI)? Moduł predykcji ceny GraphAI to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu GAI. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania GraphAI na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów GAI, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę GraphAI. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość GAI. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę GAI, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał GraphAI.

Dlaczego prognoaza ceny GAI jest ważna?

Prognozy cen GAI są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

