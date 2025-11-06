GiełdaDEX+
Aktualna cena Flux AI to 0.0000191 USD. Śledź aktualizacje cen FLUXAI do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe FLUXAI łatwo w MEXC już teraz.

Aktualna cena 1 FLUXAI do USD:

Flux AI (FLUXAI) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:38:06 (UTC+8)

Informacje o cenie Flux AI (FLUXAI) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
Maksimum 24h

-10.33%

+0.52%

-89.12%

-89.12%

Aktualna cena Flux AI (FLUXAI) wynosi $ 0.0000191. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs FLUXAI wahał się między $ 0.0000176 a $ 0.000028, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs FLUXAI w historii to --, a najniższy to --.

Pod względem krótkoterminowych wyniki FLUXAI zmieniły się o -10.33% w ciągu ostatniej godziny, o +0.52% w ciągu 24 godzin i o -89.12% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Flux AI (FLUXAI)

BASE

Obecna kapitalizacja rynkowa Flux AI wynosi --, przy $ 6.63K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż FLUXAI w obiegu wynosi --, przy całkowitej podaży 1000000000. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 19.10K.

Historia ceny Flux AI (FLUXAI) – USD

Śledź zmiany ceny Flux AI dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.000000099+0.52%
30 Dni$ -0.0514989-99.97%
60 dni$ -0.0009809-98.09%
90 dni$ -0.0009809-98.09%
Dzisiejsza zmiana ceny Flux AI

DziśFLUXAI odnotował zmianę $ +0.000000099 (+0.52%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny Flux AI

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0.0514989 (-99.97%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny Flux AI

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę FLUXAI o $ -0.0009809(-98.09%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny Flux AI

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ -0.0009809 (-98.09%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe Flux AI (FLUXAI)?

Sprawdź teraz stronę historii cen Flux AI.

Co to jest Flux AI (FLUXAI)

The Future of Creativity: Al Meets Imagination #FLUXAI

Flux AI jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w Flux AI. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu FLUXAI, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące Flux AI na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno Flux AI będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny Flux AI (w USD)

Jaka będzie wartość Flux AI (FLUXAI) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Flux AI (FLUXAI) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Flux AI.

Sprawdź teraz prognozę ceny Flux AI!

Tokenomika Flux AI (FLUXAI)

Zrozumienie tokenomiki Flux AI (FLUXAI) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena FLUXAIjuż teraz!

Jak kupić Flux AI (FLUXAI)

Szukasz jak kupić Flux AI? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić Flux AI na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

FLUXAI na lokalne waluty

Zasoby Flux AI

Aby lepiej zrozumieć Flux AI, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Biała księga
Oficjalna strona internetowa Flux AI
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące Flux AI

Jaka jest dziś wartość Flux AI (FLUXAI)?
Aktualna cena FLUXAI w USD wynosi 0.0000191USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena FLUXAI do USD?
Aktualna cena FLUXAI w USD wynosi $ 0.0000191. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Flux AI?
Kapitalizacja rynkowa dla FLUXAI wynosi -- USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż FLUXAI w obiegu?
W obiegu FLUXAI znajduje się -- USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) FLUXAI?
FLUXAI osiąga ATH w wysokości -- USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla FLUXAI?
FLUXAI zaliczył cenę ATL w wysokości -- USD.
Jaki jest wolumen obrotu FLUXAI?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla FLUXAI wynosi $ 6.63K USD.
Czy w tym roku FLUXAI pójdzie wyżej?
FLUXAI może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny FLUXAI, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:38:06 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

