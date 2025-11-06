GiełdaDEX+
Aktualna cena FARMAI to 0.00673 USD. Śledź aktualizacje cen FARMAI do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe FARMAI łatwo w MEXC już teraz.

Aktualna cena 1 FARMAI do USD:

$0.00673
$0.00673
-3.16%1D
USD
FARMAI (FARMAI) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:36:12 (UTC+8)

Informacje o cenie FARMAI (FARMAI) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.005633
$ 0.005633
Minimum 24h
$ 0.007096
$ 0.007096
Maksimum 24h

$ 0.005633
$ 0.005633

$ 0.007096
$ 0.007096

--
----

--
----

-0.11%

-3.16%

-17.62%

-17.62%

Aktualna cena FARMAI (FARMAI) wynosi $ 0.00673. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs FARMAI wahał się między $ 0.005633 a $ 0.007096, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs FARMAI w historii to --, a najniższy to --.

Pod względem krótkoterminowych wyniki FARMAI zmieniły się o -0.11% w ciągu ostatniej godziny, o -3.16% w ciągu 24 godzin i o -17.62% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o FARMAI (FARMAI)

--
--

$ 216.93K
$ 216.93K

$ 794.14K
$ 794.14K

--
--

118,000,000
118,000,000

BSC

Obecna kapitalizacja rynkowa FARMAI wynosi --, przy $ 216.93K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż FARMAI w obiegu wynosi --, przy całkowitej podaży 118000000. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 794.14K.

Historia ceny FARMAI (FARMAI) – USD

Śledź zmiany ceny FARMAI dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -0.00021961-3.16%
30 Dni$ +0.003477+106.88%
60 dni$ +0.005148+325.41%
90 dni$ +0.00147+27.94%
Dzisiejsza zmiana ceny FARMAI

DziśFARMAI odnotował zmianę $ -0.00021961 (-3.16%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny FARMAI

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ +0.003477 (+106.88%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny FARMAI

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę FARMAI o $ +0.005148(+325.41%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny FARMAI

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ +0.00147 (+27.94%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe FARMAI (FARMAI)?

Sprawdź teraz stronę historii cen FARMAI.

Co to jest FARMAI (FARMAI)

FarmAI combines autonomous drones, AI analytics, and blockchain to transform agriculture. More yield, less waste, total transparency—from seed to shelf. The future of farming starts here. FarmAI is where DeSci, ReFi, and AI converge to grow a smarter, greener future.

FARMAI jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w FARMAI. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu FARMAI, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące FARMAI na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno FARMAI będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny FARMAI (w USD)

Jaka będzie wartość FARMAI (FARMAI) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w FARMAI (FARMAI) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla FARMAI.

Sprawdź teraz prognozę ceny FARMAI!

Tokenomika FARMAI (FARMAI)

Zrozumienie tokenomiki FARMAI (FARMAI) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena FARMAIjuż teraz!

Jak kupić FARMAI (FARMAI)

Szukasz jak kupić FARMAI? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić FARMAI na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

FARMAI na lokalne waluty

Zasoby FARMAI

Aby lepiej zrozumieć FARMAI, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Biała księga
Oficjalna strona internetowa FARMAI
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące FARMAI

Jaka jest dziś wartość FARMAI (FARMAI)?
Aktualna cena FARMAI w USD wynosi 0.00673USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena FARMAI do USD?
Aktualna cena FARMAI w USD wynosi $ 0.00673. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa FARMAI?
Kapitalizacja rynkowa dla FARMAI wynosi -- USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż FARMAI w obiegu?
W obiegu FARMAI znajduje się -- USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) FARMAI?
FARMAI osiąga ATH w wysokości -- USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla FARMAI?
FARMAI zaliczył cenę ATL w wysokości -- USD.
Jaki jest wolumen obrotu FARMAI?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla FARMAI wynosi $ 216.93K USD.
Czy w tym roku FARMAI pójdzie wyżej?
FARMAI może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny FARMAI, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:36:12 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

Kalkulator FARMAI do USD

Kwota

FARMAI
FARMAI
USD
USD

1 FARMAI = 0.00673 USD

Handluj FARMAI

FARMAI/USDT
$0.00673
$0.00673
-3.23%

$103,107.54

$3,391.21

$160.37

$1.0000

$1,477.40

$103,107.54

$3,391.21

$160.37

$2.3273

$1.0533

$0.00000

$0.00000

$0.03731

$0.00433

$0.00664

$0.000011555

$0.0000000643

$0.1999

$1.5678

$0.01980

