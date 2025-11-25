Tokenomika FARMAI (FARMAI)

Odkryj kluczowe informacje o FARMAI (FARMAI), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-25 04:49:57 (UTC+8)
Tokenomika i analiza cenowa FARMAI (FARMAI)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla FARMAI (FARMAI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
Całkowita podaż:
$ 118.00M
Podaż w obiegu:
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 202.37K
Historyczne maksimum:
$ 0.25272
Historyczne minimum:
Aktualna cena:
$ 0.001715
Informacje o FARMAI (FARMAI)

FarmAI combines autonomous drones, AI analytics, and blockchain to transform agriculture. More yield, less waste, total transparency—from seed to shelf. The future of farming starts here. FarmAI is where DeSci, ReFi, and AI converge to grow a smarter, greener future.

Oficjalna strona internetowa:
https://www.farmai.co/
Biała księga:
https://www.farmai.co/docs.html
Block Explorer:
https://bscscan.com/token/0x26B5555377c2943408E2edA15a5A05091a1789c1

Tokenomika FARMAI (FARMAI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki FARMAI (FARMAI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów FARMAI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów FARMAI.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszFARMAI tokenomikę, poznaj cenę tokena FARMAIna żywo!

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.

